Топ-пять стран с визами для цифровых кочевников или людей, кто просто любит красиво жить

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Для начала немного терминологии.
Цифровые кочевники – это люди, которые не зависят от местонахождения и используют технологии для выполнения своей работы, ведя кочевой образ жизни. Цифровые кочевники работают дистанционно, а не физически присутствуют в офисе.
Digital Nomad Visa – документ или программа, которая предоставляет цифровым кочевникам право работать удаленно, проживая за пределами страны постоянного проживания. В некоторых случаях цифровые кочевники также освобождаются от обязанности по уплате налогов. Про налоги в разных странах читайте в профиле автора этой статьи.
Термин Digital Nomad Visa часто не используется правительствами, которые их выдают: большинство регионов дают своим программам уникальное название, например, White Card в Венгрии, или используют более общие термины, такие как ВНЖ.
Венгрия – White Card
Плюсы Венгрии:
- Страна ЕС;
- Вкусно;
- Рядом прекрасная Австрия, из современных аэропортов летает множество лоукостеров;
- Относительно невысокие для страны ЕС налоги – фиксированная ставка НДФЛ на уровне 15%;
- Невысокая стоимость жизни.
White Card позволяет проживать в Венгрии гражданам других стран, которые дистанционно работают на иностранного работодателя или контролируют собственный бизнес. При этом работа или бизнес должны осуществляться с использованием передовых цифровых технологий.
Основные условия White Card:
- Ежемесячный доход не менее 2 000 евро на протяжении минимум 6 последних месяцев;
- У аппликанта нет долей в венгерских компаниях или иных источников дохода на территории Венгрии;
- Срок действия – 12 месяцев, возможно однократное продление;
- Обладатель White Card обязан находиться в Венгрии более 90 дней в течение 180-дневного периода.
У White Card есть определенные минусы:
- Период проживания в Венгрии на основании White Card не засчитывается в период, необходимый для выдачи постоянного вида на жительство;
- White Card не может быть использована для воссоединения семьи: члены семьи владельца карты должны подать отдельные заявления на получение визы;
- White Card не может использоваться для создания источников дохода на территории Венгрии, например, учреждения бизнеса или самозанятости;
- White Card не выдается беженцам, лицам, у кого уже есть ВНЖ в любой стране ЕС, высококвалифицированным работникам, допущенным к работе на территории ЕС (например, держателям Blue Card), а также тем, кого релоцирует компания в рамках внутреннего перевода.
Информация о White Card на сайте Главного управления по делам иностранцев в Венгрии доступна по ссылке. Ниже на слайде мы суммировали самую важную информацию по Венгрии.
К заявлению на получение White Card прилагаются следующие документы:
- Две фотографии, сделанные не более чем за три месяца до подачи заявления;
- Квитанция об оплате сбора. Для лиц, проживающих за пределами Венгрии, сбор составляет 110 евро (оплачивается в консульстве). Если заявление подается в Венгрии – 39 000 форинтов (~ 90 евро, оплачивается в одном из офисов обслуживания клиентов NDGAP). В случае подачи заявления в электронной форме через электронную информационную систему NDGAP и платформу инициирования процедур (Enter Hungary) сбор составляет 24 000 форинтов (~ 55 евро);
- Подтверждение цели пребывания. Например, трудовой договор, содержащий условие о дистанционном формате работы, или договоры с заказчиками. Если заявитель владеет долей в компании или её акциями, необходимо предоставить информацию о компании (включая свидетельство о регистрации и подтверждение прибыли), обязанностях заявителя и документ, подтверждающий право собственности на долю в компании или её акции;
- Подтверждение дохода. Например, справка, выданная работодателем, или налоговая декларация;
- Подтверждение наличия жилья в Венгрии. Например, договор аренды жилого помещения, свидетельство о праве собственности на недвижимость, договор купли-продажи недвижимости, оплаченное бронирование номера в отеле, документ о размещении в порядке любезности (accommodation by courtesy, то есть у друзей, родственников и тому подобное);
- Комплексный план медицинского страхования;
- Действительный заграничный паспорт;
- Обязательство покинуть ЕС в случае отказа в получении White Card (в случае подачи заявления из Венгрии). К нему прилагаются: действительный заграничный паспорт или разрешения, необходимые заявителю для возвращения в страну происхождения или в страну, которую он указывает, а также действительный билет или количество средств, достаточные для покупки такого билета, или транспортное средство, законно используемое заявителем.
