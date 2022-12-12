ПСН, УСН, ЕСХН и налог на имущество: особенности действия патента для мобилизованных ИП, дополнения в перечнях расходов

Особенности применения ПСН предпринимателями, призванными по мобилизации

По общим правилам ИП может получить патент на календарный год или на несколько месяцев в течение года. Для этого нужно подать заявление в ИФНС по установленной форме (утв. приказом ФНС России от 09.12.2020 № КЧ-7-3/891@). Если патент выдан на срок менее календарного года, налоговым периодом признается срок, на который выдан патент.

Перечень оснований, при наступлении которых ИП утрачивает право на применение ПСН, установлен п. 6 ст. 346.45 НК РФ. К числу таких оснований относится, в частности, превышение:

лимита выручки (60 млн руб.) в течение календарного года;

средней численности наемных работников (15 чел.) в течение налогового периода.

При наличии этих и других оснований, предусмотренных п. 6 ст. 346.45 НК РФ, предприниматель обязан заявить в ИФНС об утрате права на применение ПСН. Заявление должно быть подано в течение 10 календарных дней со дня наступления обстоятельства, являющегося основанием для утраты права на применение ПСН.

Что делать ИП в случае призыва на военную службу по мобилизации? Может ли ИП оставаться в этом статусе, будучи военнослужащим? Если статус ИП сохраняется, как будет решаться вопрос с патентом, срок действия которого истекает в период военной службы?

– изменения, направленные на защиту интересов ИП и учредителей организаций

Начнем с ответа на вопрос о правомерности совмещения статусов военнослужащего и ИП.

Право на труд военнослужащие реализуют посредством прохождения военной службы (ст. 10 Федерального закона от 27.05.1998 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»). При этом по общему правилу военнослужащие не вправе, в частности, заниматься предпринимательской деятельностью (п. 7 ст. 10 закона № 76-ФЗ). Этой же нормой военнослужащим запрещено ведение предпринимательской деятельности лично или через доверенных лиц.

С учетом положений Указа Президента РФ от 21.09.2022 № 647 граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в ВС РФ.

Из приведенных норм следовал однозначный вывод: граждане, призванные на военную службу по мобилизации, зарегистрированные в качестве ИП, в целях соблюдения положений закона № 76-ФЗ должны были прекратить предпринимательскую деятельность. А те, кто являлся учредителями (участниками) юридических лиц либо лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени юридического лица, должны были прекратить участие в юридическом лице, продать свою долю в бизнесе. Это означало бы закрытие бизнеса со всеми неблагоприятными последствиями (увольнением наемных сотрудников, потерей закупленных товарно-материальных ценностей, расторжением договоров, невыполнением обязательств перед контрагентами и т. п.).

Чтобы защитить интересы граждан, являющихся ИП и учредителями (участниками) организаций, законодатель скорректировал законодательство. Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ был дополнен ст. 21.1, устанавливающей особенности, связанные с призывом на военную службу по мобилизации и ее прохождением отдельными категориями граждан.

Новой нормой установлено, что на призванных на военную службу по мобилизации ИП и учредителей (участников) организаций не распространяются ограничения и запреты, установленные законом № 76-ФЗ, касающиеся занятия предпринимательской деятельностью. Это же правило действует и в отношении единственного учредителя организации, одновременно осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа.

ИП и учредитель (участник) организации в установленном законом порядке вправе принять одно из решений:

поручить ведение предпринимательской деятельности доверенным лицам;

прекратить предпринимательскую деятельность.

Для решения организационных вопросов до ухода на службу, призывная комиссия должна предоставить мобилизованному пять рабочих дней.

Таким образом изменение в законодательстве исключает необходимость осуществления мобилизованными ИП и учредителями (участниками) экстренных регистрационных действий по прекращению бизнеса или прекращению участия в юридических лицах. Снижается и риск наступления неблагоприятных правовых последствий для мобилизованных граждан.

– специфика срока действия патента

Для призванных на военную службу по мобилизации (по указу № 647) предпринимателей установлены особенности применения ПСН.

