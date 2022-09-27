Предприниматель на распутье: НПД или УСН

Кто такие самозанятые?

На самом деле определения нет. Раньше такими людьми считались те, кто работает сам на себя и получает от этого доход. Они могли зарегистрироваться в качестве ИП, выбрать УСН и больше не бояться налоговой инспекции. Либо же купить патент на ПСН, если их вид деятельности был доступен для такого режима.

Понятно, что становиться ИП на УСН ради того, чтобы просто продавать мыло домашнего изготовления было не совсем целесообразно. Мало кто оформлялся официально. Но и закон хотят нарушать не все. Поэтому была разработана упрощенная система НПД — налог на профессиональный доход. Теперь лица, кто выбрал такой режим, считается официально самозанятым.

Вопрос статьи стоит о выборе между УСН и НПД. Ответ кажется очевидным: если ты предприниматель, то выбирать нужно «упрощенку». А если самозанятый, то НПД. Однако следует копнуть глубже.

Виды деятельности и доход

Выбирать не приходится, когда человек решил заняться определенным видом деятельности. Нельзя выбрать НПД, если:

Планируется добыча и продажа полезных ископаемых.

Идет торговля товарами чужого производства — перепродажа.

Продаются подакцизные товары.

Планируется сдача в аренду коммерческой недвижимости.

Есть наемные сотрудники.

Доход больше 2.4 млн рублей в год.

Например, самозанятый не может открыть магазин, закупать товар и продавать в розницу. Он не имеет возможности иметь наемных сотрудников. Поэтому, если планируется открыть именно бизнес с работниками и зарабатывать свыше 2.4 млн рублей в год, то нужно регистрировать ИП и выбирать УСН, либо иной режим.

Финансовая сторона вопроса

Допустим, деятельность ИП разрешается и при НПД, и при УСН. Что выгоднее? Тут необходимо во внимание принять возможные расходы при ведении дела. Дело в том, что самозанятые платят 4-6% от полученного дохода. ИП на УСН могут платить 6% от дохода, либо 15% от разницы доходы минус расходы. То есть для них есть 2 варианта УСН.

Еще требуется учитывать и обязательные страховые взносы. ИП на «упрощенке» обязан в 2022 году уплатить 43 211 руб. Предприниматель имеет право уменьшить сумму налога на взносы вплоть до 0 рублей. То есть для него максимальные издержки будут равны самим взносам, а именно 43 211руб. в год или около 3 600 р. в месяц. И это не так много.

Самозанятый на НПД освобожден от взносов, то есть кроме налога на доход не платит ничего.

Например, самозанятый занимается внутренней отделкой помещений и в год зарабатывает 1 000 000 рублей в год. При НПД ему нужно в качестве налога уплатить 40-60 т. р. (в зависимости от того, кому оказывались услуги — физическим лицам или организациям).

ИП на УСН с таким же доходом должен уплатить налог в размере 6% — 60 000 рублей и 43 000 р. в качестве страховых взносов. Далее он уменьшает налог на сумму взноса, и его траты за год составят те же 60 000 рублей.

Другой пример: мастер по наращиванию ногтей иногда подрабатывает, принимая дома клиентов, и имеет доход 150 000 руб. в год. При НПД его налог составит всего 6 000 рублей. При УСН нужно уплатить 9 000 рублей и еще 43 000 в качестве страховых взносов. Тут видно, что выгоднее становиться самозанятым и выбирать НПД.

Еще один пример: человек арендует мастерскую для изготовления глиняной посуды, тратится на покупку и обслуживание оборудования, инструментов, закупает сырье для изделий, платит за рекламу и т. д. Проще говоря, у него есть расходы. Пусть, они составляют 1 500 000 рублей в год, а доход с продажи посуды — 2 000 000 рублей. Предприниматель может выбрать УСН «Доходы минус расходы». Для него налог составит 15% от разницы между доходами и расходами, а именно 75 000 рублей. А самозанятый на НПД заплатил бы 6% от всего дохода, то есть 120 000 руб.

При выборе между НПД и УСН каждый самостоятельно должен просчитать свои возможные доходы и расходы. И не стоит забывать о том, что ИП еще должны платить ежегодно страховые взносы.

Другие плюсы НПД:

Необязательно иметь кассовый аппарат.

Быстрое оформление через приложение на смартфоне.

Нет обязательных страховых взносов.

Простой учет доход через приложение.

Нет необходимости сдавать в ФНС налоговую декларацию.

Другие минусы НПД:

Ограничение на доход и виды деятельности.

Если самозанятый решил добровольно платить взносы за себя в ПФР, то стаж будет идти. Но уменьшать налога на размер взносов все равно нельзя.

Нельзя нанимать сотрудников.

Патентная система в качестве альтернативы

Приобретя патент, самозанятый сможет оказывать услуги и не платить ничего, кроме страховых взносов. Для выбора ПНС нужно также регистрироваться в качестве ИП.

Перечь услуг, доступных по патенту, широкий. В него входят практически все виды деятельности, которыми занимаются самозанятые. Плюсы: возможность нанимать сотрудников, больший лимит дохода, если сравнивать с НПД.

Тут выбор тоже зависит больше от потенциального дохода. Часто ПСН выбирают, когда прибыль довольно большая. Например, купил патент за 30 000 рублей на 1 год, а заработал за это время 2 000 000 р. Затраты будут меньше, чем налог для самозанятого.

В любом случае самозанятый обязан самостоятельно оценивать особенности плюсы и минусы каждой системы налогообложения, ведь все ситуации индивидуальны. Только так можно будет выбрать для себя наиболее подходящий режим.

Больше информации: Telegram