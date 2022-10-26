Переход на отечественное ПО: внедрение производственного планирования на основе «1С:ERP»

Цели перехода на «1C:ERP»:

уход от влияния зарубежных вендоров;

снижение рисков путем перехода с зарубежного ПО в ключевых бизнес-процессах на отечественное;

оптимизация затрат на планирование и диспетчирование;

построение единой системы заявок на снабжение производства и получение данных по списанию в подразделениях.

Ситуация до перехода на «1C:ERP»

Объемно-календарное планирование осуществлялось через импортную информационную систему. Были выделены такие недостатки как невозможность прогнозирования плановой даты изготовления изделия, согласно доступности ресурсов предприятия.

Также попытка управления производством на основании план-графика зачастую приводила к нарушению координации среди подразделений, которую им приходилось решать самостоятельно, используя систему внутренних заявок на комплектацию. Перепланирование было достаточно трудоемким процессом, диспетчерскому отделу приходилось вручную переносить каждое изделие вдоль временной линии. Контроль обеспечения материалами осуществлялось укрупнённо, согласно общему расчету потребности и текущим остаткам, это приводило к невозможности контроля срывов.

При отражении факта производства, был отключен контроль остатков, который компенсировался пересчетом материалов и ДСЕ в конце отчетного периода. Это приводило к некорректным остаткам незавершенного производства в подразделениях. Передача отчетности из цехов в «Производственный отдел», осуществлялось с большими задержками, через вспомогательные файлы в формате EXCEL.

Старая система накопила большое количество ошибок, что вызвало невозможность получения аналитических отчетов из встроенных подсистем. Возникла необходимость в переводе текущей функциональности с зарубежной платформы на российские программные продукты.

Архитектура решения и результата проекта

Для решения проблем, описанных выше, была выбраны система «1С:ERP Управление предприятием».

«1С:ERP Управление предприятием 2» была выбрана для организации управленческого и регламентированного учета. Широкая функциональность системы позволяет эффективно решать поставленные перед предприятием учетные и управленческие задачи, а также открывает новые возможности для дальнейшего масштабирования ИТ-структуры и развития бизнеса.

Система предлагает более низкую стоимость владения и сопровождения по сравнению со старой информационной системой предприятия и аналогами, что позволяет снизить затраты на технологическое сопровождение информационных систем предприятия.

Были проведены следующие работы:

1. Адаптация типового функционала. Добавлена возможность справочного просмотра введённого количества ТМЦ в прочих единицах измерения, прямо в табличной части документов. В документе «Заказ материалов в производство», добавлена возможность заполнения табличной части на основании ресурсной спецификации. Добавлена возможность копирования наборов.

2. В документе «Пересчет товаров» добавлена возможность заполнения из excel файла, формы клиента, сортировка заполняемой информации из остатка, по виду номенклатуры и рабочему наименованию, для возможности удобного внесения результатов. Внесена внешняя печатная форма привычная заказчику. Добавлен отчет, позволяющий выявлять ошибки корректировок документов задним числом. В документе «Заказ поставщику» добавили возможность просмотра плановой цены из общего прайса.

3. В справочник «Ресурсные спецификации» добавлена возможность массового заполнения статей калькуляции, способа получения материалов и применения. Для ресурсной спецификации, добавлен отчет, позволяющий оценить стоимость изделия по прямым материалам. Для справочника «Этапы ресурсной спецификации» добавлена возможность использования шаблона наименования, используя значения доп.реквизитов.

4. Добавлен отчет, позволяющий увидеть наличие материалов по отдельному изделию, без формирования дерева этапов производства. Разработан комплекс алгоритмов для проверки корректности заполнения этапов производства и устранению ошибок, Разработан отчет, позволяющий определить ошибки закрытия промежуточных этапов партии, до проведения процедуры закрытия месяца.

5. Разработан большой комплекс инструментов по загрузке НСИ из зарубежной учетной системы, которую меняли в проекте. Разработаны отчеты, позволяющие увидеть потребность в материалах на различных участках, со специфичной аналитикой. Для возможности ведения закупочной деятельности.

6. Работы по настройке и внедрению типового/отраслевого программного обеспечения. Создание интерфейсов и наборов прав пользователей. Начальные настройки типового/отраслевого решения для начала ведения учета. Ввод начальных остатков / помощь при вводе начальных остатков. Перенос данных из предыдущих систем автоматизации. Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе. Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации. Планирование этапов работ, составление календарного плана работ. Методическое обеспечение специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации.

7. Обучение персонала работе с программой/системой. Индивидуальное обучение в офисе заказчика. Обучение в группе в офисе заказчика.

8. Сопровождение. Консультирование по методическим вопросам работы с программой 1С.

Были достигнуты следующие результаты:

Предприятие полностью перешло на планирование и диспетчирование в системе «1С:ERP». Произведён отказ от использования зарубежной информационной системы. Получен адекватный план- график производства. Получена возможность прогнозирования плановой даты изготовления изделий и возможность управлять этим процессом. Значительно снижена трудоемкость перепланирования изделий. Запущен производственный учет в подразделениях. Стартована единая система заявок на снабжение производства в подразделениях. Получена возможность контроля списания ТМЦ и его обоснованности, по всему предприятию. В «1С:ERP» запущены функциональные возможности. План производства, хранение спецификаций готовой продукции и ВРЦ, получение плановой калькуляции на изделия, запуск заказов в производство, оперативный учет выпуска и списания материалов, график производства, диспетчирование производства, анализ загруженности производства, товарно-материальные ценности, завершение периода, планирование и согласование закупок, учет прихода ТМЦ.

Итоги: предприятие получило единую информационную систему управления, где сосредоточены все основные процессы предприятия.

Повышена квалификация персонала и уровень ответственности. Стало возможным получение информации о себестоимости изделий, по прямым материальных затратам, а также получение анализа текущей ситуации в производственных подразделениях.

Произведено подробное документирование и регламентирование бизнес-процессов предприятия, четко разграничена ответственность и взаимодействие между подразделениями.