Менеджмент

Бухгалтер или финансовый менеджер?

В XXI веке распространение получает практика назначать бывших бухгалтеров на должности финансовых менеджеров. «Подумаешь, что должности разные, все же связано с финансами» — часто можно услышать от руководителей. Но в данном случае не только должности, но и задачи и цели, которые перед ними стоят диаметрально разные.

Версия для печати

Отсюда вытекают проблемы, связанные с непониманием разницы между двумя схожими понятиями. Многие путают эти два термина благодаря тесной взаимосвязи, но не все способны точно увидеть разницу.

Важные отличия

Каждая занятая в экономическом плане «контора», даже если она сама того не замечает, работает по трём направлениям финансовой деятельности:

• Учёт бухгалтерских данных и налогов.

• Учёт управления и бюджета.

• Анализ состояния финансов, направляемых на работу предприятия.

Классический бухгалтер, однако, не способен чётко функционировать по всём трём из этих направлений — причина этого кроется не только в упрощённом образовании, но и в задачах, которые стоят перед ним. И в этом нет никакой вины со стороны назначенного на должность человека.

Существенными отличиями бухгалтера и финансового менеджера являются:

• Уровень компетентности. Первый выполняет учёт в рамках закона, стараясь вовремя и правильно оплачивать налоги, отчитываться перед сторонами соглашения и сводить баланс к определённому показателю. На долю второго возлагается управление капиталом компании, планировка бюджета и финансовых потоков, ведение анализа экономического состояния (с обязательным сравнением исходя из ситуации мирового рынка), а также принятие решений по оптимизации положения. Финансовый менеджер должен быть «ходячей книгой», способной чётко оперировать исходя из имеющейся информации; бухгалтер просто не справится с колоссальным объёмом таких сведений.

• Преследуемые цели. Для первого они элементарны — держать финансы предприятия в рамках законодательства. Для второго они более обширны: довести до максимума стоимость компании, повышая её доходы.

• Тип мышления. Бухгалтеру не стоит оценивать альтернативы; отсюда вытекают пунктуальность и педантичность. Разнообразие мышления только приветствуется: каждый человек способен выполнять задачи по-разному. Финансовому менеджеру, однако, нужно учитывать все «за» и «против» перед принятием скрупулёзных решений (например, направления денег в наиболее выгодный источник).

Из-за непонимания функций каждой должности и вытекающих из них целей и задач, руководитель часто бывает обескуражен, почему на должности бухгалтера человек был профи, а на должности финансового менеджера косячит. Цели и задачи, а также пути их решения абсолютно разные.

Мария Башмакова
Мария Башмакова
Руководитель в ИП Башмакова М.А.

Карина Хапиште: Мы не просто комьюнити: собрались, веселимся, общаемся. Мы все-таки и про деньги

Как спецоперация сказалась на рынке труда, будут ли женщины больше зарабатывать и вообще займут ли они места мужчин - об этом пообщались с исполнительной директоркой «Клерка» Кариной Хапиште.

Карина Хапиште: Мы не просто комьюнити: собрались, веселимся, общаемся. Мы все-таки и про деньги

Повышение квалификации

Кредитование

Кредит для бизнеса: зачем он нужен

Для многих идея предпринимательства — это путь к психологической независимости и свободе. Но вот бизнес запущен, и в какой-то момент предприниматель понимает, что ему не хватает денег на текущие нужды или дальнейшее развитие. Как решить эту проблему?

Кредит для бизнеса: зачем он нужен
Инвентаризация

Излишки и недостачи при инвентаризации: как отразить в бухгалтерском и налоговом учете

Инвентаризация основных средств и товарно-материальных ценностей — это обязательный элемент контроля за состоянием бухгалтерского и налогового учета в компании. На основании результатов инвентаризации могут быть выявлены излишки или недостачи в активах организации. Расскажем, как отразить их в учете.

Излишки и недостачи при инвентаризации: как отразить в бухгалтерском и налоговом учете

Мероприятия

Разместить
Вебинары для бухгалтеров

📤 Бухгалтерам расскажут, как работать с архивом в 2023 году: автоматизация, хранение уничтожение

Хотите узнать о главных ошибках, которые совершали при ведении архивов в 2022 году. И научиться их избегать? Собственник архивной компании расскажет про рынок архивных услуг.

Мобилизация

🏳️ Мобилизованным предпринимателям продлят сроки отчетности (но не всей). А также срок уведомлений о переходе на другой режим

Предоставить отчетность можно будет до 25-го числа третьего месяца после демобилизации. Сроки продлили и для предпринимателей, и физических лиц, уточнила замминистра труда Ольга Баталина.

Читать еще