Трудовое право

Директор не имеет права заставлять бухгалтера работать в отпуске

Отзыв сотрудника из отпуска допускается только с его согласия. Это правило действует и для бухгалтеров.

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Одна из обязанностей бухгалтера — выплата зарплаты. Ее надо платить 2 раза в месяц. Но бухгалтер — тоже человек и ему нужен отдых.

В Роструд обратилась работница бухгалтерии, которую директор заставляет выходить из отпуска раньше, чтобы перечислить зарплату.

Причем этот случай — не единственный. Такое в компании практикуется постоянно. И такую работу в отпускные дни никак не оформляют и не оплачивают.

Бухгалтер считает, что ее право на отпуск нарушено. Роструд с этим согласен.

Каждый год сотрудник должен ходить в отпуск на 28 дней. И отзывать оттуда можно только с согласия отпускника.

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