Общество

Немного истории

С Вами транспортный юрист Сергей Богатов. Обычно мои статьи посвящены вопросам права в автомобильных грузоперевозках, но сегодня будет редкое исключение. Нечасто рассказываю о командировках. Ну есть и есть. Рабочий момент и все. Вот только командировка - это не только поездка куда-то, это повод задуматься о том, насколько велика наша Родина.

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Немного истории
Иллюстрация: navi21/pixabay

Насколько велика наша Родина, насколько она разнообразн и как мы плохо знаем историю своей страны.

Я родом из Сибири, из Омска. Город основан в 1716 году… Городу чуть более 300 лет. Исторических улиц, если за «исторические» считать исключительно дореволюционное время, наберется с десяток. Может, с несколько десятков, но даже это довольно небольшая территория.

Вот и все…

В результате об истории, о культуре страны, о ее величии задумываешься мало. А надо бы…

Вот командировка в Кострому в самом разгаре конца года (середине декабря) как-то помогла на несколько часов вырваться из рутины и задуматься о том, что за всеми этими зданиями стоит жизнь других людей, живших, в том числе в давно ушедшие времена.

Культурное наследие Костромы вообще этому способствует – идешь так по улице Шагова, а на ней «исторический дом на историческом»: то доходный дом, то дом значимого человека прошлых веков. На улице Свердлова так вообще дом 1790 года постройки! И он еще стоит! Омск «немногим» старше этого дома!

Памятник Ивану Сусанину. Настоящий капитальный памятник, поставленный в СССР. Многие сейчас вспомнят шутки «святых 90-х»: «Веди нас Сусанин, веди нас герой!» и дальше несоответствующее продолжение. А ведь человек жизнью пожертвовал… за царя, за Родину. Ведь настоящий герой! А про него такие тщедушные шуточки. Несерьезно.

В такие минуты невольно задумываешься о том, что надо лучше знать историю своей страны, понимать, почему предшествующие нам поколения делали так, а не иначе. Когда хоть немного «копаешь» историю, то понимаешь, что люди были как минимум не глупее нашего.

Надо лучше знать историю своей страны, по сути, свою историю. Надо знать и понимать на сколько в Великой стране мы живем. Больше ее ценить.

Кто знает, может, это знание «о себе» и есть один из ключей нашего народа.

 Что же, думаю на этом этот «философско-исторический трактат» пора заканчивать и традиционно пожелать Вам богатого дня.

BogatovGroup
BogatovGroup
юрист в Богатов Групп

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