Бухгалтер или финансовый менеджер?

Отсюда вытекают проблемы, связанные с непониманием разницы между двумя схожими понятиями. Многие путают эти два термина благодаря тесной взаимосвязи, но не все способны точно увидеть разницу.

Важные отличия

Каждая занятая в экономическом плане «контора», даже если она сама того не замечает, работает по трём направлениям финансовой деятельности:

• Учёт бухгалтерских данных и налогов.

• Учёт управления и бюджета.

• Анализ состояния финансов, направляемых на работу предприятия.

Классический бухгалтер, однако, не способен чётко функционировать по всём трём из этих направлений — причина этого кроется не только в упрощённом образовании, но и в задачах, которые стоят перед ним. И в этом нет никакой вины со стороны назначенного на должность человека.

Существенными отличиями бухгалтера и финансового менеджера являются:

• Уровень компетентности. Первый выполняет учёт в рамках закона, стараясь вовремя и правильно оплачивать налоги, отчитываться перед сторонами соглашения и сводить баланс к определённому показателю. На долю второго возлагается управление капиталом компании, планировка бюджета и финансовых потоков, ведение анализа экономического состояния (с обязательным сравнением исходя из ситуации мирового рынка), а также принятие решений по оптимизации положения. Финансовый менеджер должен быть «ходячей книгой», способной чётко оперировать исходя из имеющейся информации; бухгалтер просто не справится с колоссальным объёмом таких сведений.

• Преследуемые цели. Для первого они элементарны — держать финансы предприятия в рамках законодательства. Для второго они более обширны: довести до максимума стоимость компании, повышая её доходы.

• Тип мышления. Бухгалтеру не стоит оценивать альтернативы; отсюда вытекают пунктуальность и педантичность. Разнообразие мышления только приветствуется: каждый человек способен выполнять задачи по-разному. Финансовому менеджеру, однако, нужно учитывать все «за» и «против» перед принятием скрупулёзных решений (например, направления денег в наиболее выгодный источник).

Из-за непонимания функций каждой должности и вытекающих из них целей и задач, руководитель часто бывает обескуражен, почему на должности бухгалтера человек был профи, а на должности финансового менеджера косячит. Цели и задачи, а также пути их решения абсолютно разные.