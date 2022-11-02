Как создать систему управления производством на базе 1С:ERP: примеры из практики

Цели перехода на «1C:ERP»:

стандартизация и автоматизация бизнес-процессов управления производством; сокращение влияния человеческого фактора на реализацию ключевых процессов управления производством; автоматизация сбора данных и оптимизация цепочек поставки; улучшение контроля качества на всех этапах производства; уход от влияния зарубежных вендоров; снижение рисков путем перехода с зарубежного ПО в ключевых бизнес-процессах на отечественное.

Ситуация до перехода на «1C:ERP»

Учёт производства вёлся в информационной системе класса ERP западного производителя. Информация о факте свершения производственных операций ежедневно передавалась в центральную ERP-систему, разработанную на базе программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2.2».

Были выделены такие недостатки, как:

отсутствие стандартизации производственных процессов и единого информационного пространства для ведения оперативного производственного учёта;

сложности с выполнением большого числа производственных функций, которые зависели от экспертного опыта сотрудника или требовали ручного внесистемного контроля;

планирование производства не велось в существовавших информационных системах;

данные в учётных системах отражались не оперативно, отсутствовала информация об актуальных и корректных складских остатках сырья и материалов, полуфабрикатов и готовой продукции.

В зарубежной системе не было возможности автоматически проследить состав партий готовой продукции до партий исходных сырья и материалов в соответствии со стандартом GMP и учётной политикой предприятия. А также отсутствовали механизмы план-фактного анализа и контроля работы производства.

Возникла необходимость в переводе текущей функциональности с зарубежной платформы на российские программные продукты.

Архитектура решения и результата проекта

Для решения проблем, описанных выше, была выбрана система «1С:ERP Управление предприятием».

Программу выбрали для организации управленческого и регламентированного учета.

Были проведены следующие работы:

1. Разработано рабочее место по формированию графика производства, которое позволяет строить график производства с учётом всех требуемых ограничений без формирования промежуточных документов, учитывать ограничивающие производство факторы, при расчёте доступности материалов учитывать приоритеты заказов на производство и прогнозные сроки поступления сырья, материалов, комплектующих, строить график в автоматизированном и ручном режимах, корректировать график производства вручную, автоматически разбивать этапы на оптимальные партии с учётом возможностей оборудования.

2. Реализована концепция безбумажного производства с применением терминалов сбора данных, которая позволяет обеспечить полную прослеживаемость расходования партий материалов при производстве продукции, автоматически фиксировать исполнителей по операциям для соблюдения требований контроля качества и более справедливого расчёта оплаты труда, снизить сроки отгрузки продукции конечному клиенту за счёт оперативности оформления частичных выпусков продукции.

3. Разработана информационная система планирования и управления производством " на базе программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2». Автоматизированы все основные и вспомогательные бизнес-процессы планирования и учёта производства.

4. Сделана интеграция с «1С:WMS Логистика. Управление складом» (информационная система управления центральными складами).

Были достигнуты следующие результаты.

Создание информационной системы управления производством позволило полноценно заменить используемую ранее ИТ-систему, а также автоматизировать бизнес-процессы, ранее не входившие в контур автоматизации.

Новая информационная система позволила уменьшить влияние человеческого фактора на реализацию ключевых процессов управления производством, снизить сроки отгрузки продукции конечному клиенту за счёт повышения оперативности регистрации хозяйственных операций и повышения качества планирования производства, обеспечить полную прослеживаемость расходования материалов при производстве продукции.