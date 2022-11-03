Налоги физических лиц в Португалии: детальный FAQ

На примере вопросов от живых клиентов составили FAQ, чтобы вам проще было разобраться с налоговыми обязательствами в Португалии. На слайде мы расположили основную информацию по налогам в Португалии.

В следующих статьях мы осветим налоги физлиц в других популярных странах, таких как Великобритания, Франция, Испания, Греция, Венгрия, Нидерланды, Индонезия. Уже выложен FAQ по США, FAQ по Турции, FAQ по Германии, а также по некоторым другим странам. Если интересует, какие обязательства остаются для уезжающих в России, смотрите эту статью.

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В каких случаях я должен платить налоги в Португалии / Когда я стану налоговым резидентом Португалии?

Чтобы стать налоговым резидентом Португалии, иностранцу достаточно провести более 183 дней в календарном году в Португалии. В Португалии также известен концепт «центра жизненных интересов», в соответствии с которым можно быть признанным резидентом Португалии, даже если живешь в ней менее 183 дней в году.

Португалия признается центром жизненных интересов иностранца, если у него есть недвижимость в Португалии, и он использует ее как основное место проживания.

Иностранцы, проживающие в Португалии, должны зарегистрироваться в качестве налогоплательщиков, заполнив форму и отправив ее в местную налоговую инспекцию, которую можно найти на онлайн-портале Налогового управления Португалии (Portal das Finanças).

Резиденты Португалии уплачивают налог со своих мировых доходов, но при этом могут быть обязаны заплатить налог и в стране происхождения дохода.

Нерезиденты Португалии уплачивают налог только на доходы от источников в Португалии, но при этом могут быть обязаны заплатить налог и в стране своего резидентства.

Существуют ли в Португалии льготные налоговые режимы для иностранцев?

В Португалии существует льготный налоговый режим Non-Habitual Resident.

Если коротко, то это специальный налоговый режим для иностранцев, которые недавно стали налоговыми резидентами Португалии. Главное требование – аппликант не являлся налоговым резидентом Португалии в течение предыдущих 5 лет. Подробно об условиях и процедуре подачи заявки можно прочитать здесь и здесь.

Подать заявку на получение такого статуса нужно до 31 марта года, следующего за тем, в котором аппликант стал налоговым резидентом Португалии.

Какие налоговые льготы дает такой режим:

Доход от иностранных источников освобождается от налогообложения в Португалии, если (i) со страной источника дохода есть соглашение об избежании двойного налогообложения и (ii) в стране источника он может быть подвергнут налогообложению (освобождение от НДФЛ, налога на прирост капитала, налога на доходы от сдачи в аренду зарубежной недвижимости, налога на дивиденды и проценты, налога на проценты, налога на наследство и подарки); Доход от иностранных источников освобождается от налогообложения в Португалии, если (i) в стране источника он может быть подвергнут налогообложению на основании Модельной конвенции ОЭСР о налогах на доходы и капитал и (ii) страна источника не является юрисдикцией из черного списка; Фиксированная ставка 20% НДФЛ в случае работы или самозанятости в Португалии (но если без применения режима ставка подоходного налога из прогрессивной шкалы была бы ниже, то применяется она); Фиксированная ставка 10% на пенсионные выплаты из-за рубежа.

Оформить льготный режим можно на срок вплоть до 10 лет.

Какие ставки подоходного налога в Португалии?

Для нерезидентов Португалии ставка НДФЛ составляет 25%.

Если вы являетесь резидентом Португалии на льготном режиме и ваша профессия попадает в установленный перечень (там много разных профессий), то ставка НДФЛ для вас составляет 20%. Ставки подоходного налога для остальных резидентов Португалии являются прогрессивными.

По общему правилу работодатель в Португалии удерживает НДФЛ и налог солидарности и уплачивает их самостоятельно, но, если иностранная компания не делает этого (например, у нее нет в Португалии филиалов, представительств или дочерних юридических лиц), такая обязанность ложится на самого сотрудника-резидента.

Должен ли я платить социальные взносы в Португалии или что-то дополнительно к подоходному налогу, если я наемный работник?

В Португалии взимаются отчисления на социальное страхование. Работодатель вносит 23.75%, еще 11% является обязанностью работника. Если зарубежные работодатели не вносят отчисления на социальное страхование, то такая обязанность ложится на самого сотрудника-резидента.

Какие налоги я плачу как самозанятый в Португалии?

Ставки НДФЛ и налога солидарности для самозанятых в Португалии аналогичны ставкам для работников по трудовому договору.

