Как отразить в налоговом учете премии к праздникам

Приближаются праздничные дни – День защитника Отечества и Международный женский день.

При наличии финансов руководители компаний и ИП к этим датам стараются поощрить своих работников.

Поговорим о премиях к праздникам: налоговый учет, правомерность начисления страховых взносов, о каких взносах уведомлять ИФНС и СФР, когда платить взносы.

Как правило премирование осуществляется на основании локального нормативного акта (коллективного и (или) трудового договора, приказа и т. п.).

Но в отличие от премирования за выполнение производственных показателей в соответствии с положением о премировании, выплата праздничных премий не обусловлена результатами труда работников, не зависит от должностных окладов, от стажа работы и иных трудовых показателей.

Размер премий может быть примерно одинаков для всех премируемых.

Порция аргументов от финансистов

В письме от 09.01.2023 № 03-03-06/3/121 Минфин высказал свое отношения к учету таких выплат при определении облагаемой базы по налогу на прибыль.

Чиновники посчитали, что расходы в виде выплат в связи с праздничными датами, профессиональными праздниками и юбилеями не соответствуют требованиям ст. 252 НК, поскольку такие выплаты не связаны с производственными результатами работников.

При определении облагаемой базы по налогу на прибыль не учитывают расходы в виде вознаграждений, предоставляемых работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров (контрактов) (п. 21 ст. 270 НК).

На основании ст. 252 НК (п. 1) плательщик налога на прибыль вправе уменьшить полученные доходы на сумму произведенных расходов.

Эти расходы, в свою очередь, должны быть обоснованными и документально подтвержденными.

При этом под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.

А документально подтвержденными считают затраты, заверенные документами, оформленными в соответствии:

с законодательством РФ, либо

обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого они были произведены.

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Финансисты не первый раз настоятельно рекомендуют работодателям с совокупности сумм начисленных премий работникам исчислить страховые взносы, использовав для общего случая единый тариф:

30 % – в пределах установленной единой предельной величины базы (1 970 000 руб. утв. постановлением Правительства от 25.11.2022 № 2143) для исчисления страховых взносов;

15,1 % – свыше установленной единой предельной величины базы.

В обоснование своей позиции финансисты указывают, что выплата премии к празднику:

осуществляется в рамках трудовых отношений;

такой вид премии отсутствует в перечне не облагаемых страховыми взносами доходов (п. 1 ст. 422 НК).

Поскольку премии к праздничным датам, по мнению финансистов, не соответствуют требованиям ст. 252 НК, то учитывать сами премии в целях налогообложения не рекомендуется.

А вот исчисленные с таких праздничных выплат взносы вполне можно квалифицировать как прочие расходы (подп. 1 п. 1 ст. 264 НК), связанные с производством и реализацией. Ведь в указанной норме перечислены суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов, страховых взносов на ОПС, обязательное соцстрахование на случай ВНиМ, на ОМС, начисленные в установленном НК РФ порядке, за исключением перечисленных в ст. 270 НК.

Поскольку премии к праздничным дням не связаны с производственными результатами труда работников, то в бухгалтерском учете премии относятся к прочим расходам:

принимаемым к учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме;

признаваемым в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы их осуществления.

Поскольку сумма премии учитывается при формировании бухгалтерской прибыли (убытка) отчетного периода, но не учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов, в бухгалтерском учете образуется постоянная разница.

Это, в свою очередь, влечет за собой необходимость начисления постоянного налогового расхода (п. 4, 7 положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02) утв. приказом Минфина от 19.11.2002 № 114н):

Пример

Руководство организации решило ко Дню защитника Отечества премировать шестерых работников, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ по решению органов государственной власти РФ. Премии выплачены в сумме 22 989 руб. каждому.

Выплата премии осуществлена 21.02.2023. Работодатель – страхователь последовал рекомендациями финансистов и исчислил страховые взносы с общей суммы премий.

Доходы работников, исчисленные нарастающим итогом с начала года, не превысили единую предельную величину базы страховых взносов.

