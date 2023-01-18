Метод улитки: Бухгалтерия для самых маленьких, или почему Кийосаки неправ

Напоминаю, что я начал писать книгу про личные финансы: первая глава лежит вот здесь – а ниже, получается, будет продолжение.

Но в целом, каждую главу можно смело читать по отдельности – так что, если вы пропустили предыдущую, то можно сильно не париться и просто читать дальше.

Глава 2. Сколько будет в попугаях: Как измерить свой финансовый капитал

Если вы хотите что-то улучшить, то неплохо бы первым делом научиться это что-то измерять.

Руководители успешных бизнесов не думают «просто попытаемся произвести и продать как можно больше чапельников, и тогда, может быть, в конце года у нас окажется много денег» – они регулярно отслеживают динамику денежных остатков и получаемой прибыли, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на любые отклонения.

Профессиональные бегуны не тренируются по наитию в надежде, что на соревнованиях внезапно удастся всех обогнать – они постоянно замеряют результаты своих тренировок, что позволяет им отслеживать прогресс «на лету» и вносить необходимые корректировки.

Впрочем, иногда наоборот – недостаточно тщательные расчеты могут сделать из вас профессионального бегуна

В этом плане стремление улучшить свое финансовое положение ничем не отличается от попыток поднять спортивные результаты (или добиться любой другой непростой цели). Здесь тоже желательно иметь возможность регулярно отслеживать основные параметры, влияющие на ваше благосостояние.

Именно этому и посвящена данная глава: по итогу прочтения вы сможете определить текущий размер своего финансового капитала и рассчитать ключевой показатель, который сильнее всего влияет на направление и скорость изменения этого капитала.

Бухгалтерия для самых маленьких

У меня для вас плохая новость: для правильного понимания и измерения финансового капитала нам с вами придется немного разобраться в азах бухгалтерского учета.

Но есть и плюсы: когда на следующем корпоративе заиграет композиция Алены Апиной «Бухгалтер», вы сможете, взревев «моя песня!», леопардовым скоком оказаться в центре танцпола и начать отплясывать.

Сотрудницы бухгалтерии оценят этот жест, я это гарантирую.

Специально для зумеров – наглядная иллюстрация

Итак, как измерить финансовый капитал? Очень просто: надо сложить всё хорошее, что у вас есть (активы), и вычесть из этой суммы всё нависшее над вами плохое (обязательства).

В результате вы получите чистые активы, которые также можно назвать собственным капиталом (в английском языке это понятие нескромно называется «net worth» – ваша «чистая стоимость»).

Активы – за всё хорошее

Начать измерение собственного капитала лучше всего с инвентаризации своих активов.

Актив – это любое принадлежащее вам имущество, которое может быть превращено в деньги через продажу или приносимый им доход.

В контексте личных финансов активы можно разделить на две большие группы:

Финансовые активы – всё, что является деньгами или может быть рано или поздно превращено в деньги, и иным образом принести вам пользу не способно. Сюда относятся наличные деньги, средства на счетах в банках, ценные бумаги, выданные кому-то займы, намайненные биткоины, и так далее.

Физические активы – отличаются от финансовых тем, что существуют в реальном мире (а не только на бумаге или в некой базе данных): их можно потрогать и каким-то образом извлечь из них ценность даже без превращения в деньги.

Если у вас есть квартира – то в ней можно жить, автомобиль позволяет с комфортом перемещаться в пространстве, а любимому коту Тимофею можно чесать пузико, получая глубокое и обоюдное моральное удовлетворение.

При этом все эти активы можно при желании продать (даже шерстяного Тимофея, если он достаточно породист), но делать это, в общем-то, не обязательно.

Морда Тимофея, услышавшего, что он «шерстяной актив» и его можно продать

С практической точки зрения, при оценке своих активов стоит руководствоваться двумя принципами:

Во-первых, это принцип существенности: не стоит пытаться наклеить ценник вообще на всё, что у вас есть – лучше ограничиться только объектами с существенной стоимостью.

Наиболее актуально это для физических активов: включать в расчет чистых активов поношенные штаны и бабушкин комод обычно нецелесообразно – их стоимость невелика, да и вряд ли вы когда-нибудь дойдете до массовой распродажи всех накопленных пожитков.

