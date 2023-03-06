Цифровизация перевозочных документов: ФНС утвердила форматы электронного путевого листа, электронного заказа и заявки

В последний зимний день текущего года Минюст зарегистрировал приказ ФНС от 17.02.2023 № ЕД-7-26/116@, которым утвержден формат электронного путевого листа (ЭПЛ).

Нормативный правовой акт налоговая служба подготовила как раз ко дню, когда начала действовать новая редакции Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (далее – Устав), утвержденного законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ.

Год назад в этот документ были внесены изменения законом от 06.03.2022 № 39-ФЗ. Основная масса поправок, включая ст. 6, которой определены требования к путевому листу и законодательно закреплена возможность оформления ЭПЛ, вступает в силу 01.03.2023.

С этой же даты начинают действовать положения приказа Минтранса от 28.09.2022 № 390, которым утверждены изменения, внесенные в состав сведений и порядок оформления путевого листа.

В перечень перевозочных документов, которые при осуществлении перевозки грузов автомобильным транспортом могут оформляться в электронном виде, законом № 39-ФЗ включены также договор фрахтования, заказ и заявка грузоотправителя.

Формат электронного заказа и заявки утверждены приказом ФНС от 13.02.2023 № ЕД-7-26/108@.

Первые шаги и долгосрочная перспектива

Целью всех этих новшеств является создание правовых основ для внедрения:

информационной системы контроля формирования и использования средств дорожных фондов всех уровней (СКДФ);

цифровизации документов, оформляемых при перевозке грузов автомобильным транспортом.

СКДФ как государственная информационная система должна заработать с 01.09.2023, придя на смену утрачивающему силу Единому государственному реестру автомобильных дорог (ЕГРАД).

Этот реестр уже не отвечает функциям формирования и поддержания единой цифровой базы данных в сфере дорожного хозяйства (в части аттестации на соответствие требованиям по защите информации).

Создание такой базы данных предусмотрено паспортом национального проекта «Безопасные качественные дороги» и федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

При осуществлении грузовых автомобильных перевозок Устав допускает наравне с бумажным вариантом использовать электронные перевозочные документы (ЭПД).

В случае формирования участниками информационного взаимодействия ЭПД они подлежат направлению в ГИС ЭПД.

Информацией ГИС ЭПД пользуются органы государственной власти (Кабмин, Минтранс, ФНС, ФСБ, МВД, Ространснадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФТС, Минздрав, Росстат и другие).

А поставляют сведения в систему участники перевозок, которые заключили с оператором информационной системы ЭПД (ИС ЭПД) соглашение об ЭДО.

На первом этапе услуги ГИС ЭПД на добровольной основе доступны участникам перевозочного процесса, работающим на автотранспорте – самом массовом по числу участников.

В долгосрочной перспективе ГИС ЭПД будет растиражирована на все виды транспорта: железнодорожный, авиационный, морской и речной, а также на все виды перевозок: внутренние (по территории России), а также международные − экспорт, импорт, транзит.

Остановимся подробнее на формате ЭПЛ.

Формат ЭПЛ

Формат ЭПЛ описан в приложении к приказу № ЕД-7-26/116@.

По КНД ЭПЛ имеет код 1110380 (табл. 5.2 приложения).

Приложение включает в себя семь разделов:

общие сведения (описание требования к XML-файлам передачи ЭПЛ по ТКС) (раздел I);

описание файлов обмена информации: учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов (раздел II);

о прохождении предсменного, предрейсового медицинского осмотра (раздел III);

о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства (ТС) и выпуске его на линию (раздел IV);

о показаниях одометра при выезде ТС с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства (раздел V)

о показаниях одометра при заезде ТС на парковку (парковочное место)/при сдаче ТС (раздел VI);

о прохождении послесменного, послерейсового медицинского осмотра (раздел VII).

Обязательными являются файлы обмена информации, учитывающей особенности осуществления перевозочной деятельности, а также о прохождении водителями предсменного, предрейсового медицинского осмотра, о показаниях одометра при выезде ТС с парковки/при приеме ТС, о показаниях одометра при заезде ТС на парковку (парковочное место)/при сдаче ТС.

Опциональными (либо имеющими значение определенного типа, либо вообще не имеющие никакого значения) являются файлы обмена, содержащие информацию о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния ТС и выпуске его на линию, а также о прохождении водителем послесменного, послерейсового медицинского осмотра.

Информация об особенностях осуществления перевозочной деятельности

Файл обмена этой информации состоит из сведений:

о лице, оформившем ЭПЛ;

сроке действия ЭПЛ;

ТС и о водителе (водителях);

виде перевозки и виде сообщения.

Помимо даты (формат ДД.ММ.ГГГГ) и времени (формат ЧЧ:ММ:СС) формирования файла, содержащаяся в нем информация включает в себя следующие элементы:

признак начала рейса, принимающий значение: 1 – выезд с парковки (парковочного места); 2 – прием-сдача ТС;

уникальный идентификатор предыдущего путевого листа (заполняется при приеме-сдаче ТС);

уникальный идентификатор ЭПЛ (выдается ГИС ЭПД);

признак обязательности проведения послесменного, послерейсового медицинского осмотра (1 – да, 2 – нет);

сведения о виде перевозки ( КП – коммерческие перевозки, СН – перевозки для собственных нужд, СТ – передвижение и работа специальных ТС);

вид коммерческой перевозки ( РП – регулярная перевозка пассажиров и багажа, ПГ – перевозка грузов на основании договора перевозки грузов или договора фрахтования (в том числе по договору аренды ТС с экипажем), ЗП – перевозка пассажиров и багажа по заказу; ЛТ – перевозка пассажиров и багажа легковым такси, ПД – организованная перевозка групп детей автобусами (если организованная перевозка группы детей осуществляется по договору фрахтования);

сведения о виде сообщения (Г – городское, П – пригородное, М – междугородное).

При указании информации о сроке действия ЭПЛ применяют значение элемента (ПЛДень) 1 если путевой лист выдан на один день, и значение 2 – в остальных случаях.

Дата, в течение которой путевой лист может быть использован, является обязательным элементом при выдаче ЭПЛ на один день (значение признака = 1). Дату начала срока использования путевого листа нужно указывать при значении признака = 2 (дополнительная информация в табл. 5.4 приложения).

В сведениях о лице, оформившем путевой лист (СвЛицПЛ), элемент, отражающий статус такого лица, принимает значения:

С – собственник (владелец) ТС;

А – арендодатель.

В сведениях о ТС указывают:

тип, марку, модель согласно паспорту;

государственный регистрационный номер (является обязательным элементом ТС, кроме троллейбусов и трамваев);

инвентарный номер (заполняется для троллейбусов и трамваев). Элемент является обязательным для ТС, при отсутствии государственного регистрационного номера.

В сведениях о водителе (водителях) ТС указывают ИНН, данные водительского удостоверения (номер, серию, дату выдачи), данные документа, удостоверяющего личность:

код документа (например, 07 - военный билет, 21 - паспорт гражданина РФ, 13 - удостоверение беженца, 24 - удостоверение личности военнослужащего РФ);

серию, номер и дату выдачи документа;

код подразделения органа, выдавшего документ.

При коммерческих перевозках на основании договора перевозки грузов или договора фрахтования (в т. ч. по договору аренды ТС с экипажем) (тип элемента ПГ) в файл обмена нужно включать информацию о месте отправления ТС (табл. 5.32 приложения).

В таблице приведены четыре элемента.

Обязательным является элемент, содержащий сведения об адресе местонахождения (табл. 5.33 приложения).

Для компаний это адрес, указанный в ЕГРЮЛ/почтовый адрес. Для этой информации обязательными являются индекс и код субъекта РФ (согласно справочнику «Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий Российской Федерации»).

Справочник приведен в приложении к описанию адреса в форматах представления адресных сведений (табл. 2.2 приложения № 1 к приказу ФНС от 09.04.2020 № ЕД-7-6/244@).

При формировании информации о месте отправления ТС по ФИАС (табл. 5.35 приложения) также обязательно указывать код субъекта РФ.

При формировании сведений о виде и наименовании адресного элемента, применяют следующие коды:

для элемента

1 - муниципальный район;

2 - городской округ;

3 - внутригородская территория города федерального значения;

4 - муниципальный округ;

для элемента

1 - городское поселение;

2 - сельское поселение;

3 - межселенная территория в составе муниципального района;

4 - внутригородской район городского округа.

При необходимости указания кода страны нужно опираться на данные Общероссийского классификатора стран мира.

Портал ФИАС, доступ к которому обеспечивается на сайте ФНС России, поддерживает возможность просмотра содержащихся в Государственном адресном реестре сведений об адресах объектов адресации в соответствии как с принципами муниципального деления, так и административно-территориального деления.

В файл обмена включают также сведения о лице, имеющем отношение к перевозке (об участнике перевозки) (информацию указывают для участника ЭДО) (табл. 5.16 приложения) (ИП, юрлице, состоящем на учете в налоговых органах РФ, об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей(ем) на учете в налоговых органах).

В сведениях о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме, указывают:

должность;

тип подписи (1 – УКЭП, 2 - простая электронная подпись, 3 - усиленная неквалифицированная электронная подпись). Значения «2» и «3» применяются, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

способ подтверждения полномочий на подписание документ

1 - в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи

2 - в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, представленной посредством ее включения в пакет электронных документов

3 - в соответствии с электронной доверенность в машиночитаемой форме, хранение которой осуществляется в информационной системе, при этом сведения о ней указаны в электронном документе

4 - в соответствии с электронной доверенность в машиночитаемой форме, хранение которой осуществляется в информационной системе, при этом сведения о ней не указаны в электронном документе

5 - в соответствии с доверенностью, оформленной в бумажном виде

6 – иное.

Обязательными являются сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме (номер доверенности, дата ее совершения, идентифицирующая информация об информационной системе, в которой хранится доверенность).

Информация о прохождении предсменного, предрейсового медицинского осмотра

В состав этой информации входят сведения:

о дате и времени проведения медосмотра;

о его результате;

о водителе (водителях);

о медицинском работнике (фамилия, имя, должность), состоящем в штате юридического лица или ИП, осуществляющего перевозочную деятельность, или

о медицинской организации и медицинском работнике, состоящем в штате медицинской организации.

При указании вида медосмотра применяют следующие коды:

1 – предсменный;

2 – предрейсовый.

Если проводящий медосмотр медицинский работник состоит в штате медицинской организации, то в сведениях о нем нужно указывать:

наименование медицинской организации (обязательный элемент);

ФИО и должность медицинского работника;

данные о лицензии на проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров (серию, номер, срок действия).

Информация о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния ТС

Эта информация состоит из сведений о дате и времени проведения контроля, о результате его проведения, о дате и времени выпуска ТС на линию, о должностном лице, ответственном за техническое состояние и безопасную эксплуатацию ТС.

ЭПЛ с указанной информацией имеет код по КНД 1110382.

Идентификатор файла содержит (повторяет) имя файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления перевозочной деятельности.

Файлы подписываются УКЭП (или УНКЭП), сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг.