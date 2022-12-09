Несколько советов, как изучать судебную практику

Изучение подборки судебных решений – это важная часть работы любого юриста. Правила подготовки в основном схожие: знакомство с материалами, определение правовой позиции, изучение судебной тактики и подготовка процессуальных документов. Все действия происходят по стратегии защиты, согласованной с доверителем. И все же некоторые неотъемлемые правила существуют. В этой статье рассмотрим самые главные из них.

Правило №1 – взгляните на судебное решение глазами судьи

Каждый юрист знает: хорошее знание материалов суда помогает правильно выразить свою позицию и донести ее до судьи. Набраться уверенности в себе и стать более убедительным помогут не только документы, но и информация по делу в том виде, в котором она содержится в суде.

К тому же в некоторых случаях может выясниться, что некоторые моменты не успели попасть в материал дела. А ссылка на них уже имеется в папке с документами. Также важно, чтобы юрист имел личную копию материалов судебного решения. Во время процесса могут возникнуть любые вопросы, которые поставят в тупик, если к ним не подготовиться. А так у вас будет возможность найти необходимую информацию, которая поможет подтвердить сказанные слова. В некоторых случаях это может повлиять на конечное решение.

Приведем пример: в апелляционной инстанции арбитражного суда юристы хотели отменить решение о взыскании с доверителя 50 миллионов рублей. Сложности добавлял тот факт, что убытки были взяты из договора строительного порядка. Во время дебатов оппонент сообщает о преюдициальном обстоятельстве, которое как будто содержится в решении суда общей юрисдикции, добавленном в материал. Если бы досконально все дело не было с юристами в апелляции, то они не смогли бы опровергнуть это заявление. А все потому, что довод в суде первой инстанции не заявлялся и не был в отзыве на апелляционную жалобу. Юристам даже не помогла бы опись на несколько страниц всех материалов суда, поскольку прочтение нужного документа и указание судье на необходимый момент указало на выдумку оппонента. Это вызвало доверие именно в сторону юристов.

Правило №2 - четко отработать все доводы

Готовясь к делу, чаще всего любая допущенная ошибка или оплошность может повлиять на решение суда. Юрист должен отработать все доводы «за» и «против» заявления защищаемого доверителя. Это позволит вам верно выявить спорные моменты и применить к нему определенные нормы.

Наиболее сложными для защиты интересов являются те дела, которые проиграли в первой инстанции. Вся база доказательств уже сформирована. Справиться с ограничением по ее дополнению довольно сложно. В подобных ситуациях крайне важно. Так жалоба будет звучать убедительно. В этой связи доводы должны излагаться в выгодном иерархическом порядке: вначале сильные, затем средние, а после самые сильные. Текст жалобы становится кратким, поскольку происходят переносы в приложения доводов. А они требуют включить подробные теоретические отступления или табличную систематизацию доказательств. Есть адвокаты кратко и четко изложат главные основания и правильно акцентируют внимание, то судебные акты будут отменены и результат их работы окажется удачным.

Правило №3 – правильная тактика

Разрабатывайте судебную тактику. Это один из главных этапов, который поможет правильно подготовиться к процессу. В это время юристам и адвокатам необходимо определить очередность заявления ходатайств, а также доводы в пользу своих позиций. Будьте предельно внимательны. Не торопитесь с обоснованием обстоятельства, которое не было оспорено оппонентом.

Доводы, которые не были оспорены, оформляются отдельным документом. Его обязательно нужно взять с собой на процесс. Это поможет справиться сразу с двумя задачами:

Не позволит оппонентам сомневаться в устойчивости вашей позиции;

Вызовет доверие у судьи. В глазах суда вы будете выглядеть профессионалом своего дела .

Правило №4 – предусмотреть возможные действия оппонента и подготовиться к ним

Не забудьте о том, что необходимо распределять доводы между стадиями судебного процесса. Могут иметься аргументы, которые лучше отложить на то время, когда оппоненты не смогут предоставить доказательства к своим заявлениям. Так, например, рассмотрим дело о взыскании убытков из-за порчи воздушного судна. На процессе юристы заметили, что ответчик пытается оспорить размер убытков. И в это время ссылается на сумму, которая приходилась на день аварии судна, а не на день подачи иска юристами.