При этом собственную квартиру включить в состав активов будет точно не лишним, даже если планы на ее продажу в ближайшем будущем у вас отсутствуют: всё-таки, стоит она немало и, скорее всего, составляет существенную долю вашего капитала.

Во-вторых – принцип здравого смысла и наличия достаточной уверенности в получении будущих экономических выгод от активов.

Например, обещание государства платить вам пенсию после достижения определенного возраста формально тоже отвечает признакам принадлежащего вам финансового актива.

Но пытаться его оценить и включить в состав личного капитала может быть не самой разумной идеей: изучение экономической истории нашей страны подталкивает к мысли, что к моменту дожития до пенсии слухи о размере ваших пенсионных прав могут оказаться сильно преувеличенными.

А помните, как в России в 2014 государство временно на один год заморозило накопительную пенсию? Как думаете – она к 2023 уже разморозилась или нет? Ну вот и я о том же

Обязательства – против всего плохого

Если активы – это хорошая штука, от обладания которой внутри разливается приятная теплота, то обязательства – это прямая их противоположность: мы были бы рады от них избавиться, но бесплатно это сделать обычно невозможно (к сожалению, заклинание «я в домике, кому что должен – всем прощаю» перестает работать, если вам больше пяти лет).

Если говорить более формально, то обязательства – это любые ваши обязанности, избавление от которых потребует оттока денег или иных активов.

Как правило, в личных финансах обязательства представлены различными банковскими кредитами (потребительскими и ипотечными кредитами, кредитными картами), а также займами у других людей.

При расчете финансового капитала необходимо их все сложить и вычесть из рассчитанных ранее совокупных активов.

Здесь нельзя не упомянуть Роберта Кийосаки, который в 2000 году, на страницах своей сверхпопулярной книги «Богатый папа, бедный папа» сделал заявление о том, что жилая недвижимость на самом деле является обязательством, а не активом.

Переводчики книги на русский язык дополнительно усугубили ситуацию, трансформировав этот абсурдно звучащий на интуитивном уровне тезис в чарующе-загадочное «ваш дом – это пассив».

С тех пор эта совершенно безграмотная трактовка невинных экономических терминов прочно обосновалась в массовой культуре. Поэтому любое обсуждение принципов расчета чистых активов неизменно заканчивается возмущенным криком с задних рядов «но ведь... квартира – это пассив!»

Роберт Кийосаки – титулованный инфоцыганский барон, а также личный враг всех профессиональных бухгалтеров

Я хочу, чтобы вы знали: каждый раз, когда вы повторяете за Кийосаки его глупости, где-то в мире ёкает сердечко одного грустного бухгалтера, и скупая слеза стекает по его (ну или ее) небритой щеке.

В принципе, вы сами можете перечитать определения активов и обязательств, данные выше, и решить – в какую категорию логичнее поместить жилую недвижимость.

Если же вы твердо решили следовать за великим гуру до конца – то можете при расчете чистых активов включить свою квартиру в колонку обязательств и, таким образом, уменьшить свой капитал на ее стоимость.

Правда, с точки зрения здравого смысла получится полная ерунда, и использовать полученное число для каких-либо разумных целей будет невозможно – но тут уж придется выбрать что-то одно: либо здравый смысл, либо Кийосаки.

За счет чего изменяется капитал

К этому моменту у вас на руках уже должна быть готовая оценка текущего размера вашего финансового капитала. Осталось только разобраться, как сделать так, чтобы это число со временем росло, а не падало.

Основных источников изменения капитала всего два: инвестирование и сбережение.

Инвестирование – это тот самый уникальный для финансового капитала процесс, который позволяет наращивать его без дополнительных существенных затрат вашего труда.

Вложив свой капитал в какие-либо доходные активы (банковские вклады, облигации, акции, и так далее), вы можете получать доход, источником которого является экономическая деятельность других людей, а не ваша собственная.

Но про инвестирование мы будем подробно говорить во второй части книги, а сейчас давайте обсудим другой источник роста капитала – сбережение.

Сбережения возникают, когда ваши доходы превышают размер расходов – соответственно, вот этот «излишек» и оседает в составе капитала.

Может сложиться и обратная ситуация: если расходов оказалось больше, чем доходов, то по факту вы «проели» часть своего капитала – что само по себе не так страшно, но если делать так постоянно, то можно ненароком «доесть» запасы полностью, и в вашем кошельке наступит продовольственный кризис.

