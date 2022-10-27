Самозанятые

Переход самозанятого на УСН

Под конец года для многих предпринимателей все актуальнее становится превышение лимита по выручке в 2,4 млн. руб. (для самозанятых или для ИП на НПД).

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Чем же Вам грозит превышение данного лимита и игнорирование данного вопроса? Автоматическое перемещение на общую систему налогообложения с доплатой НДС, НДФЛ и пенями, сдачей соответствующей отчетности со штрафами, а также покупкой электронной подписи. Многовато, не правда ли?

Так вот, что же нужно сделать, если по вашим расчетам вы вот вот приближаетесь к лимиту?

Если вы являетесь самозанятым физическим лицом:

1) Зарегистрировать ИП. Сделать это можно через нас, с подробной консультацией и открытием расчетных счетов в банках партнерах)

2) Сразу при регистрации ИП подаем уведомление и снимаемся с учета в приложении «Мой налог» в качестве самозанятого. Либо подаем заявление на применение УСН в течение 30 дней после открытия, не позднее! Иначе налоговая не примет ваше уведомление и Вы автоматически останетесь на НПД, в результате благополучно слетите с него.

3) Приложение «Мой налог» пока не удаляем, поскольку последний расчет налога по НПД, а также уведомление о снятии с учета поступит именно туда.

4) По итогу года платим фиксированные страховые взносы с даты открытия ИП и по 31.12.2022 г.

5) Не забываем вести КУДиР с даты открытия ИП и до 31.12.2022 г.

Если вы являетесь ИП на НПД:

1) Отслеживать свои суммы дохода и как только Ваш доход превысит 2,4 млн руб. у вас есть ровно 20 дней, чтобы подать уведомление о переходе на УСН. Иначе, в следующий раз можно будет перейти только с 1 января 2023 года.

Если все, что вы прочли выше является для Вас слишком скучным и Вы не хотите тратить на это время – доверьтесь хорошему бухгалтеру.

nkb-spb
nkb-spb
Главный бухгалтер
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