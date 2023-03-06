Цифровизация перевозочных документов: ФНС утвердила форматы электронного путевого листа, электронного заказа и заявки

В последний зимний день текущего года Минюст зарегистрировал приказ ФНС от 17.02.2023 № ЕД-7-26/116@, которым утвержден формат электронного путевого листа (ЭПЛ).
Нормативный правовой акт налоговая служба подготовила как раз ко дню, когда начала действовать новая редакции Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (далее – Устав), утвержденного законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ.
Год назад в этот документ были внесены изменения законом от 06.03.2022 № 39-ФЗ. Основная масса поправок, включая ст. 6, которой определены требования к путевому листу и законодательно закреплена возможность оформления ЭПЛ, вступает в силу 01.03.2023.
С этой же даты начинают действовать положения приказа Минтранса от 28.09.2022 № 390, которым утверждены изменения, внесенные в состав сведений и порядок оформления путевого листа.
В перечень перевозочных документов, которые при осуществлении перевозки грузов автомобильным транспортом могут оформляться в электронном виде, законом № 39-ФЗ включены также договор фрахтования, заказ и заявка грузоотправителя.
Формат электронного заказа и заявки утверждены приказом ФНС от 13.02.2023 № ЕД-7-26/108@.
Первые шаги и долгосрочная перспектива
Целью всех этих новшеств является создание правовых основ для внедрения:
информационной системы контроля формирования и использования средств дорожных фондов всех уровней (СКДФ);
цифровизации документов, оформляемых при перевозке грузов автомобильным транспортом.
СКДФ как государственная информационная система должна заработать с 01.09.2023, придя на смену утрачивающему силу Единому государственному реестру автомобильных дорог (ЕГРАД).
Этот реестр уже не отвечает функциям формирования и поддержания единой цифровой базы данных в сфере дорожного хозяйства (в части аттестации на соответствие требованиям по защите информации).
Создание такой базы данных предусмотрено паспортом национального проекта «Безопасные качественные дороги» и федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
При осуществлении грузовых автомобильных перевозок Устав допускает наравне с бумажным вариантом использовать электронные перевозочные документы (ЭПД).
В случае формирования участниками информационного взаимодействия ЭПД они подлежат направлению в ГИС ЭПД.
Информацией ГИС ЭПД пользуются органы государственной власти (Кабмин, Минтранс, ФНС, ФСБ, МВД, Ространснадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФТС, Минздрав, Росстат и другие).
А поставляют сведения в систему участники перевозок, которые заключили с оператором информационной системы ЭПД (ИС ЭПД) соглашение об ЭДО.
На первом этапе услуги ГИС ЭПД на добровольной основе доступны участникам перевозочного процесса, работающим на автотранспорте – самом массовом по числу участников.
В долгосрочной перспективе ГИС ЭПД будет растиражирована на все виды транспорта: железнодорожный, авиационный, морской и речной, а также на все виды перевозок: внутренние (по территории России), а также международные − экспорт, импорт, транзит.
Остановимся подробнее на формате ЭПЛ.
Формат ЭПЛ
Формат ЭПЛ описан в приложении к приказу № ЕД-7-26/116@.
По КНД ЭПЛ имеет код 1110380 (табл. 5.2 приложения).
Приложение включает в себя семь разделов:
общие сведения (описание требования к XML-файлам передачи ЭПЛ по ТКС) (раздел I);
описание файлов обмена информации:
учитывающей особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, грузов (раздел II);
о прохождении предсменного, предрейсового медицинского осмотра (раздел III);
о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства (ТС) и выпуске его на линию (раздел IV);
о показаниях одометра при выезде ТС с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства (раздел V)
о показаниях одометра при заезде ТС на парковку (парковочное место)/при сдаче ТС (раздел VI);
о прохождении послесменного, послерейсового медицинского осмотра (раздел VII).
Обязательными являются файлы обмена информации, учитывающей особенности осуществления перевозочной деятельности, а также о прохождении водителями предсменного, предрейсового медицинского осмотра, о показаниях одометра при выезде ТС с парковки/при приеме ТС, о показаниях одометра при заезде ТС на парковку (парковочное место)/при сдаче ТС.
Опциональными (либо имеющими значение определенного типа, либо вообще не имеющие никакого значения) являются файлы обмена, содержащие информацию о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния ТС и выпуске его на линию, а также о прохождении водителем послесменного, послерейсового медицинского осмотра.
Информация об особенностях осуществления перевозочной деятельности
Файл обмена этой информации состоит из сведений:
о лице, оформившем ЭПЛ;
сроке действия ЭПЛ;
ТС и о водителе (водителях);
виде перевозки и виде сообщения.
Помимо даты (формат ДД.ММ.ГГГГ) и времени (формат ЧЧ:ММ:СС) формирования файла, содержащаяся в нем информация включает в себя следующие элементы:
признак начала рейса, принимающий значение: 1 – выезд с парковки (парковочного места); 2 – прием-сдача ТС;
уникальный идентификатор предыдущего путевого листа (заполняется при приеме-сдаче ТС);
уникальный идентификатор ЭПЛ (выдается ГИС ЭПД);
признак обязательности проведения послесменного, послерейсового медицинского осмотра (1 – да, 2 – нет);
сведения о виде перевозки (КП – коммерческие перевозки, СН – перевозки для собственных нужд, СТ – передвижение и работа специальных ТС);
вид коммерческой перевозки (РП – регулярная перевозка пассажиров и багажа, ПГ – перевозка грузов на основании договора перевозки грузов или договора фрахтования (в том числе по договору аренды ТС с экипажем), ЗП – перевозка пассажиров и багажа по заказу; ЛТ – перевозка пассажиров и багажа легковым такси, ПД – организованная перевозка групп детей автобусами (если организованная перевозка группы детей осуществляется по договору фрахтования);
сведения о виде сообщения (Г – городское, П – пригородное, М – междугородное).