Чтобы не допустить такой гуманитарной катастрофы, желательно придерживаться здоровой финансовой диеты. Считать калории нам, к счастью, не потребуется – но вот следить за одним важным показателем всё же придется.

Это норма сбережения – доля доходов, которые удалось отложить на увеличение капитала в определенном периоде, в общем размере доходов за этот период.

Обычно этот показатель выражают в процентах: например, месячная норма сбережения в размере 20% означает, что 20% ваших доходов за месяц пошли на увеличение капитала, а оставшиеся 80% ушли на текущее потребление (расходы).

А отрицательная норма сбережения как раз означает, что вы живете совсем не по средствам, и финансируется ваш разгульный образ жизни за счет проедания накопленного ранее капитала.

Елена Малышева напоминает вам: отрицательная норма сбережения – это не норма!

При расчете нормы сбережения важно правильно определять понятия «доход» и «расход».

Доход – это всё, что увеличивает ваш капитал (в чистом виде прибавляет активы или уменьшает обязательства), а расход – наоборот, всё, что уменьшает капитал.

Звучит очевидно, но в разговоре нередко можно услышать что-то вроде «в прошлом месяце купил квартиру, для меня это очень большой расход!».

Теперь вы знаете, что приобретение недвижимости само по себе не является расходом – вы просто обмениваете один вид активов (деньги) на другой (квартира), общий размер капитала при этом не меняется.

Аналогично стоит рассматривать и ипотеку. Если вы купили квартиру с привлечением ипотечного кредита – то в момент сделки ваши чистые активы не поменялись.

В колонке обязательств у вас появилась значительная задолженность перед банком (ипотечный кредит), но зато ее уравновешивает прибавившийся в колонке активов дорогостоящий актив (квартира).

Когда вы каждый месяц перечисляете банку очередной ипотечный платеж, интуитивно кажется, что он ничем не отличается от других расходов (вроде квартплаты или оплаты услуг мобильной связи).

Но на самом деле, внутри каждого платежа по кредиту прячется два компонента: оплата набежавших процентов (расход) и погашение части основного долга (а это уже сбережение – ведь от уменьшения размера обязательств ваш общий капитал растет).

Так что, даже если после оплаты всех расходов и ипотечного платежа «лишних» денег у вас в конце месяца не остается – вполне может оказаться, что у вас при этом вполне приличная положительная норма сбережения.

Увидите в следующий раз такого человека в банке – не осуждайте, просто он сберегает из последних сил!

Домашнее задание

Рассчитайте текущий размер своего финансового капитала: просуммируйте все свои активы и вычтите из них все обязательства.

Оцените среднемесячный размер своих доходов и расходов, и рассчитайте среднюю норму сбережения.

Главные мысли

Ваш финансовый капитал равен чистым активам (сумме всех активов за вычетом обязательств).

Актив – это любое принадлежащее вам имущество, которое может быть превращено в деньги через продажу или приносимый им доход.

Активы можно подразделить на финансовые (например, наличные деньги, средства на счетах в банках, ценные бумаги) и физические (недвижимость, автомобиль, и так далее).

С практической точки зрения при оценке активов стоит исходить из принципов существенности (б/у одежду и мебель можно продать, но учитывать ее в составе активов обычно нецелесообразно – в отличие от квартиры или машины) и наличия достаточной уверенности в получении будущих экономических выгод.

Обязательство – это любая ваша обязанность, избавление от которой потребует оттока денег или иных активов.

Несмотря на то, что Кийосаки пытается заставить всех называть жилую недвижимость «обязательством», она не перестает от этого быть активом. Не стоит участвовать в распространении финансовой безграмотности!

Капитал изменяется за счет инвестирования (полученные доходы от вложения капитала) и сбережения (заработанные доходы за вычетом расходов на потребление).

Норма сбережения равна доле сберегаемых денег в заработанных доходах и является одним из ключевых факторов, определяющих динамику капитала.

Не любой отток денег из кошелька является расходом: если эти деньги идут на приобретение другого актива (квартира) или погашение обязательства (закрытие ипотеки), то правильнее считать его сбережением.

В следующей главе мы вместе с улиточкой будем разбираться – кто свободнее, сомалийский фермер или Цукерберг? Ну и заодно выясним, как связаны KFC и финансовая грамотность.

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