В свою очередь, они не пытались ссылаться на этот момент. Это продлилось до стадии прений. Все потому, что другая сторона не смогла предоставить свои доказательства. Все потому, что была выдвинута неправильная дата. Это повлияло на конечное решение суда. И, конечно же, оно было в пользу доверителя.

В другом деле оппонент заявлял о том, что подпись не принадлежит работнику организации. Но заявление об экспертизе или другом варианте проверки не поступило. Можно было бы напомнить об этом во время рассмотрения дела. Однако такое действие затянуло бы время, пока проводится экспертиза. А это шло вразрез с интересами доверителя.

Правило №5 – проведение анализа решения определенного судьи

Юристы должны учитывать тот факт, что решение выносится не каким-то абстрактным судом, а определенным работником. На это могут влиять его личные убеждения. Это оказывает значительное влияние на сложные категории дел. В особенности на те, которые имеют низкий процент удовлетворенности. Такие дела необходимо тщательно проанализировать, чтобы понять, к какому убеждению пришел определенный судья и чем руководствовался для принятия решения.

Такой подход позволит понять аргументы суда и то, на каких обстоятельствах стоит максимально сконцентрироваться. В некоторых случаях такие действия помогают найти выход из, казалось бы, запутанной и нерешаемой ситуации.

Правило №6 – поиск удачных находок оппонентов

У каждого профессионального юриста должны быть не только собственные успехи, но и успехи оппонентов. Это поможет действовать на опережение, преодолеть отдельное поражение и победить в суде.

Этапы анализа судебных решений

Для того чтобы стало все понятнее, опишем несколько важных этапов по изучению судебных решений. Они помогут иметь четкий план и знать, что нужно делать.

Вначале вам необходимо сформулировать гипотезу: какое решение обычно суды выносят по определенному делу. Например, вам кажется, что суды часто удовлетворяют иски о взыскании зарплаты в пользу сотрудника организации. Или же, напротив, отрицательный принцип: суды не удовлетворяют иск по какой-то определенной категории дел; Сужайте выборку: чем больше нюансов дела вы задаете, тем меньше будет ваша выборка. Однако лучше начинать с более широких деталей, так как вы вряд ли будете в самом начале знать, сколько подобных дел рассматривает суд. В этом случае лучше проанализировать открытые данные Мосгорсуда по нужно категории дел. Правда, такая информация имеется только у судов Московского региона; Отсеивайте специфические решения суда. После того, как вы составили примерную выборку, откажитесь от решений суда, которые имеют специфические факторы, не подходящие вам. Во время проведения анализа судебной практики, вы, так или иначе, имеете ввиду определенное дело. Если вы наткнулись на решение, которое имеет нюансы, не связанные с вашим делом, то не рассматривайте его; Выбирайте те дела, которые максимально схожи с вашим. Главной задачей анализа судебных решений является использование практики на судебном процессе. Это поможет усилить свою позицию и набраться уверенности в себе. Таким образом, чем более точное дело вы найдете, тем будет проще работать; Не игнорируйте отрицательные решения суда. Это тоже результат, который нужно проанализировать. Тем более может случиться так, что вы не найдете похожее дело с положительным решением. Так вы поймете, что в подобных делах суд принимает отрицательное решение. Это указывает на то, что вам лучше отказаться был инициатором процесса в этом суде. Если сделать это невозможно, то попробуйте создать судебный прецедент. Однако в таком случае ваша позиция должна отличаться от тех позиций, которые привели к отрицательному решению суда.

Заключение

Изучение подборки судебных решений – это важное и ответственное дело. Каждый юрист должен иметь четкий план действий и следовать ему. В этом деле требуется внимательность, усидчивость и аналитический склад ума. Это кропотливая работа, поскольку любая мелочь может сыграть против вас. Именно поэтому следует анализировать решения суда, изучить своих оппонентов и иметь собственную тактику. И, конечно же, каждый юрист должен обладать полной информацией по делу, даже если кажется, что она не пригодится. Основательная подготовка и ответственный подход – залог успеха.