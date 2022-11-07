Топ-пять стран с визами для цифровых кочевников или людей, кто просто любит красиво жить

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Для начала немного терминологии.

Цифровые кочевники – это люди, которые не зависят от местонахождения и используют технологии для выполнения своей работы, ведя кочевой образ жизни. Цифровые кочевники работают дистанционно, а не физически присутствуют в офисе.

Digital Nomad Visa – документ или программа, которая предоставляет цифровым кочевникам право работать удаленно, проживая за пределами страны постоянного проживания. В некоторых случаях цифровые кочевники также освобождаются от обязанности по уплате налогов. Про налоги в разных странах читайте в профиле автора этой статьи.

Термин Digital Nomad Visa часто не используется правительствами, которые их выдают: большинство регионов дают своим программам уникальное название, например, White Card в Венгрии, или используют более общие термины, такие как ВНЖ.

Венгрия – White Card

Плюсы Венгрии:

Страна ЕС; Вкусно; Рядом прекрасная Австрия, из современных аэропортов летает множество лоукостеров; Относительно невысокие для страны ЕС налоги – фиксированная ставка НДФЛ на уровне 15%; Невысокая стоимость жизни.

White Card позволяет проживать в Венгрии гражданам других стран, которые дистанционно работают на иностранного работодателя или контролируют собственный бизнес. При этом работа или бизнес должны осуществляться с использованием передовых цифровых технологий.

Основные условия White Card:

Ежемесячный доход не менее 2 000 евро на протяжении минимум 6 последних месяцев; У аппликанта нет долей в венгерских компаниях или иных источников дохода на территории Венгрии; Срок действия – 12 месяцев, возможно однократное продление; Обладатель White Card обязан находиться в Венгрии более 90 дней в течение 180-дневного периода.

У White Card есть определенные минусы:

Период проживания в Венгрии на основании White Card не засчитывается в период, необходимый для выдачи постоянного вида на жительство; White Card не может быть использована для воссоединения семьи: члены семьи владельца карты должны подать отдельные заявления на получение визы; White Card не может использоваться для создания источников дохода на территории Венгрии, например, учреждения бизнеса или самозанятости; White Card не выдается беженцам, лицам, у кого уже есть ВНЖ в любой стране ЕС, высококвалифицированным работникам, допущенным к работе на территории ЕС (например, держателям Blue Card), а также тем, кого релоцирует компания в рамках внутреннего перевода.

Информация о White Card на сайте Главного управления по делам иностранцев в Венгрии доступна по ссылке. Ниже на слайде мы суммировали самую важную информацию по Венгрии.

К заявлению на получение White Card прилагаются следующие документы:

Две фотографии, сделанные не более чем за три месяца до подачи заявления; Квитанция об оплате сбора. Для лиц, проживающих за пределами Венгрии, сбор составляет 110 евро (оплачивается в консульстве). Если заявление подается в Венгрии – 39 000 форинтов (~ 90 евро, оплачивается в одном из офисов обслуживания клиентов NDGAP). В случае подачи заявления в электронной форме через электронную информационную систему NDGAP и платформу инициирования процедур (Enter Hungary) сбор составляет 24 000 форинтов (~ 55 евро); Подтверждение цели пребывания. Например, трудовой договор, содержащий условие о дистанционном формате работы, или договоры с заказчиками. Если заявитель владеет долей в компании или её акциями, необходимо предоставить информацию о компании (включая свидетельство о регистрации и подтверждение прибыли), обязанностях заявителя и документ, подтверждающий право собственности на долю в компании или её акции; Подтверждение дохода. Например, справка, выданная работодателем, или налоговая декларация; Подтверждение наличия жилья в Венгрии. Например, договор аренды жилого помещения, свидетельство о праве собственности на недвижимость, договор купли-продажи недвижимости, оплаченное бронирование номера в отеле, документ о размещении в порядке любезности (accommodation by courtesy, то есть у друзей, родственников и тому подобное); Комплексный план медицинского страхования; Действительный заграничный паспорт; Обязательство покинуть ЕС в случае отказа в получении White Card (в случае подачи заявления из Венгрии). К нему прилагаются: действительный заграничный паспорт или разрешения, необходимые заявителю для возвращения в страну происхождения или в страну, которую он указывает, а также действительный билет или количество средств, достаточные для покупки такого билета, или транспортное средство, законно используемое заявителем.

