Пособия для работающих по ГПХ: кто получит и как будут рассчитывать в 2023 году

Постановлением от 15.12.2022 № 2310 Правительство РФ скорректировало положение, определяющее особенности порядка исчисления пособий по болезни, по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Положение было утверждено постановлением Правительства РФ от 11.09.2021 № 1540 (далее – положение № 1540). Право на указанные пособия сейчас имеют граждане, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ).

С 2023 года застрахованными по перечисленным страховым случаям становятся лица, работающие по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

Расширение перечня застрахованных

Обязательное социальное страхование (ОСС) является частью государственной системы социальной защиты населения. Работающих граждан страхуют от возможного изменения материального и (или) социального положения, в т. ч. по независящим от них обстоятельствам (например, по болезни или в виду карантина).

Необходимость поправок в систему ОСС обусловлена принятием Федерального закона от 14.07.2022 № 237-ФЗ. Этот закон изменил, в частности, нормы ОСС на случай ВНиМ, закрепленные Федеральным законом от 29.12. ‎2006 № 255-ФЗ.

В перечень лиц, имеющих с 2023 года право на гарантии по социальному страхованию (подп. 1 п. 1 ст. 2 закона № 255-ФЗ), законодатель включил:

работающих:

– по договорам ГПХ, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг;

– по договорам авторского заказа;

авторов произведений, получающих выплаты и иные вознаграждения:

– по договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства;

– издательским лицензионным договорам;

– лицензионным договорам о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства (за исключением лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход (НПД)).

Гарантии социального страхования не распространяются на применяющих НПД самозанятых лиц:

получающих выплаты за деятельность по ГПХ и не работающих по трудовому договору;

получающих страховые пенсии;

являющихся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье.

Источник финансирования выплат

Сейчас страховыми взносами на ОСС на случай ВНиМ не облагаются (подп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ) любые вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам ГПХ, включая вознаграждения по договору авторского заказа, а также:

по договору об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности;

издательскому лицензионному договору;

лицензионному договору о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, указанных в ГК РФ (подп. 1 – 12 п. 1 ст. 1225).

С 01.01.2023 года указанная норма НК РФ утрачивает силу.

Начиная с 2023 года единый тариф страховых взносов устанавливается (за отдельными исключениями) в размере:

30 % – в пределах единой предельной величины базы (1 917 000 руб.);

15,1 % – сверх нее.

Страхователи, применяющие сейчас пониженные тарифы, сохранят это право.

Таким образом, застрахованным, работающим по договорам ГПХ, выплаты больничных листов и пособий в связи с материнством будут финансироваться за счет поступлений от страховых взносов. Но право на получение страхового обеспечения будет не у всех.

Право на пособие

При наступлении страхового случая страховое обеспечение в виде пособий предоставляется гражданам при определенных условиях. Пособия в 2023 году получат лишь те лица, с выплат в пользу которых (в т. ч. по трудовым договорам) будут уплачены страховые взносы в определенном размере (ч. 4.2 ст. 2 закона № 255-ФЗ в ред. с 01.01.2023). Речь идет о взносах за календарный год до наступления страхового случая. И совокупный размер таких взносов должен быть не менее стоимости страхового года.

С 01.01.2023 стоимость страхового года будут определять по формуле:

Стоимость страхового года = МРОТ на начало года уплаты страховых взносов, предшествующего году наступления страхового случая х 2,9 % х 12

Например, для страховых случаев, которые наступят в 2023 году, стоимость страхового года следует исчислять из МРОТ на 01.01.2022 – 13 890 руб. Стоимость страхового 2022 года составит 4833,72 руб. (13 890 руб. х 2,9 % х 12). Значит, гарантии по соцстрахованию в 2023 году будут у тех лиц, с выплат в пользу которых в 2022 году были уплачены страховые взносы в сумме не менее 4833,72 руб. Как уже было сказано, при определении стоимости страхового года нужно учитывать и взносы, которые уплачены с выплат по трудовым договорам.

