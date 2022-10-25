Внедрять ли 1С в условиях кризиса и неопределённости? Обзор ситуации + гайд

Стратегии бизнеса в кризис

Экономист Сергей Афонцев выделяет три стратегии.

Уход

Бизнес «уходит» от назревшей проблемы. В радикальном варианте полностью покидает рынок. В компромиссном — перемещается в регион с более благоприятными экономическими условиями. Так, сегодня многие российские компании переезжают в Казахстан и другие страны.

С одной стороны, при переезде не до масштабного внедрения комплексных продуктов. С другой — важно быстро запустить регламентированный контур, а если миграция осуществляется постепенно — наладить обмен данными между головной компанией и иностранным филиалом. Если организация ранее работала в 1С, сохранение аналогичного ПО поможет сократить количество резких изменений и уровень стресса. Тем более для этого есть ряд решений: программы «1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата и управление персоналом» и т.д. для Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдовы. Также в некоторые конфигурации («1С:ERP», «1С:Бухгалтерия КОРП МСФО») встроена возможность подготовки отчётности по международным стандартам.

«Затягивание поясов»

Бизнес старается избавиться от издержек, которые на этапе кризиса становятся излишними. Эту стратегию выбирают компании, требующие значительных вложений капитала и обладающие активами, которые крайне сложно перенести в другой регион (например, сверхгабаритным производственным оборудованием).

В первую очередь такие организации отказываются от длительных инвестиций вроде внедрения ERP. В случае отсутствия у бизнеса какой бы то ни было финансовой подушки, это оказывается единственно возможным решением. Однако, если компания располагает некоторым бюджетом и готова переживать кризис в активной фазе, более выгодной может быть следующая стратегия.

Трансформация

Бизнес реориентирует производственные мощности и наращивает объём продаж в нишах, которые создаёт кризис (пример — импортозамещение). Или же остаётся в прежних границах, но при этом кардинально перестраивает внутренние процессы, применяя инновационные подходы.

Известный бизнес-консультант Ицхак Адизес в книге «Управление в эпоху кризиса» использует понятие «феномен рыбьей чешуи». Через него он объясняет взаимосвязанность различных факторов: подобно перекрывающим друг друга чешуйкам, современные экономические проблемы тесно связываются с политическими и социальными — и наоборот. То же происходит и на микроэкономическом уровне: чтобы победить кризис, необходимо работать со всеми подсистемами компании, постоянно следить за их состоянием и своевременно регулировать в зависимости от актуальных условий.

Для этого требуются системные консолидирующие решения, которые помогают преодолеть разрывы как в развитии отдельных подразделений, так и в обмене информацией между ними. Одним из таких решений может стать внедрение комплексных продуктов 1С, в частности «1C:ERP».

Чем может помочь внедрение «1C:ERP»?

Расчёт себестоимости, управление затратами

При учёте затрат котловым методом нет детализированной информации по финансовому результату в разрезе каждой номенклатуры готовой продукции. Компания может не видеть, какую прибыль приносят реализованные товары или что часть из них продаётся в убыток. Меж тем себестоимость продукции — один из самых управляемых и мало зависящих от внешних обстоятельств параметров. Сокращая себестоимость, компания высвобождает средства и минимизирует стагнационные процессы.

«1C:ERP» позволяет оценивать расходы в денежном выражении и отслеживать потребление ресурсов по направлениям деятельности, тем самым формируя точное представление о себестоимости.

Контроль денежных потоков

В кризис возрастает финансовая нагрузка и увеличивается риск кассовых разрывов. Особенно, если у компании нет постоянного доступа к информации о поступлении средств, расходах и задолженностях.

В «1C:ERP» можно автоматизировать бюджетные процессы и отчёты, вести полноценный контроль денежных средств, оценивать финансовый результат.

Планирование

В кризис остро встаёт проблема определения точки заказа сырья или полуфабрикатов, расчёта партии и оптимизации складских остатков. Все эти процедуры помогают снизить расходы на содержание ненужных товарных запасов и более эффективно использовать ресурсы.#nbsp;

Ещё одна важная задача — обеспечить грамотное планирование загрузки рабочих центров и формирование планов производства, исходя из целей компании, имеющихся мощностей и объёма остатков. Благодаря этому удаётся сократить сроки производства, исключить простои и другие потери.

Здесь кризис в каком-то смысле играет на руку бизнесу: проводить автоматизацию удобнее, когда производство загружено не на 100% (проще распределять ресурсы, меньше сопротивления от сотрудников). В «1C:ERP» можно автоматизировать планирование остатков и закупок, формирование потребностей в выработке, обеспечение потребностей производства, межцеховое и пооперационное планирование и т.д.

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