Срок рассмотрения документов составляет 1-1.5 месяца. Миграционные органы могут запросить дополнительные документы или потребовать устранения ошибок, допущенных при подаче заявления. Административный срок в этом случае продлевается до их устранения.

В случае отказа решение может быть обжаловано в течение 8 дней после его вынесения. Апелляционная жалоба должна быть подана в орган первой инстанции или дипломатическое (консульское) представительство, в котором было подано заявление. Сбор за обжалование – 160 евро.

Как подать заявление на получение White Card:

Иностранцы, проживающие за пределами Венгрии, могут оформить White Card в венгерском консульском учреждении в стране гражданства либо на территории государства, в котором они имеют постоянное или временное место жительства; Заявление на получение White Card подается лично, что обусловлено необходимостью взятия образцов биометрических данных (изображения лица и отпечатков пальцев) заявителя. Если состояние здоровья заявителя не позволяет ему самостоятельно подать заявление, оно может быть подано его доверенным лицом или направлено по почте.

Португалия – D7

Плюсы Португалии:

Страна ЕС; Вино дешевле воды; Тепло, океан и горы; Недорогая жизнь; При определенных условиях возможен налог 0% на иностранные доходы.

Виза D7 позволяет иностранцам, работающим дистанционно или имеющим иной доход, полученный за пределами Португалии, находиться в стране в течение 4 месяцев (если владелец визы не имеет права на туристическую визу). Виза действительна для двух въездов на территорию Португалии.

В период действия визы D7 её обладатель вправе обратиться в иммиграционное агентство Португалии (SEF) с заявлением на получение ВНЖ сроком на 2 года.

Также владелец визы D7 может получить статус Non-Habitual Resident и не платить налоги в течение первых 10 лет от зарубежных источников. Более подробно налоги физических лиц в Португалии рассмотрены в нашем гайде.

Условия получения визы D7:

Регулярный доход в течение последних 12 месяцев; Ежемесячный пассивный доход не менее 700 евро либо активный доход в два-три раза больше минимального пассивного дохода; Наличие банковского счета в Португалии или другой стране Евросоюза, на котором размещен депозит в размере не менее 8 460 евро; Индивидуальный номер налогоплательщика – NIF; Наличие долгосрочного (не менее 1 года) договора аренды жилого помещения или недвижимости в Португалии.

Ниже на слайде мы суммировали основную информацию по условиям визы D7 в Португалию.

К заявлению на получение визы D7 прилагаются следующие документы:

Анкета, заполненная на портале, в консульское учреждение подается распечатанная копия; Две фотографии в формате 3.5×4.5; Ксерокопии всех страниц загранпаспорта; Документальное подтверждение наличия постоянного дохода, каковым может являться справка, выданная работодателем, или налоговая декларация; Документ, подтверждающий наличие жилья в Португалии; Согласие на обработку персональных данных компетентными органами на территории Португалии – Requerimento (форма заполняется по образцу либо в Консульстве при подаче комплекта документов); Справка о несудимости с апостилем, проставленным на оригинале. Справка заказывается в Управлении Внутренних Дел по месту жительства. Справка о несудимости действует в течение 3 месяцев с даты её выдачи (а не с даты проставления апостиля); Выписка со счета в португальском банке с депозитом не менее 8 460 евро. Если консульское учреждение сочтет доходы заявителя достаточными, он может быть освобожден от необходимости подтверждения депозита; Страховой медицинский полис на срок не менее 120 суток и суммой страховых выплат не менее 30 000 евро; Бронь авиабилета в Португалию.

