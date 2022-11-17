Банкротство физических лиц

Как списать долги по кредитам, ЖКХ, материальному ущербу?

В ряде случаев на покупку автомобиля, квартиры, оплаты лечения или других необходимых нужд люди берут кредиты или займы. Но большая часть населения страны не застрахована от долговой ямы при потере работы, снижении дохода или проблемах со здоровьем. Для таких случаев есть ряд законных способов улучшить финансовое положение или вовсе избавиться от долгов.

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Как списать долги по кредитам, ЖКХ, материальному ущербу?

Что будет, если не платить по кредитам и займам?

После оформления кредита все необходимые для вас нужды были решены. Но через какое-то время возникает ситуация, когда платить нечем. К чему может привести неисполнение кредитного договора со стороны заемщика:

  • За просрочку платежа банк начисляет пени и штрафы, соответственно долг увеличивается, кредитная история ухудшается
  • Банки могут заблокировать счета и списывать деньги с дебетовых карт в счет погашения задолженности, если:
  1. кредит и дебетовая карта в одном и том же банке и есть пункт в договоре о безакцептном списании
  2. кредитор отправляет в банк решение суда о взыскании
  • Кредиторы и коллекторы начинают беспокоить звонками, сообщениями, угрожают описать имущество и не дают возможности спокойно жить
  • Судебное производство: заседания суда, повестки. Федеральная служба судебных приставов взяла должника на контроль, а значит есть вероятность того, что его имущество реализуют в счет погашения долга
  • В отношении должника начинается исполнительное производство: приставы арестовывают счета, накладывают арест на имущество, выезд за границу запрещен

Такие последствия неизбежно настигают всех неисполнительных заемщиков. Это доставляют массу неприятностей и проблем.

Как решить финансовые трудности?

Итак, по вашему долгу образовалась просрочка, приставы наложили арест на имущество, а коллекторы открыто угрожают? Рассмотрим законные способы, как избавиться от этого давления и облегчить свое финансовое положение. Для решения таких проблем можно договориться непосредственно с банком или обратиться за помощью юристов.

Что предлагают банки для решения финансовых проблем:

Что предлагают юридические компании:

Все перечисленное выше – это законные способы отсрочки, уменьшения ежемесячного платежа по кредитам или полного избавления от долгов. Банкротство физических лиц – единственный легальный способ не платить кредиторам и списать долги, выбраться из долговой ямы и облегчить свое финансовое положение (Закон № 127-ФЗ от 1 октября 2015 г.).

Какие долги можно списать через процедуру банкротства, а какие нельзя?

Федеральный закон № 127-ФЗ регламентирует, какие долги можно списать через процедуру банкротства, а какие реализовать нельзя (ст.213.28):

После первого судебного заседания по процедуре банкротства перестанут беспокоить коллекторы и приставы, начисление пеней и штрафов будет приостановлено. Процедура банкротства дает следующий вариант решения финансовых проблем в зависимости от вашей ситуации:

Полное списание долгов за счет реализации имущества или его сохранения, в случае когда имеется одно жилье. В отличие от исполнительного производства, которое не останавливается до полной выплаты всей суммы задолженности, даже после продажи имущества с торгов (ст.213.18, № 127-ФЗ), при процедуре банкротства списываются все долги в связи с невозможностью погашения задолженностей или реализации имущества.

После подачи всех необходимых документов, подтверждающих наличие задолженности, которую нет возможности выплатить, на первом заседании суд выносит решение о признании физического лица банкротом. На итоговом заседании принимается решение о списании всех долговых обязательств с должника.

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