В силу новой нормы начиная с даты, непосредственно следующей за датой окончания действия первоначального патента, мобилизованный ИП считается получившим новый патент (без подачи налоговикам заявления на его получение):

по тому же виду деятельности;

действующий на той же территории и

на тот же срок или по 31 декабря (включительно) соответствующего года, в зависимости от того, какое из событий произойдет раньше.

После окончания периода прохождения мобилизованным лицом военной службы он в срок не позднее 15-го числа (включительно) третьего месяца, следующего:

за месяцем окончания периода частичной мобилизации или

увольнения с военной службы по основаниям, установленным указом, -

вправе уведомить ИФНС об одном из нижеприведенных факторов:

о ведении в период его мобилизации предпринимательской деятельности на основании патента;

о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась ПСН, до истечения срока действия патента. В этом случае сумма налога пересчитывается в порядке, аналогичном порядку, установленному п. 1 ст. 346.51 НК РФ;

об утрате права на применение ПСН.

Если в указанный срок мобилизованный ИП не уведомил ИФНС:

о ведении предпринимательской деятельности по ПСН либо

о прекращении такой деятельности до истечения срока действия патента, -

предприниматель считается прекратившим предпринимательскую деятельность на основании ПСН с даты начала его мобилизации. Сумма налога в этом случае пересчитывается в порядке, аналогичном порядку, установленному п. 1 ст. 346.51 НК РФ.

Пример

ИП, оказывающий в г. Москве (МО Бутырский) услуги по изготовлению и ремонту металлической галантереи, ключей, номерных знаков, в 2022 году получил патент с периодом действия с 01.01.2022 по 31.12.2022. Согласно ст. 1 закона г. Москвы от 31.10.2012 № 53 по данному виду деятельности потенциально возможный к получению годовой доход составляет 1 320 000 руб. Сумма налога, при применении ПСН для данного вида предпринимательской деятельности за выбранный период составляет 79 200 руб. (1 320 000 руб. х 6 %). Наемных работников у предпринимателя нет.

ИП уплатил сумму налога двумя платежами:

первый платеж – 26 400 руб. в срок 28.02.2022;

второй платеж – 52 800 руб. в срок 30.06.2022.

На момент уплаты первого и второго платежей ИП не пользовался правом на уменьшение суммы налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, на сумму указанных в п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ страховых платежей (взносов) на ОПС и ОМС.

По Указу № 647 предприниматель был мобилизован 01.11.2022. Уволен с военной службы 01.03.2023. Предприниматель 31.03.2023 уведомил ИФНС о том, что прекратил деятельность на основании ПСН с момента мобилизации – с 01.11.2022 (до истечения срока действия патента).

В данном случае налог за 2022 год рассчитывается путем деления размера потенциально возможного к получению ИП годового дохода на количество дней в календарном году (365) и умножения полученного результата на налоговую ставку (6 %) и количество дней (304), в течение которых ИП применял ПСН. Сумма пересчитанного налога составит 65 964 руб. (1 320 000 руб. : 365 дн. х 304 дн. х 6 %).

За 10 месяцев 2022 года ИП уплатил страховые платежи (ОПС и ОМС) за себя в сумме 37 464 руб. На эту сумму ИП вправе уменьшить сумму налога, уплачиваемого при применении ПСН. ИП 31.03.2023 направил по ТКС подписанное УКЭП уведомление об уменьшении суммы налога на сумму страховых платежей в ИФНС по месту постановки на учет в качестве плательщика ПСН. Уведомление направлено по форме и в порядке, утв. приказом ФНС России от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@.

С учетом уменьшения на сумму страховых платежей сумма пересчитанного налога по ПСН составила 28 500 руб. (65 964 – 37 464).

Поскольку сумма налога уплачена до уменьшения, разница 50 700 руб. (79 200 – 28 500) считается излишне уплаченным налогом.

ИП 31.03.2023 направил в ИФНС по ТКС через личный кабинет налогоплательщика заявление в электронной форме, подписанное УКЭП, на возврат излишне уплаченного налога. Согласно НК РФ (п. 6 ст. 78) после проверки ИФНС сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату налогоплательщику в течение одного месяца со дня получения ИФНС такого заявления.

Конец примера

Производство подакцизных сахаросодержащих напитков-2023 и спецрежимы

ПСН не применяется, в частности, в отношении деятельности по производству подакцизных товаров (подп. 2 п. 6 ст. 346.43 НК РФ).

Со второго полугодия 2023 года в состав подакцизных товаров включат сахаросодержащие напитки (подп. 23 п. 1 ст. 181 НК РФ в ред. закона № 443-ФЗ (п. 6 ст. 2)). В целях НК РФ сахаросодержащими напитками признаются упакованные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды напитки (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП, оказывающими услуги в сфере общественного питания), в состав которых в качестве компонентов входят:

сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), и (или)

сироп с сахаром, и (или)

мед –

и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 граммов на 100 мл напитка. При этом объемная доля этилового спирта в указанных напитках не должна превышать 1,2 % включительно.

Вводимое с 01.07.2023 в подп. 2 п. 6 ст. 346.43 НК РФ исключение позволяет ИП, производящим указанные сахаросодержащие напитки, использовать ПСН. Но лишь при условии, что такой вид предпринимательской деятельности значится в перечень видов «патентной» предпринимательской деятельности, установленный законом субъекта РФ.

Аналогичное исключение введено с 01.07.2023 в ст. 346.2 (подп. 2 п. 6) и ст. 346.12 (подп. 8 п. 3) НК РФ, в которых среди запрещающих видов деятельности при ЕСХН и УСН упомянута деятельность по производству подакцизных товаров. Это в свою очередь, дает возможность организациям, занимающимся производством сахаросодержащих напитков, использовать:

как систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН);

так и УСН.

Изменения в перечнях расходов при ЕСХН и УСН

Перечни расходов, учитываемых при ЕСХН и УСН, приведены ст. 346.5 (п. 2) и 346.16 (п. 1) НК РФ. Законом № 443-ФЗ (п. 14 ст. 14) эти нормы дополнены положениями, которые разрешают с 01.01.2022 при указанных режимах включать в расходы:

выданные работнику денежные средства в виде безотчетных сумм, право на выплаты которых установлено актом Президента РФ и (или) актом Правительства РФ. Безотчетные суммы выдаются работнику в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с командированием на территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры. Размеры безотчетных сумм устанавливаются локальными нормативными актами работодателя. Но в целях УСН и ЕСХН они учитываются в сумме, не более 700 руб. за каждый день нахождения в такой командировке;

безвозмездно переданные денежные средства и (или) иное имущество лицам:

– призванными на военную службу по мобилизации;

– проходящими военную службу по контракту (п. 7 ст. 38 закона № 53-ФЗ);

– пребывающим по контракту в добровольческом формировании (добровольно содействующим выполнению задач, возложенных на ВС РФ);

– являющимся членами семей указанных военнослужащих.

Учесть в расходах перечисленные безвозмездные выплаты и переданное имущество можно при условии, что доходы указанных лиц связаны с прохождением призванных граждан военной службы по мобилизации и (или) с заключением контрактов.

Дополнение в перечне льготных объектов по налогу на имущество

Перечень таких объектов приведен в п. 4 ст. 374 НК РФ.

С начала следующего года этот список дополнен имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за учреждениями, находящимися в ведении Управления делами Президента РФ (УД). УД – это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в пределах своей компетенции функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом, а также другие функции, предусмотренные федеральными законами, актами Президента РФ и Кабмина. Эти полномочия УД предусмотрены положением, утвержденным Указом Президента РФ от 17.09.2008 № 1370. Льгота коснется имущества подведомственных УД учреждений, оказывающих государственные услуги и выполняющих работы по санаторно-курортному лечению и организованному отдыху: санаториев, домов отдыха, пансионатов, детских оздоровительных учреждений и др.