Заявление на визу D7 должно быть подано заявителем лично в консульском учреждении Португалии. На территории Португалии заявление на визу D7 подать нельзя. Консульский сбор за рассмотрение заявления – 90 евро.

Все исходные документы на русском языке должны быть представлены с переводом на португальский язык, содержащим официальные реквизиты переводческого агентства либо частного переводчика. Перевод необходимо заверять нотариально.

Максимальный срок рассмотрения заявления – 60 дней. Отслеживание статуса заявления на визу осуществляется в личном кабинете на портале. Если в дальнейшем заявитель планирует получить ВНЖ в Португалии, после получения визы D7 необходимо прибыть в Португалию с оригиналами документов, приложенных к заявлению, и записаться по телефону на интервью в SEF (если дата и место проведения интервью не были сообщены заявителю при получении визы).

Если визу D7 хочет получить семья:

Если заявление подается на семью, заявитель обязан подтвердить дополнительный доход: +50% на второго взрослого и +30% на каждого ребенка. Кроме того, потребуется апостилирование и перевод соответствующих документов – свидетельства о браке и о рождении ребенка; Виза D7 может быть запрошена только заявителем, имеющим собственные источники дохода; Каждый супруг вправе подать заявление самостоятельно. Возможен вариант, при котором один супруг подает заявление на получение визы D7, а другой впоследствии воссоединяется с ним по визе D6; Подача заявления на ребенка возможна только после одобрения заявлений обоих родителей. Ребенок также может также воссоединиться с родителем по визе D6.

Португалия – Digital Nomad Visa

C 30 октября 2022 года граждане стран, не входящих в Евросоюз или Европейскую экономическую зону, могут подать заявление на получение визы для удаленной работы и проживания в Португалии – Digital Nomad Visa.

Одно из главных преимуществ Digital Nomad Visa – возможность безвизового посещения стран Шенгенской зоны её обладателями.

Основные условия Digital Nomad Visa:

Заявитель не является гражданином страны ЕС или Европейской экономической зоны; В течение последних 3 месяцев доход в 4 раза большеминимальной заработной платы в Португалии, т.е. около 2 820 евро в месяц; Нужно подтвердить свое налоговое резидентство (например, предоставить налоговую декларацию).

Заявление можно подать в консульстве Португалии в своей стране или в иммиграционном агентстве Португалии Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Греция – Digital Nomad Visa

Плюсы Греции:

Страна ЕС; Тепло, море и горы; Невероятная культура и кухня с отменным вином; Недорогая жизнь; Налоговые резиденты из числа обладателей Digital Nomad Visa платят налоги только на 50% своего дохода; Ставка налога на прирост капитала – 15%.

Основные условия Digital Nomad Visa в Греции:

Доход выше 3 500 евро в месяц после уплаты налогов; Можно взять с собой супруга и несовершеннолетних детей. Наличие супруга повышает требование к минимальному размеру ежемесячного дохода на 20%; ребёнка – на 15% за каждого; Право проживания в стране в течение 1 года, возможно однократное продление визы; Обладатель Digital Nomad Visa вправе оформить двухлетний ВНЖ, если он продолжает отвечать условиям, необходимым для получения визы.

У визы в Грецию есть свои минусы:

Владелец визы обязан находиться в Греции не менее 6 месяцев в течение года; Виза не позволяет трудоустроиться или заниматься бизнесом в Греции.

К заявлению на получение Digital Nomad Visa прилагаются следующие документы:

Две фотографии формата 3.5×4.5; Заграничный паспорт, действительный в течение срока действия визы; Подтверждение дохода, полученного за пределами Греции. Например, выписка с банковского счета, трудовой договор или платежная ведомость; Подтверждение цели пребывания. Например, трудовой договор, содержащий условие об удаленке, или письмо от работодателя, подтверждающее, что работа выполняется удаленно. Если заявитель владеет долей в компании или её акциями, необходимо предоставить информацию о компании (включая свидетельство о регистрации и подтверждение прибыли), обязанностях заявителя и документ, подтверждающий право собственности на долю в компании или её акции; Подтверждение наличия жилья в Греции. Например, свидетельство о праве собственности на недвижимость, договор купли-продажи недвижимого имущества, долгосрочный договор аренды жилого помещения; Страховой медицинский полис, срок действия которого равняется или превышает срок действия визы. Размер минимального страхового покрытия – 30 000 евро; Справка об отсутствии судимости; Бронирование обратного авиабилета.

Заявление на Digital Nomad Visa должно быть подано заявителем лично в консульское учреждение Греции либо направлено по почте. Визовый сбор за рассмотрение заявления – 75 евро. Также взимается административный сбор – 150 евро. Срок рассмотрения заявления составляет около 10 дней.

Получение ВНЖ для обладателя Digital Nomad Visa и членов его семьи:

Подать заявление в миграционную службу Греции до окончания срока действия Digital Nomad Visa; Оплатить государственный сбор – 1 000 евро; Предоставить документы, подтверждающие наличие жилья в Греции. Например, свидетельство о праве собственности на недвижимость, договор купли-продажи недвижимого имущества, долгосрочный договор аренды жилого помещения; Дается на 2 года; Нужно подтвердить доход 3 500 евро в месяц после уплаты налогов; Нужно подтвердить проживание в Греции не менее 6 месяцев в течение года; ВНЖ не позволяет трудоустроиться или заниматься бизнесом в Греции.

Ниже мы суммировали основную информацию про Digital Nomad Visa в Грецию.

Турция – İkamet

Плюсы Турции:

Можно прилететь без визы; Тепло, море и горы; Вкусно; Открывают банковские счета нерезидентам; Очень легко и дешево получить ВНЖ; Отели дешевле квартир.

В Турции отсутствует программа выдачи виз для цифровых кочевников. Однако между Россией и Турцией установлен безвизовый режим, позволяющий россиянам пребывать на территории данного государства до 90 дней в течение полугода; из них непрерывно – не более 60 дней (чтобы провести в стране еще 30 дней, достаточно выехать за её пределы и вернуться обратно с новым штампом в паспорте о пересечении границы).

Для въезда в Турцию россиянам необходим только загранпаспорт, действительный в течение 120 дней с даты въезда. В период безвизового пребывания в Турции иностранный гражданин вправе подать заявление на получение вида на жительство – İkamet. Как правило, срок действия İkamet составляет 6-24 месяцев. Ниже основная информация про туристический ВНЖ в Турции.

Для получения İkamet необходимо заполнить форму предварительной регистрации на сайте миграционной службы. После её заполнения заявителю будет направлена информация о месте, дате и времени рандеву – собеседования с сотрудником миграционной службы. К установленной дате заявитель обязан подготовить пакет документов, прилагаемых к заявлению.

Государственная пошлина за рассмотрение заявления – 326 лир. Также взимается административный сбор – 160 лир.

К заявлению на получение İkamet прилагаются следующие документы:

Анкета, форма которой доступна на сайте; 4 биометрических фотографии, сделанные в течение последних шести месяцев. Фотографии такого формата можно сделать в любом турецком фотоателье; Страховой медицинский полис; Нотариально заверенный договор аренды жилого помещения, заключенный на срок не менее 6 месяцев. Собственник недвижимости должен присутствовать при заверении договора у нотариуса. Вместо договора аренды гражданин Турции может предоставить поручительство, что вы его друг и живете у него; Ксерокопия страниц загранпаспорта, содержащих фотографию и данные о личности заявителя, а также информацию о выезде из России и въезде в Турцию. Оригинал загранпаспорта также должен быть представлен в день проведения рандеву; Налоговый номер. Заявление на его получение можно подать на сайте либо в офисе налоговой службы Турции. Необходим оригинал загранпаспорта и его копия; Квитанция об оплате государственной пошлины. Пошлина может быть оплачена в любом офисе налоговой службы.

Приведенный перечень документов является базовым. При рассмотрении заявления миграционная службы вправе потребовать от заявителя предоставить дополнительные документы и перенести рандеву на другую дату; в этом случае срок нахождения заявителя в стране продлевается.

В частности, миграционная служба вправе потребовать от заявителя документального подтверждения финансовой стабильности. В этом случае заявитель обязан подтвердить наличие источника дохода и предоставить выписку из банка о наличии на счету не менее $500 из расчета данной суммы на один месяц пребывания. Полный перечень документов опубликован на сайте.

Если у заявителя есть ребенок, необходимо представить свидетельство о рождении ребенка. В случае если второй родитель не подает заявление на получение İkamet, должно быть получено его нотариально заверенное согласие на вывоз ребенка за рубеж. Все документы должны иметь апостиль и нотариально заверенный перевод на турецкий язык.

В течение 10 дней после подачи документов миграционная служба отправляет сообщение по указанному в анкете номеру о результатах рассмотрения заявления. В случае одобрения заявления пластиковая карта будет направлена почтой на адрес проживания, указанный в анкете.

Продлить срок действия İkamet можно дистанционно, заполнив заявление на сайте. Заявление о продлении должно быть подано в течение 60 дней до окончания срока действия İkamet.

Если интересуют налоги физических лиц в Турции, изучите статью.

Индонезия (остров Бали) – Business Visa B211

Плюсы Бали:

Растущая экономика; Тепло, море и джунгли; Випассана и ретриты; Дешево; Можно быстро получить визу; Есть льготный режим, позволяющий не платить налоги на зарубежные доходы.

В настоящее время правительство Индонезии планирует запустить программу выдачи пятилетних виз для цифровых кочевников, которая будет способствовать долгосрочному пребыванию и позволит владельцам визы жить в стране без уплаты налогов. Ожидается, что Digital Nomad Visa начнут выдавать на острове Бали в 2022 году. Единственное требование, которому должен соответствовать заявитель, – иметь доход от иностранного работодателя либо от бизнеса, расположенного за пределами Индонезии.

Пока программа предоставления Digital Nomad Visa не запущена, желающие могут въехать в Индонезию по бизнес-визе B211. Виза B221 предоставляет возможность находиться в Индонезии в течение 60 дней. Срок пребывания исчисляется с момента пересечения государственной границы. Виза может быть продлена до 4 раз сроком на 30 дней. Таким образом, максимальный срок пребывания на острове Бали может быть увеличен с 60 до 180 дней.

Заявление на получение визы B211 должно быть подано заявителем на сайте Главного иммиграционного управления Индонезии. Основной целью визита в Индонезию для визы B211 следует указать «Деловые переговоры». Визовый сбор за рассмотрение заявления – $50.

К заявлению на получение визы B211 прилагаются следующие документы:

Скан-копии заграничного паспорта (в том числе обложки паспорта), срок действия которого составляет не менее 7 месяцев; Скан-копия сертификата о полной вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, подтверждающий, что пассажир был полностью вакцинирован не менее чем за 14 дней до прибытия, или справка о медицинском отводе на английском языке. Фактически признается любая вакцина, зарегистрированная в стране вылета; Цветная фотография на белом фоне формата 3.5×4.5; Квитанция, подтверждающая оплату визового сбора.

Виза B211 оформляется в срок от 5 до 10 дней; в срочном порядке – от 2 дней. В случае одобрения заявления на получение визы B211 её владелец обязан въехать на территорию Индонезии в течение 90 дней. Для въезда в Индонезию дополнительно понадобится медицинский страховой полис с минимальной суммой покрытия $25,000, включающий лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 (срок действия страхового полиса не указан, вследствие чего необходимо исходить из того, что он должен быть не менее срока действия визы).

Для продления визы B211 необходимо своевременно – не позже чем за 10 дней до окончания срока действия визы – обратиться в любой миграционный центр на острове Бали. При себе нужно иметь следующие документы:

Заграничный паспорт; Обратный билет с более поздней датой вылета. В некоторых случаях достаточно предоплаченной брони; Анкета, форма которой предоставляется в миграционном центре; Квитанция об оплате визового сбора.

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