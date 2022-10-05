Как найти работу финансовому директору? Часть 2. Резюме и сопроводительное письмо

Напомним, в первой части мы обсудили, какую подготовительную работу нужно провести соискателю, чтобы собрать топ подходящих компаний и определить зоны для развития своих навыков.

А нужно ли обновлять резюме?

Обновление резюме — обязательный этап при подготовке к поиску работу, даже если с последней редактуры прошло немного времени. К нынешнему моменту у вас могли появиться новые навыки, измениться запросы по зарплате, или вы закончили какой-то новый проект.

Как правильно подготовить резюме?

1. Соберите главное в начале резюме

По статистике, рекрутеры тратят на просмотр одного резюме около минуты. Чтобы зацепить HR-специалиста, нужно поставить в начало главную информацию, чтобы показать, почему вы подходите на конкретную должность.

Обязательно укажите ключевые проекты с прошлых мест работы и результаты по ним. Старайтесь менять ключевые акценты — подумайте, что может быть интересно конкретной компании, куда вы сейчас отправляете резюме.

2. Уделите больше внимания последним годам работы

Сконцентрируйтесь на последних 3–5 годах работы. Опишите все обязанности и навыки — ваши компетенции должны подтверждать, что вы готовый финансовый директор или потенциально очень близки к этому статусу.

3. Сокращайте количество слепых зон

Постарайтесь сделать резюме максимально прозрачным и понятным. Чем меньше неоднозначного будет в вашем резюме, тем меньше сомнений и негативных мыслей будет у потенциального работодателя.

4. Укажите дополнительные проекты

Вспомните и опишите все дополнительные проекты, в которых вы участвовали. Возможно, что там вы прокачали дополнительные soft skills или поработали в определенной отрасли, что может заинтересовать конкретного работодателя.

5. Сократите резюме до страницы

Да-да, помним про одну минуту на резюме — HR не будет тратить время на изучение пяти страниц вашей карьеры. Постарайтесь оставить в резюме только важные пункты — не копируйте 50 строчек из своей должностной инструкции.

6. Сверьтесь с корпоративным стилем компании

Варьируйте резюме, сопроводительное письмо и даже прикрепленную к ним фотографию в зависимости от специфики команды. Так, язык письма в компанию из госсектора должен быть более формальным и «сухим», а для фото лучше подобрать что-то официальное. Для IT-сектора всё наоборот: текст письма можно сделать лёгким и «живым», а на фото отказаться от лишнего пафоса.

7. Добавьте свои сертификаты

Расскажите в резюме про курсы повышения квалификации и добавьте дипломы и сертификаты — покажите, что вы на самом деле круты. Если для желаемой роли вам не хватает каких-то навыков — получите их, чтобы продемонстрировать свою готовность учиться новому.

8. Не забудьте указать хобби и увлечения

Увлечения тоже характеризуют вас как кандидата. Так, работодатель может оценить, добились ли вы в своих хобби какого-то прогресса или результата. Кроме того, определенные увлечения могут также показать, что у вас есть конкретные soft skills.

Дополнительно. Подготовьте список рекомендаций

Рекомендации необязательно отправлять сразу, но лучше заранее подготовиться к тому, что у вас могут попросить контакты с прошлой работы. Лучше заведомо уточнить у прошлого руководителя, готов ли он дать вам хорошую рекомендацию.

Как правильно подготовить сопроводительное письмо?

Сопроводительное письмо — не только ваша дополнительная возможность обратить на себя внимание работодателя. По мнению HR-специалистов, для вакансий на топ-менеджера сопроводительное письмо является обязательным — оно показывает, умеет ли управленец качественно презентовать себя.

Обсудим, как написать само письмо.

1. Создайте шаблон для письма

Конечно, ваше сопроводительное будет варьироваться с учётом специфики компании, куда вы его отправляете. Но лучше сразу подготовить базовый вариант письма, внутри которого вы будете менять только часть тезисов.

2. Расскажите, чем вас заинтересовала позиция

Объясните работодателю, почему вы откликнулись на конкретную вакансию. Причин может быть много:

вы знакомы с этой компанией, пользуетесь её продуктами и хотите стать частью этого процесса;

вы слышали хорошую рекомендацию о работодателе от друзей или видели в интернете;

вы хотите развиваться в отрасли, в которой работает компания;

вам понравились роль в компании и задачи, которые описаны в вакансии.

3. Кратко опишите, почему вы подходите для вакансии

Да, фактически рекрутер может посмотреть эту информацию в вашем резюме. Однако в сопроводительном письме вы можете «подчеркнуть» главное.

Расскажите, что вы уже успешно справлялись с задачами, которые указаны в вакансии. По возможности подтвердите этот тезис конкретными цифрами или примерами.

Если по какому-то пункту ваших компетенций недостаточно, опишите, как вы планируете восполнять этот пробел, — например, пройти дополнительные курсы.

Если вы не подходите по многим пунктам, лучше вообще отказаться от вакансии. Откликайтесь в тех случаях, когда раньше вы уже делали 60–80% задач, которыми нужно будет заниматься на желаемой должности.

4. Поделитесь подробностями вашего опыта, которого нет в резюме

Расскажите о нетривиальных задачах, с которыми вы справились на прошлом месте работы. Этот опыт должен соотноситься с тем, что вас ожидает на желаемой позиции.

Что дальше?

Теперь можно приступить к поиску работы. В следующем материале мы расскажем, что может упростить поиск, к кому обращаться за помощью и как правильно подготовиться к интервью.