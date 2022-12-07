Перевозка

Чем чревато опоздание на выгрузку?

Ответ на этот вопрос зависит от Вашего договора, контрагента и той цепочки, которая стоит над Вашим заказчиком. В результате опоздания на разгрузку Вы можете ничего не потерять, а можете получить штрафы и убытки.

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Чем чревато опоздание на выгрузку?

Приведу пример, крупные ритейлеры часто заключают с перевозчиками договор, в котором прописаны штрафы за опоздание на выгрузку, причем штрафы немалые.

Оно и понятно, ведь за день к ним на склад приходит множество фур, которые надо разгружать и опоздание приводит к тому, что никто авто не разгружает, а значит нет товара на складах и торговля может проседать.

Допустим компания «Конечный перевозчик» заключает с «Начальным перевозчиком» договор на перевозку товаров для ритейлера. В договоре между перевозчиками установлен штраф за несвоевременное прибытие на место разгрузки и «Конечный перевозчик» именно в этой перевозке опаздывает на сутки.

На следующий день «Начальный перевозчик» выставляет «Конечному перевозчику» штраф в размере 1 000 рублей за опоздание и... убытка, например на 100 000 рублей.

Откуда, спрашивается, 100 000? Все очень просто: из-за опоздания на выгрузку у «Начального перевозчика» возник штраф от ритейлера на 100 000 рублей, а значит он из-за действий «Конечного перевозчика» понес убытки на эту сумму.

Вот и выходит, что руководствуясь статьей 15 Гражданского Кодекса РФ, «Начальный перевозчик» накладывает такие штрафы на «Конечного перевозчика», отсюда и 1 000 рублей штрафа за опоздание и 100 000 рублей за убытки.

BogatovGroup
BogatovGroup
юрист в Богатов Групп

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