Как списать долги по кредитам, ЖКХ, материальному ущербу?

Что будет, если не платить по кредитам и займам?

После оформления кредита все необходимые для вас нужды были решены. Но через какое-то время возникает ситуация, когда платить нечем. К чему может привести неисполнение кредитного договора со стороны заемщика:

За просрочку платежа банк начисляет пени и штрафы, соответственно долг увеличивается, кредитная история ухудшается

Банки могут заблокировать счета и списывать деньги с дебетовых карт в счет погашения задолженности, если:

кредит и дебетовая карта в одном и том же банке и есть пункт в договоре о безакцептном списании кредитор отправляет в банк решение суда о взыскании

Кредиторы и коллекторы начинают беспокоить звонками, сообщениями, угрожают описать имущество и не дают возможности спокойно жить

Судебное производство: заседания суда, повестки. Федеральная служба судебных приставов взяла должника на контроль, а значит есть вероятность того, что его имущество реализуют в счет погашения долга

В отношении должника начинается исполнительное производство: приставы арестовывают счета, накладывают арест на имущество, выезд за границу запрещен

Такие последствия неизбежно настигают всех неисполнительных заемщиков. Это доставляют массу неприятностей и проблем.

Как решить финансовые трудности?

Итак, по вашему долгу образовалась просрочка, приставы наложили арест на имущество, а коллекторы открыто угрожают? Рассмотрим законные способы, как избавиться от этого давления и облегчить свое финансовое положение. Для решения таких проблем можно договориться непосредственно с банком или обратиться за помощью юристов.

Что предлагают банки для решения финансовых проблем:

Что предлагают юридические компании:

Все перечисленное выше – это законные способы отсрочки, уменьшения ежемесячного платежа по кредитам или полного избавления от долгов. Банкротство физических лиц – единственный легальный способ не платить кредиторам и списать долги, выбраться из долговой ямы и облегчить свое финансовое положение (Закон № 127-ФЗ от 1 октября 2015 г.).

Какие долги можно списать через процедуру банкротства, а какие нельзя?

Федеральный закон № 127-ФЗ регламентирует, какие долги можно списать через процедуру банкротства, а какие реализовать нельзя (ст.213.28):

После первого судебного заседания по процедуре банкротства перестанут беспокоить коллекторы и приставы, начисление пеней и штрафов будет приостановлено. Процедура банкротства дает следующий вариант решения финансовых проблем в зависимости от вашей ситуации:

Полное списание долгов за счет реализации имущества или его сохранения, в случае когда имеется одно жилье. В отличие от исполнительного производства, которое не останавливается до полной выплаты всей суммы задолженности, даже после продажи имущества с торгов (ст.213.18, № 127-ФЗ), при процедуре банкротства списываются все долги в связи с невозможностью погашения задолженностей или реализации имущества.

После подачи всех необходимых документов, подтверждающих наличие задолженности, которую нет возможности выплатить, на первом заседании суд выносит решение о признании физического лица банкротом. На итоговом заседании принимается решение о списании всех долговых обязательств с должника.

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