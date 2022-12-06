Как предоставить фальшивый документ и выйти сухим из воды?

Действительно вредные советы:

Предоставление претендентом липовых документов при устройстве на работу, согласно Трудовому кодексу РФ, является одним из оснований увольнения работника по инициативе работодателя. Однако сам факт того, что один из представленных документов оказался подложным, не влечёт по умолчанию расторжения трудового договора. Имеют значение все обстоятельства, при которых сотрудник был принят на работу. Такой позиции придерживаются и суды, рассматривающие трудовые споры.

В октябре этого года Судебная коллегия по гражданским делам Восьмая кассация общей юрисдикции согласилась с решениями нижестоящих судебных инстанций и встала на сторону работника в споре об увольнении. Суд подтвердил, что увольнение за подложный документ не соответствует требованиям закона, если работник представил его не в процессе трудоустройства, а через несколько месяцев работы, и его наличие не влияло на возможность приёма на эту должность.

Суть процесса

Истец – тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы, который работал там с 2003 года. В феврале 2021 года он был уволен по основанию, предусмотренному п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, то есть в связи с предоставлением не действительного диплома при трудоустройстве. Основанием для этого решения работодателя послужило полученное в январе того же года письмо ректора университета, в котором якобы обучался истец. Из информации учебного заведения руководству ДЮСШ стало известно, что диплом, представленный тренером для подтверждения своего образования, ему в 2003 году не выдавался, документ с соответствующими реквизитами выдан другому человеку.

В дальнейшем факт предоставления подложного диплома был подтвержден материалами уголовного дела, которое прекращено в связи с деятельным раскаянием обвиняемого, то есть по нереабилитирующему основанию.

Не согласившись с приказом об увольнении, истец обжаловал его в суд, заявив требования о восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула. Районным судом заявленные требования удовлетворены в полном объёме. Это решение в дальнейшем поддержали апелляционная и кассационная инстанции, оставив без удовлетворения жалобы ДЮСШ.

Позиция судов

Первая причина признания увольнения незаконным – то обстоятельство, что поддельный диплом представлен истцом не при трудоустройстве, а спустя несколько месяцев работы в должности. По мнению суда, это исключает возможность расторжения трудового договора с работником по вышеуказанному основанию.

В ходе рассмотрения дела суд выяснил, что истец был принят на работу в ДЮСШ 20 марта 2003 года. В этот день вынесен соответствующий приказ, с будущим сотрудником заключен трудовой.

При трудоустройстве он представил не документ об образовании, а справку об обучении, которая была принята работодателем. Диплом о высшем образовании, который впоследствии оказался подложным, работник предоставил уже после приёма на работу, к 1 сентября 2003 года.

Второе значимое обстоятельство – соответствие работника квалификационным требованиям, которые предъявлялись к должности тренера-преподавателя на момент его трудоустройства.

По этому поводу суд апелляционной инстанции указал, что наличие высшего или среднего профессионального образования в области физкультуры и спорта относится к квалификационным требованиям по указанной должности. Аналогичные условия были закреплены и в должностной инструкции. Однако регламентирующее эту сферу постановление Минтруда России от 21.08.1998 № 37 допускает в порядке исключения прием на работу лица, которое не соответствует всем требованиям к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью.

Истец на момент трудоустройства имел неоконченное высшее образование (4 курса института) и высшую категорию, присвоенную решением квалификационной комиссии регионального Комитета по физической культуре и спорту. С учётом этих обстоятельств суд пришёл к выводу, что приём его на работу, даже при отсутствии документа о высшем образовании, не противоречил действующему законодательству.

Представленный в сентябре 2003 года поддельный диплом не имел значения для принятия руководителем ДЮСШ решения о приёме истца на должность преподавателя, поскольку он уже работал в этой должности несколько месяцев.

Суд кассационной инстанции отметил в своём определении, что предусмотренная ТК процедура представления определённых документов при трудоустройстве необходима, чтобы установить соответствие соискателя требованиям, установленным для этой должности. Нарушение одной из сторон правил заключения трудового договора может повлечь его расторжение, если продолжение работы при допущенных нарушениях исключено, а на другую работу у того же работодателя работник переведён быть не может.

Поскольку в рассмотренном случае отсутствие диплома о высшем образовании не препятствовало приёму истца на работу и его последующей трудовой деятельности, суд поддержал требования работника.

Что важно знать об увольнении в связи с предоставлением подложных документов

Позиция, аналогичная мнению суда по этому делу, ещё в 2020 году была обозначена Рострудом в докладе о профилактике правонарушений. Из тезисов этого доклада и складывающейся судебной практики можно выделить несколько обстоятельств, которые стоит учитывать при увольнении работника по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ:

подложные документы должны быть предоставлены именно при трудоустройстве и служить основанием для заключения трудового договора;

факт подложности диплома имеет значение только в том случае, когда наличие соответствующего образования – обязательное условие для приёма сотрудника на позицию. Если для работы не требуется специального профессионального образования, оснований для увольнения не будет;

перечень документов, которые работодатель вправе требовать от работника при трудоустройстве, содержится в статье 65 ТК РФ. Дополнительные требования могут устанавливаться законодательством для отдельных должностей с учётом специфики работы. Если работодатель при приёме на работу потребует от кандидата представить документы, необязательные по закону, и они окажутся подложными, уволить работника тоже не получится;

установление подложности документа не относится к полномочиям работодателя, подделку должна установить компетентная инстанция. Роструд называет в их числе правоохранительные органы, суд, образовательную организацию (в отношении выданного ею диплома).

Если увольнение произведено без соблюдения требований закона, работник вправе потребовать не только признания соответствующего приказа незаконным, но и взыскания компенсации за время вынужденного прогула. Учитывая длительность подобных судебных процессов, расходы на выплаты работнику могут в итоге быть довольно значительными. Гарантировать судебную защиту интересов работодателя может только соблюдение всех норм материального и процессуального права в процессе приёма и увольнения работников.