Нонкоринг: что это и какому бизнесу подходит?

Рынок b2b услуг неизменно растет, как и потребности бизнеса. Сегодня ключевые задачи каждой компании: рост прибыли и минимизация затрат. Но не менее важно работать и с репутацией предприятия, с уровнем сервиса покупателей, персонала. Следить за тем, чтобы помещения были чистыми, сотрудники — накормленными, а все бумаги были сданы в ведомства в срок.

Справиться со всеми этими задачами порой непросто. Особенно, если штат компании небольшой и руководство вынуждено самостоятельно решать непрофильные вопросы бизнеса. Правильно и эффективно распределить ресурсы поможет нонкоринг.

Нонкоринг возьмет на себя управление процессами

Нонкоринг — это процесс передачи комплекса непрофильных задач в управление сторонней организации. При этом бизнесмен не принимает прямое участие в управлении этими задачами, такая функция полностью ложится на нонкоринг.

Он возьмет на себя участки неосновной деятельности или производственного процесса.

Например, если компания занимается производством, то основные бизнес-процессы — это производство и сбыт продукции. А непрофильные: клининг, охрана, подбор персонала для разовых задач, услуги курьера, делопроизводство.

Нонкоринговая компания возьмет эти задачи на себя, а компания получит готовый результат, без необходимости контроля за выполнением.

Закроет все непрофильные задачи

Какие задачи может взять на себя нонкоринг:

Предоставление персонала для разовых или регулярных задач, промо-персонала, мобильной бригады, курьера для доставки документов, ценных посылок, охраны.

для разовых или регулярных задач, промо-персонала, мобильной бригады, курьера для доставки документов, ценных посылок, охраны. Обеспечение всем необходимым для проведения работ: спецодеждой, бейджами, питанием, трансфером, жильем (например, строительством бытовых домиков).

всем необходимым для проведения работ: спецодеждой, бейджами, питанием, трансфером, жильем (например, строительством бытовых домиков). Уборку : постоянный клининг помещений, уборку после ремонта, вывоз строительного мусора, уборку снега, мытье фасадов.

: постоянный клининг помещений, уборку после ремонта, вывоз строительного мусора, уборку снега, мытье фасадов. Делопроизводство и ведение бухгалтерии.

и ведение бухгалтерии. IT-аутсорсинг для оптимизации IT-структуры в компании.

для оптимизации IT-структуры в компании. Логистику товаров в любую точку страны.

товаров в любую точку страны. Эксплуатацию и контроль за стабильностью работы технических коммуникаций помещения.

и контроль за стабильностью работы технических коммуникаций помещения. Аренду оборудования для проведения погрузочных и разгрузочных работ, мытья пола и не только.

И все это можно получить с необходимой периодичностью, заключив один раз единый договор «под ключ».

Экономит ваше время

Если ранее бизнес обращался к аутсорсингу для заказа конкретных услуг, то теперь достаточно выбрать одного подрядчика и заказать у него сразу все услуги. Таким подрядчиком и будет нонкоринговая компания.

Бизнесмен выбирает необходимые ему задачи, решает, с какой компанией будет работать по нонкорингу, и подписывает единый договор на весь перечень услуг. Таким образом, предпринимателю не нужно тратить время на поиск отдельной клининговой компании, охранного предприятия, бухгалтера и т.д. Все услуги он получает в одном месте.

Дает преимущества перед конкурентами

Многие еще не знают про нонкоринг и не пользуются его преимуществами. Если ваши конкуренты еще не работают по нонкорингу, самое время это сделать вам.

Сотрудничество с нонкоринговой компанией позволит:

Сосредоточиться на ключевых задачах бизнеса и не отвлекаться на однотипные периодические задачи, а поручить их нонкорингу.

Избежать потери средств из-за работы с ненадежными подрядчиками и неустойчивыми компаниями.

Гарантированно получить хороший результат, доверившись крупной компании в сфере услуг для бизнеса, которая имеет многолетний опыт и квалифицированный персонал.

Снизить затраты на выполнение непрофильных бизнес-процессов (не нанимать персонал в штат, не покупать дорогостоящую технику, а делегировать это нонкорингу).

Обеспечить высокий уровень сервиса для собственных сотрудников и для клиентов.

Пока ваши конкуренты самостоятельно пытаются закрыть все задачи или находятся в поиске контрагентов для их выполнения, вы можете воспользоваться преимуществом. Выстроить рабочий процесс оптимальным и выгодным для вас образом.

Подойдет для разных сфер бизнеса

Нонкоринг подходит для таких сфер бизнеса как строительство, производство, ритейл, фасилити, гостиничный, ресторанный бизнес, склад, логистика.

Как правило, в этих нишах есть крупные задачи и много мелких. Вторыми и займется нонкоринг. А предприниматель сможет направить экспертный и руководящий ресурс на решение стратегических задач бизнеса.

Как заключить договор по нонкорингу? Выберите нонкоринговую компанию, опираясь на спектр услуг и отзывы. Составьте договор, в котором пропишете в каком объеме и в какие сроки выполнить услуги. И выдохните, ведь вы доверили работу профессионалам.

Кстати, контролировать работу нонкоринга вам не нужно. Компания сама предоставляет менеджера, который будет дистанционно проверять выполнение задач, а также супервайзера, который на месте будет следить за реализацией бизнес-процессов.

За нонкорингом — успешное будущее бизнеса!