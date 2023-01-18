Были в Клерке, видели много

Что вам еще рассказать о себе?
Меня зовут Артем. 33 года.
4 года в стендапе, 7 лет в hr.
Обещал рассказать почему сложно адаптировался в Клерке. Рассказываю.
Попал в переезд и ремонт. Каждый день новое рабочее место. Шум отдела продаж. Интенсивный подбор и обучение без программы. Караул!
Но по итогу я менеджер по адаптации с пятеркой интересных проектов и десятком кейсов в копилке. Поймал волну Клерка и кайфанул.
Что про этот блог?
Буду писать о том, как мы с командой забираем бренд года по версии HH в этом году.
Заявку еще не подали. Расскажу обо всем с самого начала.