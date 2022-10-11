ЕС вводит 8-й пакет санкций, Тинькофф размораживает торги, а Ким Кардашьян штрафуют за щиткоин

Eвросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России

Главным пунктом нового пакета, принятого 6 октября, стал потолок цен на нефть из России — каким он будет, еще непонятно, но механизмы для его установки уже прописаны.

Интересно, что в эту же дату Лукашенко официально запретил инфляцию в Беларуси. Тут напрашивается лозунг «Евросоюз и Лукашенко — мы такие разные, и всё-таки мы боремся с ростом цен одинаковыми методами!»

Мне кажется очень смешным то, что над текстом можно поставить хоть фотку Лукашенко, хоть Урсулы фон дер Ляйен (председателя Еврокомиссии) — по смыслу подойдет и так, и так.

России продавать свою нефть по ценам, взятым с потолка (извините!), вряд ли понравится — скорее всего, ввод такого ограничения приведет к еще большей переориентации поставок в адрес не «недружественных» Китая и Индии, которые в Евросоюз не входят и никаких обязательств по выполнению их санкций на себя не брали.

Понятно, что эти ребята будут готовы брать российскую нефть только с большой скидкой: в апреле она доходила аж до $37, а сейчас находится на уровне около $23 (что при текущей цене на нефть марки Brent в $97 составляет дисконт аж почти в одну четверть). Ну а при вводе дополнительных ценовых ограничений со стороны ЕС эта скидка должна только вырасти.

Neste: Дисконт российской нефти Urals по сравнению с эталонной маркой Brent в долларах (помогите Даше найти на графике дату, когда что-то произошло).

Но полностью весь объем поставок нефти в Азию перекинуть, скорее всего, не получится — так что есть вероятность, что России придется сокращать объем добычи (что, в свою очередь, должно подтолкнуть мировые цены на нефть вверх — ровно обратное, чего хотел добиться ЕС).

А тут еще и страны ОПЕК+ решили, что надо бы всем вместе поднавалиться и добычу нефти сократить — чтобы поддержать нефтецены на приятном для экспортеров высоком уровне. В общем, есть определенный риск, что несмотря на все эти ваши ограничивающие «потолки», цены могут не упасть — а даже и вырасти.

Уверен, что российский бюджет, который получает от продажи углеводородов примерно половину своих доходов, следит за развитием этих событий с особо пристальным интересом.

В новом пакете санкций также прямо прописали возможность разблокировки российских активов в НРД

Конкретно там указано, что ответственные регуляторные органы на уровне отдельных стран ЕС имеют право принимать решение о предоставлении активов в адрес НРД, если они сочтут это целесообразным. Но не с любой целью, — а только чтобы завершить подвисшие операции, инициированные до 3 июня 2022 года (даты ввода санкций против самого НРД).

И даже установлен дедлайн: допровести все эти операции надлежит до 7 января 2023 года (значит ли это, что после этой даты «невызволенные» активы заморозятся в недрах европейских депозитариев навсегда — не очень понятно).

Клуб защиты прав инвесторов при Мосбирже сразу же поспешил заявить, что они все эти новости внутри себя усиленно обсуждают — и вообще, они уже подали заявки на все необходимые для разблокировки активов российских инвесторов лицензии бельгийским и люксембургским регуляторам. Получение этих лицензий НРД ожидает в октябре (а может быть, даже раньше!).

Вижу встречи Клуба защиты прав инвесторов как-то так: «Здравствуйте, меня зовут Боб, и я не продавал американские акции уже 7 месяцев».

Оптимизм Мосбиржи и НРД не может меня не радовать! Пользуясь случаем, хочу напомнить, что не так давно представители СПБ Биржи аналогичным образом уверяли нас, что держатели иностранных акций начнут получать по ним дивиденды никак не позднее августа.

Тинькофф Инвестиции запустили торги некоторыми заблокированными бумагами

С 7 октября квалифицированные инвесторы на премиум-тарифе Тинькофф могут покупать и продавать на внебирже ряд ценных бумаг, которые заморозились в Euroclear с февраля. Пока речь идет только про десяток бумаг (в том числе ETF на S&P500 и NASDAQ), но список обещают потихоньку расширять.