Срок рассмотрения документов составляет 1-1.5 месяца. Миграционные органы могут запросить дополнительные документы или потребовать устранения ошибок, допущенных при подаче заявления. Административный срок в этом случае продлевается до их устранения.
В случае отказа решение может быть обжаловано в течение 8 дней после его вынесения. Апелляционная жалоба должна быть подана в орган первой инстанции или дипломатическое (консульское) представительство, в котором было подано заявление. Сбор за обжалование – 160 евро.
Как подать заявление на получение White Card:
- Иностранцы, проживающие за пределами Венгрии, могут оформить White Card в венгерском консульском учреждении в стране гражданства либо на территории государства, в котором они имеют постоянное или временное место жительства;
- Заявление на получение White Card подается лично, что обусловлено необходимостью взятия образцов биометрических данных (изображения лица и отпечатков пальцев) заявителя. Если состояние здоровья заявителя не позволяет ему самостоятельно подать заявление, оно может быть подано его доверенным лицом или направлено по почте.
Португалия – D7
Плюсы Португалии:
- Страна ЕС;
- Вино дешевле воды;
- Тепло, океан и горы;
- Недорогая жизнь;
- При определенных условиях возможен налог 0% на иностранные доходы.
Виза D7 позволяет иностранцам, работающим дистанционно или имеющим иной доход, полученный за пределами Португалии, находиться в стране в течение 4 месяцев (если владелец визы не имеет права на туристическую визу). Виза действительна для двух въездов на территорию Португалии.
В период действия визы D7 её обладатель вправе обратиться в иммиграционное агентство Португалии (SEF) с заявлением на получение ВНЖ сроком на 2 года.
Также владелец визы D7 может получить статус Non-Habitual Resident и не платить налоги в течение первых 10 лет от зарубежных источников. Более подробно налоги физических лиц в Португалии рассмотрены в нашем гайде.
Условия получения визы D7:
- Регулярный доход в течение последних 12 месяцев;
- Ежемесячный пассивный доход не менее 700 евро либо активный доход в два-три раза больше минимального пассивного дохода;
- Наличие банковского счета в Португалии или другой стране Евросоюза, на котором размещен депозит в размере не менее 8 460 евро;
- Индивидуальный номер налогоплательщика – NIF;
- Наличие долгосрочного (не менее 1 года) договора аренды жилого помещения или недвижимости в Португалии.
Ниже на слайде мы суммировали основную информацию по условиям визы D7 в Португалию.
К заявлению на получение визы D7 прилагаются следующие документы:
- Анкета, заполненная на портале, в консульское учреждение подается распечатанная копия;
- Две фотографии в формате 3.5×4.5;
- Ксерокопии всех страниц загранпаспорта;
- Документальное подтверждение наличия постоянного дохода, каковым может являться справка, выданная работодателем, или налоговая декларация;
- Документ, подтверждающий наличие жилья в Португалии;
- Согласие на обработку персональных данных компетентными органами на территории Португалии – Requerimento (форма заполняется по образцу либо в Консульстве при подаче комплекта документов);
- Справка о несудимости с апостилем, проставленным на оригинале. Справка заказывается в Управлении Внутренних Дел по месту жительства. Справка о несудимости действует в течение 3 месяцев с даты её выдачи (а не с даты проставления апостиля);
- Выписка со счета в португальском банке с депозитом не менее 8 460 евро. Если консульское учреждение сочтет доходы заявителя достаточными, он может быть освобожден от необходимости подтверждения депозита;
- Страховой медицинский полис на срок не менее 120 суток и суммой страховых выплат не менее 30 000 евро;
- Бронь авиабилета в Португалию.
Заявление на визу D7 должно быть подано заявителем лично в консульском учреждении Португалии. На территории Португалии заявление на визу D7 подать нельзя. Консульский сбор за рассмотрение заявления – 90 евро.
