Переход на 1C:ERP с зарубежной системы: положительный эффект с первого месяца работы

Перед многими предприятиями сейчас встала проблема импортозамещения зарубежного ПО. Это необходимо сделать в короткие сроки для устранения угрозы непрерывности производства и бизнес процессов. В таких случаях необходим переход на отечественное ПО.

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Переход на 1C:ERP с зарубежной системы: положительный эффект с первого месяца работы

Цели перехода на «1C:ERP»:

  • уход от влияния зарубежных вендоров;
  • снижение рисков путем перехода с зарубежного ПО в ключевых бизнес-процессах на отечественное;
  • сокращение издержек производства;
  • повышение пропускной способности производства;
  • получение полной и оперативной финансовой отчётности.

Ситуация до перехода на «1C:ERP»

До перехода на новую информационную систему работы предприятия велись в системе другого зарубежного вендора. Ожидаемых результатов получено не было. Возникла необходимость в переводе текущей функциональности с зарубежной платформы на российские программные продукты. Для достижения поставленных целей было необходимо обеспечить прозрачность бизнес-процессов и управленческого контроля на производстве и внедрить корпоративную информационную систему, которая бы охватывала весь производственный цикл: от отгрузки сырья поставщиками до продажи готовой продукции, а также автоматизировать ряд производственных процессов для минимизации влияния человеческого фактора.

Архитектура решения и результата проекта

Для решения проблем, описанных выше, были выбраны система «1С:ERP Управление предприятием» и программа «1С:Документооборот 8 КОРП».

«1С:ERP Управление предприятием 2» была выбрана для организации управленческого и регламентированного учета. Широкая функциональность системы позволяет эффективно решать поставленные перед предприятием учетные и управленческие задачи, а также открывает новые возможности для дальнейшего масштабирования ИТ-структуры и развития бизнеса. Система предлагает более низкую стоимость владения и сопровождения по сравнению со старой информационной системой предприятия и аналогами, что позволяет снизить затраты на технологическое сопровождение информационных систем предприятия.

«1С:Документооборот 8 КОРП» была выбрана для организации учета и обработки документации, а также для контроля исполнительской дисциплины. Функционал программы позволяет без необходимости программирования быстро настроить и запустить в работу процессы любой сложности. Функционал по установке и контролю сроков исполнения задач и документов, а также отчеты по исполнительской дисциплине позволяют обеспечить руководство предприятия инструментом для реализации управленческих решений. Интеграция с «1С:ERP» позволяет использовать широкие возможности обработки документов в регламентах хозяйственной деятельности.

Были проведены следующие работы:

1. Доработка типового функционала. В «1С:ERP» был разработан модуль количественно-качественного учета, позволяющий вести параллельный учет движения сырья и готовой продукции как в физическом весе, так и в приведенном весе с учетом фактических показателей качества. Модуль интегрирован во все документы оперативного контура «1С:ERP», что обеспечивает максимальную прозрачность учета и сопоставимость данных оперативного, регламентированного и управленческого учетов.

2. Реализация давальческой схемы между заводом и торговым домом по сырью и готовой продукции. Документы первичного учета закупок, продаж и производства синхронизированы между всеми юридическими лицами холдинга. Документы производственной цепочки создаются в «1С:ERP» автоматически. Данные с заводской системы электронной очереди транспортных средств поступают в систему режиме онлайн.

3. Разработка подсистемы управления транспортной логистикой. В подсистему включены АРМ логиста, бизнес-процесс согласования перевозок и т.д. Интеграция с электронной очередью обеспечивает фиксацию в системе всех этапов прохождения ТС по территории завода, что позволяет оперативно реагировать на подозрительные задержки, тем самым минимизируется возможность хищений. Весы напрямую интегрированы с «1С:ERP», что увеличило пропускную способность завода благодаря моментальной передаче данных и повысило объективность финансовых показателей. Сокращено количество простоев ТС, что экономически выгодно для заказчика ещё и потому, что длительный простой ТС на территории завода оплачивался дополнительно.

4. Сведение всех видов учета в единую систему. Обеспечен синергетический эффект ERP, что позволило снизить дублирование ввода данных, уменьшить количество ошибок человеческого фактора, а также – получить онлайн-управленческую отчетность для акционеров холдинга, в основе которой лежит механизм монитора руководителя.

5. Интеграция «1С:ERP» с «1С:Документооборот». Обеспечен контроль за всеми бизнес-процессами благодаря жёсткой системе согласования. Доступ в систему возможен в том числе и с мобильных устройств.

6. Внедрение подсистемы «1С:ERP» «Организация ремонтов». Это позволило проводить предупредительные работы, а не реагировать на поломки, что увеличило эффективность работы завода.

Были достигнуты следующие результаты:

1. Транспортная логистика на заводе скорректирована под требования системы.

2. Оптимизированы процессы взаимодействия торгового дома и завода благодаря сведению всех видов учёта в единой системе.

3. Коммерческие процессы и технологические процессы работы лаборатории адаптированы под требования системы. Заказчик закупил новое лабораторное оборудование.

4. Внедрён упреждающий контроль при минимальных затратах на рутинные операции согласования.

5. Организационно-штатная структура адаптирована под новые процессы.

6. Ускорено прохождение ТС по заводу на 30%.

7. Увеличена общая пропускная способность завода, особенно в пиковые дни загрузки в начале сезона.

Итог: в результате внедрения созданы условия для выявления хищений и злоупотреблений с помощью автоматизации процессов контроля качества поступаемого сырья и его отгрузки. Минимизирован человеческий фактор, количество ошибок, повышена пропускная способность завода.

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