При указании информации о сроке действия ЭПЛ применяют значение элемента (ПЛДень) 1 если путевой лист выдан на один день, и значение 2 – в остальных случаях.
Дата, в течение которой путевой лист может быть использован, является обязательным элементом при выдаче ЭПЛ на один день (значение признака = 1). Дату начала срока использования путевого листа нужно указывать при значении признака = 2 (дополнительная информация в табл. 5.4 приложения).
В сведениях о лице, оформившем путевой лист (СвЛицПЛ), элемент, отражающий статус такого лица, принимает значения:
С – собственник (владелец) ТС;
А – арендодатель.
В сведениях о ТС указывают:
тип, марку, модель согласно паспорту;
государственный регистрационный номер (является обязательным элементом ТС, кроме троллейбусов и трамваев);
инвентарный номер (заполняется для троллейбусов и трамваев). Элемент является обязательным для ТС, при отсутствии государственного регистрационного номера.
В сведениях о водителе (водителях) ТС указывают ИНН, данные водительского удостоверения (номер, серию, дату выдачи), данные документа, удостоверяющего личность:
код документа (например, 07 - военный билет, 21 - паспорт гражданина РФ, 13 - удостоверение беженца, 24 - удостоверение личности военнослужащего РФ);
серию, номер и дату выдачи документа;
код подразделения органа, выдавшего документ.
При коммерческих перевозках на основании договора перевозки грузов или договора фрахтования (в т. ч. по договору аренды ТС с экипажем) (тип элемента ПГ) в файл обмена нужно включать информацию о месте отправления ТС (табл. 5.32 приложения).
В таблице приведены четыре элемента.
Обязательным является элемент, содержащий сведения об адресе местонахождения (табл. 5.33 приложения).
Для компаний это адрес, указанный в ЕГРЮЛ/почтовый адрес. Для этой информации обязательными являются индекс и код субъекта РФ (согласно справочнику «Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий Российской Федерации»).
Справочник приведен в приложении к описанию адреса в форматах представления адресных сведений (табл. 2.2 приложения № 1 к приказу ФНС от 09.04.2020 № ЕД-7-6/244@).
При формировании информации о месте отправления ТС по ФИАС (табл. 5.35 приложения) также обязательно указывать код субъекта РФ.
При формировании сведений о виде и наименовании адресного элемента, применяют следующие коды:
для элемента
1 - муниципальный район;
2 - городской округ;
3 - внутригородская территория города федерального значения;
4 - муниципальный округ;
для элемента
1 - городское поселение;
2 - сельское поселение;
3 - межселенная территория в составе муниципального района;
4 - внутригородской район городского округа.
При необходимости указания кода страны нужно опираться на данные Общероссийского классификатора стран мира.
Портал ФИАС, доступ к которому обеспечивается на сайте ФНС России, поддерживает возможность просмотра содержащихся в Государственном адресном реестре сведений об адресах объектов адресации в соответствии как с принципами муниципального деления, так и административно-территориального деления.
В файл обмена включают также сведения о лице, имеющем отношение к перевозке (об участнике перевозки) (информацию указывают для участника ЭДО) (табл. 5.16 приложения) (ИП, юрлице, состоящем на учете в налоговых органах РФ, об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей(ем) на учете в налоговых органах).
В сведениях о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме, указывают:
должность;
тип подписи (1 – УКЭП, 2 - простая электронная подпись, 3 - усиленная неквалифицированная электронная подпись). Значения «2» и «3» применяются, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
способ подтверждения полномочий на подписание документ
1 - в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи
2 - в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, представленной посредством ее включения в пакет электронных документов
3 - в соответствии с электронной доверенность в машиночитаемой форме, хранение которой осуществляется в информационной системе, при этом сведения о ней указаны в электронном документе
4 - в соответствии с электронной доверенность в машиночитаемой форме, хранение которой осуществляется в информационной системе, при этом сведения о ней не указаны в электронном документе
5 - в соответствии с доверенностью, оформленной в бумажном виде
6 – иное.
Обязательными являются сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме (номер доверенности, дата ее совершения, идентифицирующая информация об информационной системе, в которой хранится доверенность).
Информация о прохождении предсменного, предрейсового медицинского осмотра
В состав этой информации входят сведения:
о дате и времени проведения медосмотра;
о его результате;
о водителе (водителях);
о медицинском работнике (фамилия, имя, должность), состоящем в штате юридического лица или ИП, осуществляющего перевозочную деятельность, или
о медицинской организации и медицинском работнике, состоящем в штате медицинской организации.
При указании вида медосмотра применяют следующие коды:
1 – предсменный;
2 – предрейсовый.
Если проводящий медосмотр медицинский работник состоит в штате медицинской организации, то в сведениях о нем нужно указывать:
наименование медицинской организации (обязательный элемент);
ФИО и должность медицинского работника;
данные о лицензии на проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров (серию, номер, срок действия).
Информация о прохождении предрейсового или предсменного контроля технического состояния ТС
Эта информация состоит из сведений о дате и времени проведения контроля, о результате его проведения, о дате и времени выпуска ТС на линию, о должностном лице, ответственном за техническое состояние и безопасную эксплуатацию ТС.
ЭПЛ с указанной информацией имеет код по КНД 1110382.
Идентификатор файла содержит (повторяет) имя файла обмена информации, учитывающей особенности осуществления перевозочной деятельности.
Файлы подписываются УКЭП (или УНКЭП), сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг.