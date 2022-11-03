Коэффициенты-дефляторы на 2023 год: что учитывают и как применяются

Приказом от 19.10.2022 № 573 Минэкономразвития установило коэффициенты-дефляторы на 2023 год для четырех глав НК РФ:

2,270 – для НДФЛ (в 2022 – 1,980);

1,215 – для налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья (в 2022 г. – 1,060);

1,257 – для УСН (в 2022 г. – 1,096);

1,729 – для торгового сбора (в 2022 г. – 1,508).

Внешние и внутренние условия развития отечественной экономики в текущем году существенно изменились. Это сказалось и на величине коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в 2022 году. А это составляющая для расчета коэффициентов-дефляторов, применяемых для налогообложения.

Напомним, что в целях НК РФ и иных актов законодательства о налогах и сборах под коэффициентом-дефлятором понимается устанавливаемый ежегодно на каждый следующий календарный год коэффициент, который рассчитывается как произведение:

коэффициента-дефлятора, применяемого для целей соответствующих глав НК РФ в предшествующем календарном году, и

коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ в предшествующем календарном году (далее – ИПЦ).

Сравнив приведенные в приказе № 573 величины коэффициентов с их аналогами, установленными на 2022 год, можем определить значение ИПЦ в текущем году, равное 1,146 ((2,270 : 1,980) = (1,215 : 1,060) = (1,257 : 1,096) = (1,729 : 1,508)).

Коэффициент-дефлятор для НДД от добычи углеводородного сырья

Наименьшим из утвержденных значений коэффициентов-дефляторов (1,215) является коэффициент, используемый в целях применения главы 25.4 НК РФ. Первый раз этот коэффициент был утвержден в конце 2021 года на текущий год.

Коэффициент-дефлятор применяется к значению удельных расходов (7140 руб.), установленному в НК РФ (абз. 3 п. 4 ст. 333.55). Данной нормой определен порядок исчисления и уплаты НДД от добычи углеводородного сырья, авансовых платежей по налогу, а также минимального платежа по этому налогу. По 2021 год включительно значение этого коэффициента-дефлятора принималось равным 1. Начиная с 01.01.2024 исходное значение удельных расходов устанавливается в значении 8600 руб. (абз. 4 п. 4 ст. 333.55 НК РФ). Этот показатель является одним из сомножителей при определении суммы предельных расходов на добычу углеводородного сырья. Второй сомножитель – количество добытой за налоговый (отчетный) период нефти на участке недр, определяемое в соответствии с подп. 6 п. 5 ст. 333.43 НК РФ.

Сумма предельных расходов на добычу углеводородного сырья вычитается из размера расчетной выручки от реализации углеводородного сырья, добытого на участке недр, за налоговый (отчетный) период (ст. 333.46 НК РФ). Из расчетной выручки вычитают еще два вида расходов за тот же период – расчетные и фактические. А в итоге полученная разность – это и есть минимальная величина облагаемой базы НДД от добычи углеводородного сырья (абз. 1 п. 4 ст. 333.55 НК РФ).

Коэффициент-дефлятор для ограничения величины доходов при УСН

С 01.01.2021 в главе 26.2 НК РФ помимо сумм доходов:

112 500 000 руб. за 9 месяцев текущего года, которой ограничивалось право организации перейти на УСН, и

150 000 000 руб. – ограничивающих право использовать данную систему налогообложения, -

появилась еще и сумма доходов 200 000 000 руб. При превышении именно этой суммы налогоплательщик теряет право на применение УСН.

Если доход упрощенца за отчетный (налоговый) период составит свыше 150 000 000 до 200 000 000 руб. включительно, он должен будет уплатить налог по более высокой ставке:

8 % при объекте налогообложения «доходы» или

20 % – при объекте обложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

По этим ставкам налог взимается в отношении части налоговой базы. Эта часть рассчитывается как разница между налоговой базой, определенной за отчетный (налоговый) период, и налоговой базой, исчисленной за отчетный период, предшествующий кварталу, в котором допущено превышение 150 000 000 руб. (п. 1.1, 2.1 ст. 346.20 НК РФ).

Суммы 150 000 000 руб. и 200 000 000 руб. подлежат индексации на коэффициент-дефлятор (абз. 2 п. 2 ст. 346.12 и абз. 4 п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

В письмах от 27.01.2021 № 03-11-06/2/4855 и от 01.02.2021 № 03-11-06/2/5885 Минфин разъяснил следующее. Приказом Минэкономразвития от 30.10.2020 № 720 на 2021 год был установлен коэффициент-дефлятор для УСН в размере 1,032. Закон, которым было предусмотрено увеличение ограничения по доходам налогоплательщиков до 200 000 000 руб., вступил в силу 01.01.2021. Поэтому величина предельного размера дохода (200 000 000 руб.) индексации на названный коэффициент-дефлятор не подлежала.

Не индексировалась и величина предельного размера дохода (150 000 000 руб.), при превышении которой налогоплательщики обязаны применять повышенные налоговые ставки, в размере 8 или 20 % в зависимости от используемого объекта обложения.

Ограничивающая право организации перейти на УСН величина предельного размера доходов организации составила:

с 01.01.2021 – 112 500 000 руб.;

с 01.01.2022 – 116 100 000 руб. (112 500 000 руб. x 1,032).

С учетом индексации в 2022 году предельный размер доходов для сохранения права на использование УСН увеличился до 219 200 000 руб. (200 000 000 руб. х 1,096).

Общими ставками налога по УСН:

6 % при объекте налогообложения доходы, или

15 % при объекте налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, -

в текущем году могут воспользоваться упрощенцы, у которых доход не превысит 164 400 000 руб. (150 000 000 руб. х 1,096).

Величина предельного размера доходов организации за 9 месяцев текущего года, ограничивающая право организации по переходу на УСН с 01.01.2023, составляет 127 245 600 руб. (116 100 000 руб. х 1,096).

При индексации на величину коэффициента-дефлятора, установленного приказом № 573, предельный размер доходов на 2023 год составит: