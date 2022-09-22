Что выбрать: штатного бухгалтера или бухгалтерский аутсорсинг?

Ссылка на статью на Клерке.

Вроде бы и ответили на поставленный вопрос, только ответственность возложили на работника. Не нравится такое положение дел — пишите жалобу на работодателя либо в трудовую инспекцию или в суд и тогда... Работодатель со штрафом, бухгалтер без работы. А вопрос остался, проблема не решена.

Данная ситуация очень знакома, как бухгалтеру, так и директору. Самое обидное, что в данном вопросе нет ни правых, ни виноватых. Государство так усиливает контроль за бизнесом, что в первую очередь «под обстрел» попадают предприниматели и бухгалтеры.

Бухгалтера можно понять. Он находится в отпуске и вынужден исполнять свои трудовые обязанности пусть не оффлайн, то онлайн. И в 99 случаях без доплат и поощрений.

А что делать работодателю малого бизнеса, у которого бухгалтер и жнец, и на дуде игрец. Вся финансовая и кадровая работа находится в руках одного человека.

Если раньше, когда оцифровка бизнеса была незначительна и какую-то работу можно было сделать «задним числом», то в настоящих реалиях это становится проблематично, а иногда просто невозможно.

И страдает от этого, в основном, малый бизнес, который не может позволить взять себе в штат еще одного сотрудника финансовой службы.

Так что же остается делать директору, когда он полностью зависит от бухгалтера? Либо постоянно теребить штатного бухгалтера вопросами и в отпуске, и на больничном, или рассмотреть услугу бухгалтерского аутсорсинга.

Почему малому бизнесу сейчас проще воспользоваться услугами бухгалтерского аутсорсинга, чем брать в штат бухгалтера?

Согласно исследованию портала VoucherCloud.com, штатный сотрудник продуктивно работает лишь 2 часа 53 минуты в течение 8-часового трудового дня. А работодатель платит работнику за 8 часов. Аутсорсеру платят только за фактически выполненную работу. Экономия на зарплатных налогах. Работодателю не надо платить НДФЛ (13%) и страховые взносы (30%) с заработной платы штатного сотрудника. Работая с аутсорсером, работодатель не почувствует отсутствие бухгалтера, так как в бухгалтерской компании прекрасная взаимозаменяемость специалистов. И не надо вызывать из отпуска штатного бухгалтера. Принимая в штат сотрудника, работодатель обязан обеспечить его как минимум рабочим местом, компьютером, бухгалтерской и правовой программой, бумагой и канцтоварами. В среднем ежемесячно на это уходит 20 000 — 50 000 рублей. Передавая непрофильные функции профессионалам, можно сэкономить не только на расходных материалах, но и на аренде офиса. Довольно часто руководители возлагают на главного бухгалтера вопросы, которые не входят в его компетенцию. Например, хотят узнать какую прибыль принесет тот или иной проект или сколько свободных денег останется в распоряжении компании к концу месяца. Но бухгалтер — не финансовый директор. Заключив договор на бухгалтерский аутсорсинг, предпринимателю не надо брать в штат финансового директора, он может воспользоваться услугами аутсорсера и в этом вопросе. В практике каждой компании встречаются вопросы, ответы на которые найти сразу очень трудно и на их поиски уходит иногда не один час. Одна голова хорошо, а две лучше. В бухгалтерской компании работают специалисты из разных областей, поэтому срок решения проблемы сокращается в несколько раз.

И несмотря на то, что один штатный бухгалтер хорошо, а штат специалистов — гораздо лучше, бухгалтерский аутсорсинг подходит не всем компаниям. И только руководитель для себя должен определить какая бухгалтерия будет у него в компании, взвесив все за и против.

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