Директор не имеет права заставлять бухгалтера работать в отпуске

Одна из обязанностей бухгалтера — выплата зарплаты. Ее надо платить 2 раза в месяц. Но бухгалтер — тоже человек и ему нужен отдых.

В Роструд обратилась работница бухгалтерии, которую директор заставляет выходить из отпуска раньше, чтобы перечислить зарплату.

Причем этот случай — не единственный. Такое в компании практикуется постоянно. И такую работу в отпускные дни никак не оформляют и не оплачивают.

Бухгалтер считает, что ее право на отпуск нарушено. Роструд с этим согласен.

Каждый год сотрудник должен ходить в отпуск на 28 дней. И отзывать оттуда можно только с согласия отпускника.