Все исходные документы на русском языке должны быть представлены с переводом на португальский язык, содержащим официальные реквизиты переводческого агентства либо частного переводчика. Перевод необходимо заверять нотариально.
Максимальный срок рассмотрения заявления – 60 дней. Отслеживание статуса заявления на визу осуществляется в личном кабинете на портале. Если в дальнейшем заявитель планирует получить ВНЖ в Португалии, после получения визы D7 необходимо прибыть в Португалию с оригиналами документов, приложенных к заявлению, и записаться по телефону на интервью в SEF (если дата и место проведения интервью не были сообщены заявителю при получении визы).
Если визу D7 хочет получить семья:
- Если заявление подается на семью, заявитель обязан подтвердить дополнительный доход: +50% на второго взрослого и +30% на каждого ребенка. Кроме того, потребуется апостилирование и перевод соответствующих документов – свидетельства о браке и о рождении ребенка;
- Виза D7 может быть запрошена только заявителем, имеющим собственные источники дохода;
- Каждый супруг вправе подать заявление самостоятельно. Возможен вариант, при котором один супруг подает заявление на получение визы D7, а другой впоследствии воссоединяется с ним по визе D6;
- Подача заявления на ребенка возможна только после одобрения заявлений обоих родителей. Ребенок также может также воссоединиться с родителем по визе D6.
Португалия – Digital Nomad Visa
C 30 октября 2022 года граждане стран, не входящих в Евросоюз или Европейскую экономическую зону, могут подать заявление на получение визы для удаленной работы и проживания в Португалии – Digital Nomad Visa.
Одно из главных преимуществ Digital Nomad Visa – возможность безвизового посещения стран Шенгенской зоны её обладателями.
Основные условия Digital Nomad Visa:
- Заявитель не является гражданином страны ЕС или Европейской экономической зоны;
- В течение последних 3 месяцев доход в 4 раза большеминимальной заработной платы в Португалии, т.е. около 2 820 евро в месяц;
- Нужно подтвердить свое налоговое резидентство (например, предоставить налоговую декларацию).
Заявление можно подать в консульстве Португалии в своей стране или в иммиграционном агентстве Португалии Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
Греция – Digital Nomad Visa
Плюсы Греции:
- Страна ЕС;
- Тепло, море и горы;
- Невероятная культура и кухня с отменным вином;
- Недорогая жизнь;
- Налоговые резиденты из числа обладателей Digital Nomad Visa платят налоги только на 50% своего дохода;
- Ставка налога на прирост капитала – 15%.
Основные условия Digital Nomad Visa в Греции:
- Доход выше 3 500 евро в месяц после уплаты налогов;
- Можно взять с собой супруга и несовершеннолетних детей. Наличие супруга повышает требование к минимальному размеру ежемесячного дохода на 20%; ребёнка – на 15% за каждого;
- Право проживания в стране в течение 1 года, возможно однократное продление визы;
- Обладатель Digital Nomad Visa вправе оформить двухлетний ВНЖ, если он продолжает отвечать условиям, необходимым для получения визы.
У визы в Грецию есть свои минусы:
- Владелец визы обязан находиться в Греции не менее 6 месяцев в течение года;
- Виза не позволяет трудоустроиться или заниматься бизнесом в Греции.
К заявлению на получение Digital Nomad Visa прилагаются следующие документы:
- Две фотографии формата 3.5×4.5;
- Заграничный паспорт, действительный в течение срока действия визы;
- Подтверждение дохода, полученного за пределами Греции. Например, выписка с банковского счета, трудовой договор или платежная ведомость;
- Подтверждение цели пребывания. Например, трудовой договор, содержащий условие об удаленке, или письмо от работодателя, подтверждающее, что работа выполняется удаленно. Если заявитель владеет долей в компании или её акциями, необходимо предоставить информацию о компании (включая свидетельство о регистрации и подтверждение прибыли), обязанностях заявителя и документ, подтверждающий право собственности на долю в компании или её акции;
- Подтверждение наличия жилья в Греции. Например, свидетельство о праве собственности на недвижимость, договор купли-продажи недвижимого имущества, долгосрочный договор аренды жилого помещения;
- Страховой медицинский полис, срок действия которого равняется или превышает срок действия визы. Размер минимального страхового покрытия – 30 000 евро;
- Справка об отсутствии судимости;
- Бронирование обратного авиабилета.
