Госзакупки

Главные ошибки новичков в тендерах

Ошибок не допускает лишь тот, кто ничего не делает. Поэтому, если вы всерьез решили заняться этой сферой деятельности, предлагаю рассмотреть самые распространенные ошибки, чтобы избежать их в своей практике.

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Главные ошибки новичков в тендерах

① Незнание основ законодательства

Нормативная база – основа основ. Да, законодательство в сфере госзакупок регулярно меняется и не ограничивается лишь 44-ФЗ и 223-ФЗ. Важно уметь в нем ориентироваться во избежание нежелательных последствий, например – включения в Реестр недобросовестных поставщиков.

② Отсутствует аналитика на начальном этапе

Первый вопрос, на который отвечает аналитика – а стоит ли вообще начинать участвовать в тендерах? Не нужно искать ответ на этот вопрос в своей голове. Решение надо принять на основании данных аналитического отчёта. И, поверьте, если оно будет отрицательным – значит вы сэкономили своё время, деньги и энергию, отказавшись от неэффективного для вас канала.

③ Неправильно настроенный поиск тендеров

Лучше потратить время на качественную настройку расширенного поиска (а во многих агрегаторах это занимает далеко не 5 минут), чем довольствоваться тем, что нашлось. В открытом доступе достаточно много обучающих видео по настройке поиска.

④ Не актуализировали документы

Проверяйте актуальность документов, которые могут потребоваться в составе заявки. Если вы подадите заявку, а документ окажется просрочен (например, выписка из ЕГРЮЛ должна быть не старше 6 месяцев) – вашу заявку отклонят.

Сюда же можно отнести своевременное финансовое обеспечение заявки – убедитесь заранее, что у вас на спецсчете достаточно средств для блокировки в качестве обеспечения заявки.

Также заранее следует побеспокоиться и об электронной подписи.

⑤ Технические неисправности

Всегда держите технику в исправном состоянии. А лучше подстраховаться и иметь дополнительный комплект оборудования хотя бы на период проведения аукциона. Согласитесь, упустить желаемый контракт по причине того, что пропало интернет-соединение или зависла страница – достаточно нелепо.

⑥ Нарушение срока подачи заявки

Не держите все в голове – ставьте напоминания, будильники, ведите таблицы со сроками или вносите информацию в CRM системы.

⑦ Не уходите в минус

Не стремитесь получить контракт любой ценой. Во время торгов появляется азарт, нужно уметь вовремя остановиться – для этого еще до начала подачи ценовых предложений вы должны знать цену, ниже которой опускаться нерентабельно. Здесь важен холодный просчет, без эмоций, только факты и цифры.

⑧ Браться за много тендеров одновременно

На практике это приводит к тому, что в режиме многозадачности новички не всегда рассчитывают свои силы. Как результат – просрочка и неисполнение обязательств.

⑨ Неправильное распределение обязанностей

Отлаженные бизнес-процессы и распределение обязанностей между сотрудниками позволит выстроить эффективный канал продаж, а также увидеть в чьей зоне ответственности чаще возникают проблемы.

⑩ Ошибки на этапе заключения контракта

✧ Победитель не предоставил заказчику гарантии исполнения контракта:

– просрочка внесения суммы на счет заказчика

– просрочка в предоставлении независимой гарантии и ее неверная форма.

✧ Убедитесь, что вам вообще одобрена независимая гарантия (бывают случаи отказа банков).

✧ Нарушение сроков заключения контракта

Не бойтесь спрашивать совета у коллег или специалистов по тендерному сопровождению: их опыт поможет вам избежать многих ошибок. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, в нем мы в формате «вопрос-ответ» делимся знаниями и опытом!

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