Маркетмейкером по таким сделкам выступает сам Тинькофф, при этом на пятничных торгах примерный дисконт к «настоящей» рыночной стоимости бумаг на американской бирже составил, по прикидкам Александра Елисеева, около 25%.

Фининди здесь как бы пытается нам сказать: «Not terrible, not great...»

В сентябре российская таможня зафиксировала двукратный рост нарушений при вывозе наличности из России

Российские граждане в массовом порядке пытались вывезти из страны либо слишком много валюты (текущий разрешенный лимит — $10 тыс. на человека), либо в принципе слишком много денег без декларирования (напоминаю, что любую сумму в любой валюте свыше $10 тыс. надо декларировать в обязательном порядке). Только за последние 10 дней сентября таможенники возбудили 549 административных дел, и даже 11 уголовных (да, такое тоже бывает).

А всё почему? Потому что экстренные релоканты не читали самый полезный гайд о том, как правильно перемещать активы через границу.

Окончательно принят закон о списании кредитов военнослужащих, погибших в ходе того, что нельзя называть

Президент подписал соответствующий закон 7 октября.

В ходе дискуссии, предшествующей принятию закона, банкиры робко поинтересовались: «А в бюджете РФ хватит денег на покрытие расходов по списанию кредитов?»

На что им, по сути, ответили: «Можете совершенно не беспокоиться, дополнительной нагрузки на бюджет не возникнет — ведь списание кредитов оплатят из своего кармана сами банки».

Пользуясь случаем, хочу передать привет всем держателям акций Сбербанка, Тинькофф, и других финансово-кредитных организаций!

Как говорится, «представители банков единогласно поддержали мудрое решение президента»

Рынки опасаются за финансовое здоровье банка Credit Suisse

В начале октября руководство Credit Suisse, второго по размеру швейцарского банка, якобы начало обзванивать контрагентов с примерно следующим месседжем: «Привет, наш новый председатель правления по фамилии Леманн попросил вам передать, что дела у нас идут лучше некуда, и совершенно никаких сомнений в финансовой стабильности банка быть не может!»

Аксель Леманн (предправления Credit Suisse) здесь, кажется, объясняет кредиторам: «Во-первых, моя фамилия пишется с двумя „n“: Lehmann, а не Lehman; во-вторых, у меня нет братьев...».

Ну тут уж, понятно, все быстро сделали правильные выводы — и акции банка резко подешевели более чем на 10%, а стоимость кредитных дефолтных свопов CDS на долг банка подскочила до уровней, показывающих вероятность дефолта в ближайшие пять лет на уровне 20%.

Напомню, что Credit Suisse за последние годы успел, кажется, поучаствовать решительно во всех максимально стыдных и стремных финансовых скандалах (писал об этом здесь): одни только банкротства Archegos и Greensill чего стоят.

Всё это, конечно, не означает, что швейцарский банк развалится уже прямо вот-вот — но долгосрочные перспективы его выживания на высококонкурентном рынке банкинга вызывают, скажем так, большие вопросы.

Илон Маск покупает Твиттер (да, опять)

Как-то раз в начале 2022 года Маск купил немного акций Твиттера и сразу же заявил, что больше их покупать он не будет. Потом через несколько дней он передумал и сказал, что купит весь Твиттер целиком. После подписания договора о приобретении, Маск опять передумал, и сказал, что покупать Твиттер не будет. Твиттер подал не него в суд. На этой неделе Маск сказал, что он опять передумал, и Твиттер он всё-таки купит.

Братишка, ну ты определись уже наконец!

Возможно, Маск просто идентифицирует себя как котика, а покупка Твиттера для него — примерно как закрытая дверь, через которую он совершенно точно (не) хочет выйти.

В рамках восьмого пакета санкций ЕС решил забанить крипту для россиян

Теперь европейские компании не могут оказывать никакие криптоуслуги резидентам РФ (ранее им разрешалось это делать, если остатки на криптосчетах не превышают 10 тыс. евро). Более детальный анализ последствий этих санкций я написал вот здесь.

Пока до конца непонятно, какие международные криптобиржи (среди тех, у кого есть европейские подразделения) перестанут работать с россиянами — с одной стороны, это совершенно не криптоанархический шаг; с другой — лишаться европейских лицензий тоже, наверное, не хочется.

В любом случае, ясно одно: граждане России будут гораздо безопаснее себя чувствовать, держа крипту на некастодиальных кошельках и пользуясь P2P или децентрализованными биржами для ее обмена.

Хакеры украли 100 миллионов баксов с блокчейна Binance

Взлому подвергся так называемый мост на блокчейне Binance Smart Chain (ну, вы знаете — вот эта популярная сеть, в которой люди гоняют свои стейблкоины, чтобы не платить дорогой газ на Эфириуме).

Мосты, предназначенные для перегонки криптовалюты между разными блокчейнами, в криптомире вообще подвергаются успешным хакерским атакам чаще всего — имейте это в виду.

Вижу пресс-конференцию Чанпэна Чжао (главы Binance) как-то так.

В данном случае хакеры взломали монет почти на $570 млн, но полноценно украсть у них получилось лишь около $100 млн из них. Дело в том, что почти сразу после обнаружившегося взлома, Binance просто остановили свой блокчейн «до выяснения обстоятельств» (ну то есть — пока они потрошат взломанный хакерами кошелек).

«А что, разве так можно?» — удивились ратующие за децентрализацию и неподконтрольность шифроанархисты. «Вообще, нет. Но иногда, если очень хочется — то можно!» — по-доброму улыбнулся Чанпэн Чжао...

Пострадавшие клиенты лопнувшей криптобиржи MtGox возможно получат компенсацию спустя более 8 лет

Японская криптобиржа MtGox была крупнейшей в мире в 2010-х. Правда, в 2014 году выяснилось, что у нее годами воровали Биткоины — да так успешно, что общая сумма натыренных монет составила чуть ли не 7% от всех Биткоинов в мире вообще.

Так что биржа забанкротилась в 2014 году, и с тех пор все эти восемь лет (извините!) идут разнообразные суды, а бывшие клиенты биржи разнообразно упражняются в сосании лапы.

Криптаны-вкладчики МММ [зачеркнуто] MtGox бастовали в Токио — вместо касок они, кажется, стучали по вымытому с шампунем асфальту Маками и дорогими цифровыми камерами.

И вот сейчас, значит, незадачливым кредиторам MtGox сообщили, что до 10 января 2023 года им надлежит зарегистрироваться — с тем, чтобы рано или поздно (возможно даже, уже до конца 2023 года) получить компенсацию в связи с распилом оставшейся неукраденной заначки с Биткоинами.

Размер кубышки для дележа составляет примерно 142 тысячи Биткоинов — что в долларах составляет около $2,8 млрд. Стоит отметить, что с момента ухода MtGox под воду в 2014-м, цена BTC выросла аж в 40 раз — так что, в каком-то смысле обворованным криптанам стоит быть даже благодарными, что им помогли так успешно долгосрочно «заходлить» Биткоин с блестящими результатами...

Ким Кардашьян наказали за рекламу щиткоина

Ким заплатит в адрес американского регулятора SEC $1,2 млн за то, что в 2021 году помогала пампить в Инсте щиткоин EMAX, который с тех пор обесценился на 99 (девяносто девять) процентов.

Причем в суд ее потащили за то, что она «не раскрыла полученное за пост вознаграждение в $250 тыс.», хоть там внизу и стоял хэштег «ad».

Признаюсь, боролся с желанием написать отдельную статью с заголовком «Ким Кардашьян: откуда берутся щиткоины и как они лопаются».

Другое судебное дело на ту же тему, где в качестве ответчиков помимо самой Кардашьян выступают боксер Флойд Мейвезер и баскетоболист Пол Пирс, еще продолжается. Причем Пирс, который неоднократно твитил в стиле «Йо, вложился в эту ракету на всю котлету, братишки!» защищается тем, что «да я же там ничего конкретного не писал вообще, ребята — какая же это реклама?!»

Пользуясь случаем, хочу здесь передать привет всем профессиональным Телеграм-каналам уважаемых в индустрии специалистов, которые продают так называемую «нативную рекламу» (также известную как «джинсу») и кормят ей своих подписчиков с лопаты под видом «авторской аналитики». А где-то (как в ТГ Смартлаба) дак и вообще принято фигачить любую рекламу без пометок: подписчик — зверь умный, должен сам догадываться, где его от души просвещают, а где — за деньги продают в качестве ценного меха.

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