Если вы не используете льготный режим Non-Habitual Resident и ваша годовая выручка как самозанятого составляет не более 200 000 евро, то вы можете воспользоваться другим льготным режимом в Португалии: «simplified regime for Category B of income» («упрощенный режим»).

На упрощенный режим для самозанятых в Португалии могут претендовать различные категории фрилансеров и людей свободных профессий:

Брокеры и трейдеры;

Юристы;

Фермеры;

Риелторы;

Турагенты;

Страховые агенты;

Люди культуры;

Преподаватели;

Торговцы;

Лица, живущие за счет роялти (лицензионных платежей);

Специалисты по ремонту;

Аналитики;

Ученые;

Инженеры и разработчики,

и многие другие.

Суть упрощенного режима в Португалии в том, что не весь чистый доход облагается в Португалии ставками НДФЛ, а только определенная часть выручки. Например:

15% выручки от продажи товаров; 35% выручки от туристических услуг; 75% выручки от услуг, перечисленных в статье 151 Кодекса о налогах физических лиц; 35% выручки от иных услуг; 95% сумм роялти.

Стоит заметить, что льготный режим для услуг (35% и 75%) применяется не автоматически, а только когда выручка подтверждена несением определенных расходов, связанных с услугами:

Уплата социальных взносов; Аренда помещений, используемых для оказания услуг; Уплата налога на недвижимость, используемую для оказания услуг; Закупка материалов для оказания услуг; Коммунальные расходы в помещениях, используемых для оказания услуг; Транспортные расходы, если они связаны с оказанием услуг; Страхование и уплата обязательных профессиональных взносов.

Чтобы применять льготный режим для услуг, сумма расходов должна быть не менее 15% от годовой выручки. В ином случае применяемый коэффициент повышается на разницу между 15% годовой выручки и фактическим процентом расходов по отношению к годовой выручке.

Иногда использование упрощенного режима для самозанятых в Португалии может быть выгоднее, чем режим Non-Habitual Resident.

Если ваша годовая выручка как самозанятого превышает 200 000 евро, и вы не находитесь на режиме Non-Habitual Resident, то вы обязаны иметь бухгалтера («режим с бухгалтером»). Зато в этом случае можно зачитывать в расходы больше расходов, чем на упрощенном режиме.

Должен ли я платить социальные взносы в Португалии или что-то дополнительно к подоходному налогу, если я самозанятый?

Самозанятые в Португалии также делают отчисления на социальное страхование. Для них ставка разнится в зависимости от того, насколько они зависимы от главного заказчика.

Вы освобождены от отчислений на социальное страхование в первые 12 месяцев своей самозанятости в Португалии.

В Португалии на упрощенном режиме для самозанятых непростой процесс уплаты социальных взносов, который отложен на 3 месяца: в январе, апреле, июле и октябре отсчитывается назад 3 месяца, считается выручка за эти 3 месяца и делится на 3. Если налогоплательщик оказывает услуги, то от этой суммы берется 70%, а если продает товары – 20%от выручки. Получившееся значение будет являться базой для исчисления ежемесячного взноса на социальное страхование в течение 3 будущих месяцев.

Пример: Иван оказывает услуги и заработал в январе 4 000 евро, в феврале 5 000 евро, в марте 3 000 евро. В апреле Иван считает свой доход за 3 предыдущих месяца, делит его на 3 и выясняет, что базой для исчисления его ежемесячного взноса на социальное страхование в Португалии является 70% от 4 000 евро, то есть 2 800 евро. В апреле, мае и июне Иван будет делать отчисления на социальное страхование исходя из этой базы. Когда наступит июль, Иван снова посчитает свой доход за 3 предыдущих месяца, поделит его на 3, возьмет 70% от получившегося значения и определит базу для следующих 3 месяцев.

Самозанятые в Португалии на упрощенном режиме должны подавать отчеты каждый квартал до конца апреля, июля, октября и января соответственно.

Для режима с бухгалтером в Португалии все тоже не так просто: после первого года работы в октябре свой чистый годовой доход нужно разделить на 12, получившаяся сумма будет являться базой для исчисления взносов на социальное страхование в следующем календарном году. В следующем календарном году процедура повторяется.

Уплата взносов на социальное страхование в Португалии имеет множество других нюансов, советуем прочитать этот гайд.

Платят ли самозанятые в Португалии НДС?

Чтобы не платить НДС как самозанятый в Португалии, ваша годовая выручка не должна превышать 12 500 евро. В остальных случаях НДС в Португалии зависит от того, в какой сфере и регионе вы работаете, ниже приведена таблица.

Есть ли в Португалии какие-то льготы для сотрудников или фрилансеров из числа молодежи?

В Португалии существует льготное налогообложение доходов молодежи от трудовой деятельности или самозанятости. Чтобы претендовать на льготу по налогам, необходимо быть в возрасте от 18 до 26 лет или до 30 лет, если стали кандидатом наук (получили PhD).

В этом случае определенная часть налогообложения будет освобождена от налогообложения:

30% в первые 2 года работы, но суммой не более суммы 7.5 индексов социальной поддержки (один такой индекс в 2022 году составляет 443.2 евро); 20% в следующие 2 года, но суммой не более 5 индексов социальной поддержки; 10% в следующий год, но суммой не более 2.5 индексов социальной поддержки; Годы работы могут идти непоследовательно при условии, что возраст налогоплательщика не превышает 35 лет.

У меня есть недвижимость, которую я сдаю. Должен ли я платить налоги в Португалии и сколько?

На льготном режиме Non-Habitual Resident доходы от сдачи зарубежной недвижимости в аренду освобождаются от налогообложения в Португалии.

Доход от сдачи португальской недвижимости в аренду облагается фиксированной ставкой 28%. Если вы профессионально занимаетесь тем, что сдаете в аренду недвижимость, вы можете претендовать на упрощенный режим, о котором говорилось выше про доходы самозанятых в Португалии.

У меня есть имущество в Португалии. Должен ли я платить налог на имущество и сколько?

В Португалии налог на недвижимость в городах составляет от 0.3% до 0.45% в год. Недвижимость в сельской местности облагается по ставке 0.8%.

Я хочу сделать подарок или передать наследство на крупную сумму. Должен ли я или кто-то из моих одаряемых и наследников платить налоги в Португалии и сколько?

На льготном режиме Non-Habitual Resident наследство и подарки из-за рубежа освобождаются от налогообложения в Португалии.

В Португалии налог на передачу наследства и подарки платит только наследник и одаряемый соответственно. При этом налогом не облагается передача наследства или подарка супругам, родителям, бабушкам и дедушкам, детям и внукам. В остальных случаях налог составляет 10%.

Я получаю дивиденды. Должен ли я платить налоги в Португалии и сколько?

На льготном режиме Non-Habitual Resident дивиденды из-за рубежа освобождаются от налогообложения в Португалии.

Налог на дивиденды в Португалии составляет 28% как для резидентов, так и для нерезидентов. Если дивиденды выплачивает компания-резидент юрисдикции из черного списка, то налог составляет 35%. Такие же правила для удержания налога в Португалии в случае выплаты дивидендов в юрисдикцию из черного списка.

При этом резидент может выбрать обложение дивидендов подоходным налогом по прогрессивной шкале налогообложения и налогом солидарности. Если дивиденды выплачивает компания, расположенная в Евросоюзе, то подоходным налогом облагается только 50% дивидендов.

Я имею процентный доход. Должен ли я платить налоги в Португалии и сколько?

На льготном режиме Non-Habitual Resident проценты из-за рубежа освобождаются от налогообложения в Португалии.

Налог на проценты в Португалии составляет 28% как для резидентов, так и для нерезидентов.

Если процентный доход выплачивает резидент юрисдикции из черного списка, то налог составляет 35%. Такие же правила для удержания налога в Португалии в случае выплаты процентов в юрисдикцию из черного списка.

При этом резидент может выбрать обложение процентного дохода подоходным налогом по прогрессивной шкале налогообложения и налогом солидарности.

Я получаю роялти. Должен ли я платить налоги в Португалии и сколько?

На льготном режиме Non-Habitual Resident роялти из-за рубежа освобождаются от налогообложения в Португалии.

Налог на роялти в Португалии составляет 28% как для резидентов, так и для нерезидентов.

Если роялти выплачивает резидент юрисдикции из черного списка, то налог составляет 35%. Такие же правила для удержания налога в Португалии в случае выплаты роялти в юрисдикцию из черного списка.

При этом резидент может выбрать обложение дохода от роялти подоходным налогом по прогрессивной шкале налогообложения и налогом солидарности. Также резидент может выбрать упрощенный режим, о чем было сказано выше.

Для авторов существуют специальные вычеты.

Я продал имущество. Должен ли я платить налоги в Португалии и сколько?

На льготном режиме Non-Habitual Resident продажа зарубежного имущества освобождается от налогообложения в Португалии.

Налог на прирост капитала в Португалии составляет 28% как для резидентов, так и для нерезидентов. При этом резиденты могут освобождать от налогообложения 50% дохода от продажи долей в микропредприятиях и предприятиях малого бизнеса Португалии.

При продаже недвижимости в Португалии взимается дополнительный гербовый сбор в размере 0.8%. Резиденты Португалии могут облагать 50% своего дохода от продажи недвижимости подоходным налогом по прогрессивной шкале и налогом солидарности.

Также резидент может полностью или частично освободить от налогообложения продаваемую недвижимость в Португалии, если она является основным местом проживания и доходы от продажи реинвестируются в приобретение, улучшение или строительство нового основного места проживания на территории Португалии или Евросоюза в течение 36 месяцев с даты продажи.

Я участвую в программе мотивации, подразумевающей приобретение акций компании. Должен ли я платить налоги в Португалии и сколько?

На льготном режиме Non-Habitual Resident приобретение акций зарубежного стартапа освобождается от налогообложения в Португалии.

В иных случаях применяются стандартные ставки НДФЛ. Отчисления на социальное страхование от такого дохода не делаются.

Какие налоговые вычеты и льготы существуют в Португалии?

В Португалии существуют различные вычеты, которые помогают уменьшить налоги. Не вдаваясь глубоко в детали, приведем основные вычеты и льготы в Португалии:

От налогообложения освобождена часть годовой пенсии в размере 4 104 евро;

Вычеты для наемных работников в зависимости от размера их годового дохода;

Вычеты для самозанятых на упрощенном режиме;

Вычеты для рантье;

Вычеты для налогоплательщиков, имеющих иждивенцев;

Вычеты на сумму определенной части расходов домохозяйств;

Медицинские вычеты;

Вычет НДС от оплаты определенных товаров и услуг;

Вычет определенной части выплаченных алиментов;

Вычет определенной части благотворительных взносов;

Вычет на образование;

Вычет определенной части взносов на индивидуальный пенсионный план;

Вычет людям с ограничениями на сумму 1 900 евро.

Как подавать налоговую декларацию и платить налоги в Португалии?

Декларация в Португалии подается до 30 июня года, следующего за тем, в котором получен доход.

Супруги или лица, состоящие в «гражданском браке», могут декларировать доход совместно, чтобы платить налог в Португалии по более низким ставкам (в таком случае суммарный доход супругов делится на 2 для определения ставки).

Налоги в Португалии нужно уплатить в течение месяца после того, как налоговый орган изучит декларацию и пришлет оценку налогов (обычно налоговый орган делает это до 31 июля, поэтому заплатить налоги нужно будет до 31 августа).

В годовых декларациях также нужно раскрывать информацию об имеющихся зарубежных банковских счетах.

Здесь на английском доступна вся информация о налоговой системе Португалии. Подать декларацию и заплатить налоги можно на национальном портале, здесь – информация на английском про уплату налогов.

Слышал что-то про двойное налогообложение, для Португалии применимо и как мне грозит?

У Португалии заключены соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) со множеством стран, в том числе и с Россией. СИДН нужны для того, чтобы в ситуации, когда две страны претендуют на взимание налога, налог нужно было уплачивать только в одной стране или в обеих, но так, чтобы общая налоговая нагрузка не превышала общую налоговую нагрузку при уплате всех налогов в стране с наибольшими ставками.

Если вы сомневаетесь, в какой стране уплачивать налог или можно ли будет зачесть налоги, уплаченные в одной из стран, в качестве расходов в другой стране, изучите положения соответствующего СИДН или обратитесь к налоговому консультанту.

Слышал что-то про договоры о социальном обеспечении (ДСО), для США применимо и как мне поможет?

Обычно СИДН не регулируют социальные выплаты в пользу граждан (в таком случае они могут облагаться налогами в обеих странах) и обязанности по уплате разного рода социальных взносов (в таком случае может возникнуть риск уплаты в обеих странах). ДСО нужны для того, чтобы социальные выплаты облагались налогом и социальные взносы уплачивались только в одной стране. Если вы сомневаетесь, в какой стране уплачивать налог или в бюджет какой страны делать социальные взносы, изучите положения соответствующего ДСО или обратитесь к специалисту по социальному обеспечению.

У Португалии нет ДСО с Россией.

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Автор статьи – юридическая фирма Larmann Legal, которая помогает стартапам, инвесторам, традиционным компаниям и частным лицам по множеству вопросов. Чтобы не пропустить следующие статьи, шаблоны документов, презентации или вебинары, добавляйтесь в канал в Telegram.

Статья подготовлена при участии телеграм-канала Пароль от вайфая – популярного блога о Португалии и цифровых кочевниках.