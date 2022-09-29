Нонкоринг: что это и какому бизнесу подходит?

Рынок b2b услуг неизменно растет, как и потребности бизнеса. Сегодня ключевые задачи каждой компании: рост прибыли и минимизация затрат. Но не менее важно работать и с репутацией предприятия, с уровнем сервиса покупателей, персонала. Следить за тем, чтобы помещения были чистыми, сотрудники — накормленными, а все бумаги были сданы в ведомства в срок.
Справиться со всеми этими задачами порой непросто. Особенно, если штат компании небольшой и руководство вынуждено самостоятельно решать непрофильные вопросы бизнеса. Правильно и эффективно распределить ресурсы поможет нонкоринг.
Нонкоринг возьмет на себя управление процессами
Нонкоринг — это процесс передачи комплекса непрофильных задач в управление сторонней организации. При этом бизнесмен не принимает прямое участие в управлении этими задачами, такая функция полностью ложится на нонкоринг.
Он возьмет на себя участки неосновной деятельности или производственного процесса.
Нонкоринговая компания возьмет эти задачи на себя, а компания получит готовый результат, без необходимости контроля за выполнением.
Закроет все непрофильные задачи
Какие задачи может взять на себя нонкоринг:
- Предоставление персонала для разовых или регулярных задач, промо-персонала, мобильной бригады, курьера для доставки документов, ценных посылок, охраны.
- Обеспечение всем необходимым для проведения работ: спецодеждой, бейджами, питанием, трансфером, жильем (например, строительством бытовых домиков).
- Уборку: постоянный клининг помещений, уборку после ремонта, вывоз строительного мусора, уборку снега, мытье фасадов.
- Делопроизводство и ведение бухгалтерии.
- IT-аутсорсинг для оптимизации IT-структуры в компании.
- Логистику товаров в любую точку страны.
- Эксплуатацию и контроль за стабильностью работы технических коммуникаций помещения.
- Аренду оборудования для проведения погрузочных и разгрузочных работ, мытья пола и не только.
И все это можно получить с необходимой периодичностью, заключив один раз единый договор «под ключ».
Экономит ваше время
Если ранее бизнес обращался к аутсорсингу для заказа конкретных услуг, то теперь достаточно выбрать одного подрядчика и заказать у него сразу все услуги. Таким подрядчиком и будет нонкоринговая компания.
Бизнесмен выбирает необходимые ему задачи, решает, с какой компанией будет работать по нонкорингу, и подписывает единый договор на весь перечень услуг. Таким образом, предпринимателю не нужно тратить время на поиск отдельной клининговой компании, охранного предприятия, бухгалтера и т.д. Все услуги он получает в одном месте.
Дает преимущества перед конкурентами
Многие еще не знают про нонкоринг и не пользуются его преимуществами. Если ваши конкуренты еще не работают по нонкорингу, самое время это сделать вам.
Сотрудничество с нонкоринговой компанией позволит:
- Сосредоточиться на ключевых задачах бизнеса и не отвлекаться на однотипные периодические задачи, а поручить их нонкорингу.
- Избежать потери средств из-за работы с ненадежными подрядчиками и неустойчивыми компаниями.
- Гарантированно получить хороший результат, доверившись крупной компании в сфере услуг для бизнеса, которая имеет многолетний опыт и квалифицированный персонал.
- Снизить затраты на выполнение непрофильных бизнес-процессов (не нанимать персонал в штат, не покупать дорогостоящую технику, а делегировать это нонкорингу).
- Обеспечить высокий уровень сервиса для собственных сотрудников и для клиентов.
Подойдет для разных сфер бизнеса
Нонкоринг подходит для таких сфер бизнеса как строительство, производство, ритейл, фасилити, гостиничный, ресторанный бизнес, склад, логистика.
Как правило, в этих нишах есть крупные задачи и много мелких. Вторыми и займется нонкоринг. А предприниматель сможет направить экспертный и руководящий ресурс на решение стратегических задач бизнеса.
Как заключить договор по нонкорингу? Выберите нонкоринговую компанию, опираясь на спектр услуг и отзывы. Составьте договор, в котором пропишете в каком объеме и в какие сроки выполнить услуги. И выдохните, ведь вы доверили работу профессионалам.
Кстати, контролировать работу нонкоринга вам не нужно. Компания сама предоставляет менеджера, который будет дистанционно проверять выполнение задач, а также супервайзера, который на месте будет следить за реализацией бизнес-процессов.
За нонкорингом — успешное будущее бизнеса!