В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, стоимость страхового года нужно рассчитывать с учетом этих коэффициентов. Например, на территории г. Архангельска для оплаты труда всех работников применяется районный коэффициент 1,2 (постановление Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20.11.1967 № 512/П-28). На этой территории стоимость страхового года составит 5800,46 руб. (13 890 руб. х 1,2×2,9 % х 12).

Возникает логичный вопрос: будет ли в 2023 году право на пособия у тех, кто сейчас трудится только по договорам ГПХ? Из буквального прочтения перечисленных норм ответ отрицательный. Работающие по договорам ГПХ в 2022 году не являются застрахованными по ОСС. Страховые взносы с выплат в их пользу не начисляются. Из чего следует, что и прав на социальные гарантии по ОСС на случай ВНиМ в 2023 году у них не возникнет. Еще в конце лета на это обращал внимание Минтруд в письме от 05.08.2022 № 17-1/В-103.

В этом же письме Минтруд отметил, что гражданин, который в 2022 году работал и по трудовому договору, и по ГПХ, будет вправе получить пособие в 2023, если работает по договору ГПХ. При условии, что сумма начисленных взносов с выплат в его пользу в рамках трудовых отношений составляет в совокупном размере не менее стоимости страхового года (4833,72 руб.).

Особенности назначения и выплаты

– больничных листов и пособий по беременности и родам

Особенности порядка исчисления пособий по ВНиМ лицам, работающим по договорам ГПХ, закреплены во вновь введенном п. 19.1 положения № 1540. Дополнение определяет порядок исчисления указанных пособий в т. ч. в случае, если застрахованное лицо на момент болезни, декретного отпуска или отпуска по уходу за ребенком было занято у нескольких страхователей.

При занятости у нескольких страхователей по ГПХ застрахованный получит пособие по ВНиМ у одного из них. Право выбора страхователя предоставлено застрахованному. Пособия будут рассчитываться исходя из среднего заработка застрахованного лица за расчетный период. Расчетный период – это два полных календарных года, предшествующих страховому случаю. В 2023 году это 2021 и 2022 годы. Но в 2023 году права на пособия у таких работников нет.

Если на момент болезни или отпуска по беременности застрахованное лицо занято у одного страхователя по договору ГПД, а у другого – по трудовому договору, то больничный и декретное пособие выплатят по страхователю, с которым ведутся трудовые отношения.

Пример

Гражданин (не зарегистрированный в качестве ИП и не применяющий НПД), в период с января по август 2022 года работал по трудовому договору с компанией. Страховые взносы на ОСС с выплат в пользу работника за это время составили 8200 руб. После расторжения трудового договора по соглашению сторон с сентября по декабрь 2022 года гражданин оказывал услуги по доставке по договору ГПХ. За этот период страховые взносы не начислялись. Учитывая, что сумма исчисленных страховых взносов на ОСС за январь-август 2022 года (8200 руб.) превышает стоимость страхового года (4833,72 руб.), гражданин будет иметь право на социальные гарантии (выплату больничного) при наступлении страхового случая в 2023 году.

Конец примера

Аналогичный алгоритм исчисления и выплаты будет применен при работе у разных страхователей по ГПХ и по иной деятельности, в течение которой лицо подлежит ОСС на случай ВНиМ.

В перечисленных случаях при назначении и исчислении пособия не учитывается средний заработок за время работы по договору (договорам) ГПХ.

Минимальные и максимальные размеры пособий как для занятых по договорам ГПХ, так и для лиц, работающих по трудовым договорам, будут одни и те же (п. 20 положения № 1540).

Минтруд подготовил проект приказа (ID проекта 01/02/12-22/00134057), которым планируется включать периоды работы по договорам ГПХ в страховой стаж для определения размеров больничных. По проекту продолжительность включаемого в стаж периода работы будет определяться согласно сроку действия договора ГПХ, соответствующему периоду уплаты (начисления) платежей на социальное страхование, но не ранее, чем с 01.01.2023.

– ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Это пособие назначается и выплачивается по одному из страхователей, у которого занято застрахованное лицо (по его выбору) на момент наступления страхового случая.

Во всех случаях средний заработок за время работы у другого страхователя (других страхователей) учитывается за период, предшествующий периоду работы (службы, иной деятельности) у страхователя, по которому назначается и выплачивается указанное пособие.