Переход с 1С:УПП на 1С:ERP: создание единой информационной системы

Цели перехода на «1C:ERP»:

снижение административных издержек на производстве, себестоимости продукции и трудозатрат;

улучшение планирования и контроля действия пользователей согласно регламентам бизнес-процессов.

максимальное исключение брака;

ускорение исполнения заказов, обработки заказов и рабочих процессов в целом;

повышение точности расчетов план/фактной себестоимости готовой продукции;

сокращение дебиторской задолженности предприятия и сроков подготовки бухгалтерской и налоговой ежемесячной отчетности;

рост рентабельности производства;

автоматизация бизнес-процессов, оперативного и управленческого учета.

Ситуация до старта внедрения «1C:ERP»

До перехода работы велись в старой УПП, которую пришлось дорабатывать самостоятельно так как развитие «1С:Управление производственным предприятием» было остановлено еще в 2018 году. Проблема сбора информации усугублялась тем, что филиалы вели учет в разных учетных системах. Использовались электронные таблицы и бумажное делопроизводство. При отсутствии единой методологии учета, сбор консолидированной бухгалтерской и налоговой отчетности был трудоемким процессом и занимал много времени.

Было принято решение о создании единой системы финансово-экономического управления для автоматизации функций бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета, планирования и оперативного управления денежными средствами, учета договоров и связанных с ними финансовых документов, формирования бухгалтерской, налоговой, ведомственной и статистической отчетности. Было принято решение перейти на современную информационную систему – «1C:ERP». Система намного более технологичная, функциональна, современная, а также лучше поддерживается и активнее развивается.

Архитектура решения и результата проекта

Для решения проблем, описанных выше, была выбрана система для решения комплексных задач крупных производственных предприятий – «1С:ERP Управление предприятием».

«1С:ERP Управление предприятием» – флагманское решение класса ERP, предназначенное для создания единой модели управления предприятием среднего или крупного масштаба. Многофункциональная система стала логическим продолжением развития программного продукта «1С:Управление производственным предприятием 8», объединив в себе лучшие практики автоматизации и технологические преимущества, снизив при этом совокупную стоимость владения.

Этапы перехода

1. Предпроектное обследование и анализ ситуации.

2. Перевод с «1С:УПП» на «1С:ERP».

3. Тестовая эксплуатация.

4. Ввод в промышленную эксплуатацию.

5. Обучение и поддержка пользователей.

Проведенные работы и достигнутые результаты

1. Создание единой информационной системы. Создана единая информационная система на базе комплексного решения ERP-класса, позволяющая хранить, обрабатывать и управлять всеми корпоративными данными в единой базе. Выросло качество контроля производственных процессов полуфабрикатов, даже тех, которые пребывают в обработке. Выросла точность и детализация расчета план/фактной себестоимости готовой продукции, что снизило ее стоимость. Стало возможным контролировать ход работ по нормам на производстве и внедрять KPI для ПП.

2. Снижение затрат на поддержку и развитие. Для поддержки УПП кроме ИТС компании нужно было приобретать индивидуальный продукт «Продление поддержки конфигурации УПП», который становился только дороже. Переход на «1C:ERP» позволил сэкономить деньги компании.

3. Повышение рентабельности производства. Был усилен контроль за своевременностью и правильностью закупок материалов, ускорена обработка заявок, создан план загрузки производственных мощностей, повышена оперативность поступления информации о приходах и остатках со складов.

4. Обработка заказов. Сотрудники отдела продаж, склада и производства теперь работают в одной системе. Это дает возможность менеджерам по продажам – неважно, находится специалист в центральном офисе или в филиале – быстро резервировать подходящий товар на складе или оформлять заказы на производство «одним кликом».

5. Сбор требований, проектирование, разработку, тестирование и сдачу в опытно-промышленную эксплуатацию подсистемы «Учет и отчетность» в части таких функциональных блоков, как учет ТМЦ, учет затрат, расчет себестоимости, учет реализации, учет НДС. Техническую реализацию специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация).

6. Доработка функционала и интеграция. Методическое обеспечение специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (требования к адаптации). Создание интерфейсов и наборов прав пользователей. Интеграция со сторонними системами автоматизации. Настройка отраслевого решения для начала ведения учета, ввод начальных остатков, перенос данных из предыдущих систем автоматизации и обучение в офисе заказчика. Внедрение спроектированных блоков учета и всех функциональных блоков.

Итоги: выбранные программные продукты благодаря своему богатому функционалу без лишних доработок, удовлетворили большую часть потребностей заказчика. Переход с 1С:УПП на 1С:ERP дал высокие результаты в кратчайшие сроки. Рентабельность производства выросла, дав возможность снизить себестоимость продукции и получить дополнительную прибыль. В итоге, теперь меньше тратится времени на формирование отчетности о деятельности компании, операции процессов производства стали более детализированными, отчетность по исполнению идентификатора госконтракта готовится намного быстрее.