Организация применяет тариф страховых взносов на обязательное страхование от НСПиПЗ в размере 0,3 %.

Организация находится в муниципальном округе Аэропорт г. Москвы, стоит на учете в ИФНС № 14 по г. Москве.

За период с 23.01.2023 по 22.02.2023 в целом по организации общая сумма удержанного НДФЛ составила 550 784 руб., сумма страховых взносов на ОПС, ОСС на случай ВНиМ за февраль составила 1 287 840 руб., страховых взносов на ОСС от НСПиПЗ за февраль – 12 878,40 руб.

Факты хозяйственной жизни, связанные с начислением и выплатой премии к Дню защитника Отечества, в бухгалтерском учете отражены следующими записями:

21 февраля:

Дебет 91-2 Кредит 70

– 137 934 руб. (22 989 руб. х 6) – начислена премия шестерым работникам;

Дебет 70 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДФЛ»

– 17 931 руб. (22 989 руб. х 13%) х 6) – удержана из премий сумма НДФЛ.

Корректно по каждому премируемому работнику сумму НДФЛ c премии (2988,57 руб.) определять из выражения ((Аi руб. + 22 989 руб.) х 13% – Аi руб. х 13%), где Аi руб. и (Аi руб. х 13%) – облагаемый доход i – го работника на 21.02.2023 и удержанная с него сумма НДФЛ соответственно. Значение параметра i меняется от 1 до 6.

Дебет 70 Кредит 51

– 120 003 руб. (137 934 – 17 931) – перечислены денежные средства на карточные счета работников.

28 февраля:

Дебет 91-2 Кредит 69 субсчет «Страховые взносы на ОПС, ОСС на случай ВНиМ, ОМС»

– 41 380,20 руб. (137 934 руб. х 30 %) – начислены с премий страховые взносы на ОПС, ОСС на случай ВНиМ, ОМС;

Дебет 91-2 Кредит 69 субсчет «Страховые взносы на ОСС от НСПиПЗ»

– 413,80 руб. (137 934 руб. х 0,3%) – начислены страховые взносы на ОСС от НСПиПЗ.

Организация не включила в расходы, учитываемые при определении облагаемой базы по налогу на прибыль за I кв. 2023, рассматриваемую сумму премии, в связи с чем был начислен постоянный налоговый расход:

Дебет 99 субсчет «Постоянный налоговый расход (доход)» Кредит 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль»

– 27 586,80 руб. (137 934 руб. х 20 %) – начислен постоянный налоговый расход.

15 марта

Дебет 69 субсчет «Страховые взносы на ОСС от НСПиПЗ» Кредит 51

– 413,80 руб. – перечислены взносы в ОСФР.

27 марта:

Дебет 69 субсчет «Страховые взносы на ОПС, ОСС на случай ВНиМ, ОМС» Кредит 68 «ЕНС»

– 41 380,20 руб. – отражена (в уведомлении в общей сумме взносов 1 287 840 руб.) обязанность по уплате в бюджет страховых взносов на ОПС, ОСС на случай ВНиМ, ОМС.

28 марта:

Дебет 68 «ЕНС» Кредит 51

– 41 480,20 руб. – перечислены в составе ЕНП (1 287 840 руб.) страховые взносы на ОПС, ОСС на случай ВНиМ, ОМС

Удержанная с премий работников сумма НДФЛ 17 931 руб. учитывается:

как составляющая в общей сумме удержанного НДФЛ за период с 23.01.2023 по 22.02.2023 при формировании уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, направляемого в ИФНС по месту учета организации не позднее 27.02.2023 (включительно) (25.02.2023 – суббота);

в сумме ЕНП, перечисляемого не позднее 28.02.2023 (включительно).

В уведомлении блок обязанности по уплате НДФЛ будет оформлен следующим образом:

КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете) 771401001 Код по ОКТМО 45333000 Код бюджетной классификации 18210102010011000110 Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов 550 784,00 Отчетный (налоговый) период (код) / Номер месяца (квартала) 21/02 Отчетный (календарный) год 2023

Исчисленная сумма страховых взносов на ОПС, ОСС на случай ВНиМ, ОМС 41 380,20 руб.:

входит составляющей в общую сумму страховых взносов (1 287 840 руб.) по названным видам обязательного страхования по организации в целом за февраль, которая отражается в блоке по страховым взносам уведомления, направляемого в ИФНС по месту учета организации не позднее 27.03.2023 (включительно) (25.03.2023 – суббота);

учитывается в сумме ЕНП, перечисляемой не позднее 28.03.2023 (включительно).

В уведомлении блок обязанности по страховым взносам будет оформлен следующим образом:

КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете) 771401001 Код по ОКТМО 45333000 Код бюджетной классификации 18210201000011000160 Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов 1 287 840,00 Отчетный (налоговый) период (код) / Номер месяца (квартала) 21/02 Отчетный (календарный) год 2023

Исчисленная сумма страховых взносов на ОСС от НСПиПЗ 413,80 руб. учитывается:

как составляющая в общей сумме страховых взносов по данному виду обязательного страхования по организации в целом за февраль;

в сумме страховых взносов, перечисляемой платежным поручением не позднее 15.03.2023 (включительно).

В платежном поручении для перевода этих взносов нужно будет указать следующие данные. Информацию о получателе (п. 11 приложения 1 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н):

сокращенное наименование органа Федерального казначейства и субъекта РФ. В скобках – сокращенное наименование администратора страховых взносов – территориального органа СФР. В нашем примере УФК по г. Москве (ОСФР по г. Москве и Московской области, л/с 04734Ф73010);

ИНН/КПП 7703363868/772501001;

Банк получателя – ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва;

БИК 004525988;

Единый казначейский счет 40102810545370000003;

Казначейский счет 03100643000000017300

КБК 797 1 02 12000 06 1000 160;

ОКТМО (по месту нахождения организации) 45333000.

Заполнение полей 106 – 109 в платежном поручении на уплату страховых взносов от НСПиПЗ не зависит ни от основания платежа, ни от его типа (ежемесячный обязательный платеж, недоимка, пени, штрафы). Поэтому в этих полях ставят нули. Вся необходимая дополнительная информация указывается в поле 24 «Назначение платежа». По условиям примера дополнительная информация будет такой «Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за февраль 2023 года. Регистрационный номер 7714123456».

Информацию о реквизитах платежного поручения на уплату взносов от НСПиПЗ можно узнать в отделении СФР по месту своего учета, а также на сайте отделения СФР.

Так, реквизиты отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области (ОСФР по г. Москве и Московской области л/с 04734Ф73010) приведены на его сайте.

Судебные вердикты в пользу страхователей

Вопрос правомерности начисления страховых взносов по обязательным видам социального страхования с премий к праздничным датам, профессиональным праздникам, юбилеям неоднократно рассматривался в арбитражных судах.

При этом многие судьи в рассмотренных делах констатировали, что премии, выплаченные к праздничным дням, не являлись по своей правовой природе стимулирующими и не зависели от квалификации работников, сложности, качества, количества, условий выполнения самой работы, не были гарантированы трудовым договором, не являлись систематическими.

Такие выплаты носили скорее социальный характер, не были связаны с выполнением работниками трудовых обязанностей поэтому не являлись объектом обложения страховыми взносами и не подлежали включению в базу для их начисления (например, определение ВС от 06.05.2019 № 310-ЭС19-4593 по делу № А48-1566/2018, постановления АС Северо-Западного округа от 11.08.2022 № Ф07-8790/2022 по делу № А13-14328/2021, от 23.08.2018 № Ф07-9522/2018 по делу № А13-13616/2017 и ряд др.).

Если работодатель – страхователь не начислит страховые взносы с сумм премий к праздничным дням, это с большой вероятностью вызовет негативную реакцию у проверяющих.

И отстаивать такую позицию страхователю придется в суде.

Но приведенная арбитражная практика свидетельствует о том, что есть шансы на положительный исход в подобных спорах.