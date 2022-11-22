Переход с 1С:УПП на 1С:ERP: повышение рентабельности производства

Цели перехода на «1C:ERP»:

обеспечение достоверности, непрерывности, своевременности и полноты информационных потоков, что соответствует международным стандартам ERP-систем;

повышение производительности труда, объема выпускаемой продукции, прибыли предприятия и скорости подготовки отчетности;

снижение производственных издержек;

рост рентабельности производства;

ускорение обработки заказов.

Ситуация до старта внедрения «1C:ERP»

До перехода работы велись в старой УПП, которую пытались улучшить доработками. Но это не сильно помогло. Не стоит забывать о том, что развитие «1С:Управление производственным предприятием» было остановлено еще в 2018 году. Переход на ERP – верное решение для компаний, которые хотят идти в ногу с прогрессом.

У компании постоянно возникали накладки с данными. Не было достоверной оперативной информации для управленческого учета. Управление оперативным контуром бизнес-процессов – продажами, закупками и складом, происходило в отдельной базе, что лишало менеджеров возможности получать достоверную информацию по необходимости.

Развивающемуся производству стали необходимы основные возможности современной системы «1C:ERP», которые и отличают ее от старой УПП. Это – управление ценообразованием, скидками, взаиморасчетами, графиком платежей, транспортом, реализация передовых методик планирования, наряду с традиционным пооперационным планированием, а также гибкое бюджетирование, настраиваемое под компанию. Также архитектура решения ERP позволяет легко его развивать и масштабировать, а новейшая версия платформы обеспечивает высокую производительность системы. Интуитивно понятный интерфейс легко настраивается для конкретного пользователя или группы. Приятным дополнением оказались и мобильные рабочие места через браузер или в облачном режиме.

Архитектура решения и результата проекта

Для решения проблем, описанных выше, была выбрана система «1С:ERP Управление предприятием» и программа «1С:Документооборот КОРП».

«1С:ERP Управление предприятием» – флагманское решение класса ERP, предназначенное для создания единой модели управления предприятием среднего или крупного масштаба. Многофункциональная система стала логическим продолжением развития программного продукта «1С:Управление производственным предприятием 8», объединив в себе лучшие практики автоматизации и технологические преимущества, снизив при этом совокупную стоимость владения.

Этапы перехода

1. Определение существующего уровня автоматизации учета

2. Анализ доработок УПП, текущих бизнес-процессов и функциональных разрывов

3. Разработка концептуальной модели будущей системы

4. Формирование требований к целевой автоматизированной системе

5. Описание целевых бизнес-процессов и методологии учета

6. Доработка необходимых блоков «1С:ERP», адаптация данных для перехода

7. Настройка системы и учетных политик, тестовая эксплуатация

8. Обучение пользователей

9. Интеграция и перенос данных, сопровождение системы

Проведенные работы и достигнутые результаты

1. Снижение затрат на поддержку и развитие. Для поддержки УПП кроме ИТС компании нужно было приобретать индивидуальный продукт «Продление поддержки конфигурации УПП», который становился только дороже. Переход на «1C:ERP» позволил сэкономить деньги компании.

2. Быстрый перенос данных. Сначала был выбран тип переноса, выгрузки и загрузки данных. Далее было проведено резервное копирование базы, обновление конфигурации. Нормативно-справочная информация была полностью перенесена. Были перенесены остатки всех контуров учета, настройки программы и параметры учета, а также данные кадрового учета и расчета заработной платы.

3. Автоматизация работы предприятия. Новая система «1С:ERP Управление предприятием 2» помогла наладить оперативный контроль остатков товаров, на треть ускорить обработку входящих заказов, организовать эффективное планирование загрузки производства. Производственные затраты сократились, себестоимость продукции снижена, прибыль предприятия увеличилась.

4. Повышение рентабельности производства. Был усилен контроль за своевременностью и правильностью закупок материалов, ускорена обработка заявок, создан план загрузки производственных мощностей, повышена оперативность поступления информации о приходах и остатках со складов.

5. Новая эффективная система документооборота. Был ускорен обмен документами между подразделениями, сокращено время на согласование договоров и заявок на расходование денежных средств, усилен контроль за выполнением поручений.

6. Интеграция с обособленной системой управления складом. «1С:ERP» интегрирована с обособленной системой управления складом, в которой работники склада фиксируют физическое местонахождение партий товара или полуфабрикатов на территории склада. Информация о поступлениях, отгрузках и резервах после ее внесения в складскую систему сразу же зеркально отображается в «1С:ERP». Теперь менеджеры в режиме реального времени получают полную и достоверную информацию о состоянии складских запасов. Остатки и возвраты продукции, которые ранее залеживались, а зачастую и «терялись» на складе, оперативно вводятся в оборот и включаются в заказы мелкими партиями с полными товарными характеристиками. В результате объемы материальных запасов удалось снизить. Управление складом через «1С:ERP» позволило фиксировать в системе остатки партий сразу после переупаковки. В результате запасы склада переупаковки сведены к нулю.

7. Обработка заказов. Сотрудники отдела продаж, склада и производства теперь работают в одной системе. Это дает возможность менеджерам по продажам – неважно, находится специалист в центральном офисе или в филиале – быстро резервировать подходящий товар на складе или оформлять заказы на производство «одним кликом».

8. Организация оперативного планирования. Система в режиме реального времени отображает движение материалов в цехах, полуфабрикатов и готовой продукции на склад. Минимизированы дублирующие закупки материалов и полуфабрикатов.

9. Создание эффективной системы электронного документооборота. Система позволила сократить трудозатраты на согласование документов во всех подразделениях холдинга. Построена схема согласования для всех внутренних и внешних документов. Заявки на расходование денежных средств согласовываются строго с учетом установленных лимитов бюджетов. Исключено нецелевое расходование денежных средств. Система контроля поручений не позволяет «зависать» согласованию.

10. Единая система. Данные о деятельности всех подразделений консолидируется теперь в одной системе. Для формирования отчетности и получения необходимой аналитики теперь не нужно сверять данные по телефону и использовать электронные таблицы.

Итоги: выбранные программные продукты благодаря своему богатому функционалу без лишних доработок, удовлетворили большую часть потребностей заказчика. Переход с 1С:УПП на 1С:ERP дал высокие результаты в кратчайшие сроки. Рентабельность производства выросла, дав возможность снизить себестоимость продукции и получить дополнительную прибыль.