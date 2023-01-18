Были в Клерке, видели много

Что вам еще рассказать о себе?

Меня зовут Артем. 33 года.

4 года в стендапе, 7 лет в hr.

Обещал рассказать почему сложно адаптировался в Клерке. Рассказываю.

Попал в переезд и ремонт. Каждый день новое рабочее место. Шум отдела продаж. Интенсивный подбор и обучение без программы. Караул!

Но по итогу я менеджер по адаптации с пятеркой интересных проектов и десятком кейсов в копилке. Поймал волну Клерка и кайфанул.

Что про этот блог?

Буду писать о том, как мы с командой забираем бренд года по версии HH в этом году.

Заявку еще не подали. Расскажу обо всем с самого начала.