Неустойка в договорах: проверить или разориться!

И сразу вопрос Вам: «А Вы читаете договоры и договоры-заявки, которые подписываете?». Надеюсь, что ответ положительный, иначе на что Вы надеетесь? На порядочность заказчика? А порядочный ли он, если «подсовывает» Вам такие условия договора?

Приведу пример: полгода назад на глаза нам попался договор компании Т. на перевозку корреспонденции от Почты России (заказчик перевозок была не Почта России!!!), в которой штрафы и неустойки доходили до 1 000% от стоимости перевозки. Да-да, до 1 000%!!!

Как Вам?

Вот представьте, что кто-то из перевозчиков на слово поверил, что «это формальность» или и вовсе не прочитал договор. а потом нарушил его в какой-нибудь части.

Ведь локти потом кусать будет: перевозок сделал много, а еще и должен остался!

Что делать, если Вам такой договор «подсовывают»?

1) Внимательно его вычитать.

2) Понять все свои возможные риски.

3) Если что-тоВам не подходит, предложить заказчику отредактировать договор (новая форма, согласованный протокол разногласий в Вашей редакции с отметкой о том, что договор применяется с учетом Ваших правок).

4) Если заказчик всячески отказывается от редактирования договора, подумать о потенциальных рисках и нужен ли такой договор вообще. А также проверить, что у заказчика все в порядке с другими контрагентами (на практике недобросовестные заказчики изначально стараются выстроить выгодную для себя схему... но бывает всякое... всех считать недобросовестными не следует).

Вывод из статьи один: читайте то, что подписываете!