Заявление на Digital Nomad Visa должно быть подано заявителем лично в консульское учреждение Греции либо направлено по почте. Визовый сбор за рассмотрение заявления – 75 евро. Также взимается административный сбор – 150 евро. Срок рассмотрения заявления составляет около 10 дней.
Получение ВНЖ для обладателя Digital Nomad Visa и членов его семьи:
- Подать заявление в миграционную службу Греции до окончания срока действия Digital Nomad Visa;
- Оплатить государственный сбор – 1 000 евро;
- Предоставить документы, подтверждающие наличие жилья в Греции. Например, свидетельство о праве собственности на недвижимость, договор купли-продажи недвижимого имущества, долгосрочный договор аренды жилого помещения;
- Дается на 2 года;
- Нужно подтвердить доход 3 500 евро в месяц после уплаты налогов;
- Нужно подтвердить проживание в Греции не менее 6 месяцев в течение года;
- ВНЖ не позволяет трудоустроиться или заниматься бизнесом в Греции.
Ниже мы суммировали основную информацию про Digital Nomad Visa в Грецию.
Турция – İkamet
Плюсы Турции:
- Можно прилететь без визы;
- Тепло, море и горы;
- Вкусно;
- Открывают банковские счета нерезидентам;
- Очень легко и дешево получить ВНЖ;
- Отели дешевле квартир.
В Турции отсутствует программа выдачи виз для цифровых кочевников. Однако между Россией и Турцией установлен безвизовый режим, позволяющий россиянам пребывать на территории данного государства до 90 дней в течение полугода; из них непрерывно – не более 60 дней (чтобы провести в стране еще 30 дней, достаточно выехать за её пределы и вернуться обратно с новым штампом в паспорте о пересечении границы).
Для въезда в Турцию россиянам необходим только загранпаспорт, действительный в течение 120 дней с даты въезда. В период безвизового пребывания в Турции иностранный гражданин вправе подать заявление на получение вида на жительство – İkamet. Как правило, срок действия İkamet составляет 6-24 месяцев. Ниже основная информация про туристический ВНЖ в Турции.
Для получения İkamet необходимо заполнить форму предварительной регистрации на сайте миграционной службы. После её заполнения заявителю будет направлена информация о месте, дате и времени рандеву – собеседования с сотрудником миграционной службы. К установленной дате заявитель обязан подготовить пакет документов, прилагаемых к заявлению.
Государственная пошлина за рассмотрение заявления – 326 лир. Также взимается административный сбор – 160 лир.
К заявлению на получение İkamet прилагаются следующие документы:
- Анкета, форма которой доступна на сайте;
- 4 биометрических фотографии, сделанные в течение последних шести месяцев. Фотографии такого формата можно сделать в любом турецком фотоателье;
- Страховой медицинский полис;
- Нотариально заверенный договор аренды жилого помещения, заключенный на срок не менее 6 месяцев. Собственник недвижимости должен присутствовать при заверении договора у нотариуса. Вместо договора аренды гражданин Турции может предоставить поручительство, что вы его друг и живете у него;
- Ксерокопия страниц загранпаспорта, содержащих фотографию и данные о личности заявителя, а также информацию о выезде из России и въезде в Турцию. Оригинал загранпаспорта также должен быть представлен в день проведения рандеву;
- Налоговый номер. Заявление на его получение можно подать на сайте либо в офисе налоговой службы Турции. Необходим оригинал загранпаспорта и его копия;
- Квитанция об оплате государственной пошлины. Пошлина может быть оплачена в любом офисе налоговой службы.
Приведенный перечень документов является базовым. При рассмотрении заявления миграционная службы вправе потребовать от заявителя предоставить дополнительные документы и перенести рандеву на другую дату; в этом случае срок нахождения заявителя в стране продлевается.
В частности, миграционная служба вправе потребовать от заявителя документального подтверждения финансовой стабильности. В этом случае заявитель обязан подтвердить наличие источника дохода и предоставить выписку из банка о наличии на счету не менее $500 из расчета данной суммы на один месяц пребывания. Полный перечень документов опубликован на сайте.
Если у заявителя есть ребенок, необходимо представить свидетельство о рождении ребенка. В случае если второй родитель не подает заявление на получение İkamet, должно быть получено его нотариально заверенное согласие на вывоз ребенка за рубеж. Все документы должны иметь апостиль и нотариально заверенный перевод на турецкий язык.
В течение 10 дней после подачи документов миграционная служба отправляет сообщение по указанному в анкете номеру о результатах рассмотрения заявления. В случае одобрения заявления пластиковая карта будет направлена почтой на адрес проживания, указанный в анкете.
Продлить срок действия İkamet можно дистанционно, заполнив заявление на сайте. Заявление о продлении должно быть подано в течение 60 дней до окончания срока действия İkamet.
Если интересуют налоги физических лиц в Турции, изучите статью.
Индонезия (остров Бали) – Business Visa B211
Плюсы Бали:
- Растущая экономика;
- Тепло, море и джунгли;
- Випассана и ретриты;
- Дешево;
- Можно быстро получить визу;
- Есть льготный режим, позволяющий не платить налоги на зарубежные доходы.
В настоящее время правительство Индонезии планирует запустить программу выдачи пятилетних виз для цифровых кочевников, которая будет способствовать долгосрочному пребыванию и позволит владельцам визы жить в стране без уплаты налогов. Ожидается, что Digital Nomad Visa начнут выдавать на острове Бали в 2022 году. Единственное требование, которому должен соответствовать заявитель, – иметь доход от иностранного работодателя либо от бизнеса, расположенного за пределами Индонезии.
Пока программа предоставления Digital Nomad Visa не запущена, желающие могут въехать в Индонезию по бизнес-визе B211. Виза B221 предоставляет возможность находиться в Индонезии в течение 60 дней. Срок пребывания исчисляется с момента пересечения государственной границы. Виза может быть продлена до 4 раз сроком на 30 дней. Таким образом, максимальный срок пребывания на острове Бали может быть увеличен с 60 до 180 дней.
Заявление на получение визы B211 должно быть подано заявителем на сайте Главного иммиграционного управления Индонезии. Основной целью визита в Индонезию для визы B211 следует указать «Деловые переговоры». Визовый сбор за рассмотрение заявления – $50.
К заявлению на получение визы B211 прилагаются следующие документы:
- Скан-копии заграничного паспорта (в том числе обложки паспорта), срок действия которого составляет не менее 7 месяцев;
- Скан-копия сертификата о полной вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, подтверждающий, что пассажир был полностью вакцинирован не менее чем за 14 дней до прибытия, или справка о медицинском отводе на английском языке. Фактически признается любая вакцина, зарегистрированная в стране вылета;
- Цветная фотография на белом фоне формата 3.5×4.5;
- Квитанция, подтверждающая оплату визового сбора.
Виза B211 оформляется в срок от 5 до 10 дней; в срочном порядке – от 2 дней. В случае одобрения заявления на получение визы B211 её владелец обязан въехать на территорию Индонезии в течение 90 дней. Для въезда в Индонезию дополнительно понадобится медицинский страховой полис с минимальной суммой покрытия $25,000, включающий лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 (срок действия страхового полиса не указан, вследствие чего необходимо исходить из того, что он должен быть не менее срока действия визы).
Для продления визы B211 необходимо своевременно – не позже чем за 10 дней до окончания срока действия визы – обратиться в любой миграционный центр на острове Бали. При себе нужно иметь следующие документы:
- Заграничный паспорт;
- Обратный билет с более поздней датой вылета. В некоторых случаях достаточно предоплаченной брони;
- Анкета, форма которой предоставляется в миграционном центре;
- Квитанция об оплате визового сбора.
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Авторы статьи – Егор Ларичкин и Всеволод Гвардин из юридической фирмы Larmann Legal, которая помогает стартапам, инвесторам, традиционным компаниям и частным лицам по множеству вопросов. Чтобы не пропустить следующие статьи, шаблоны документов, презентации или вебинары, добавляйтесь в канал в Telegram.