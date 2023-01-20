Просто про акции

Акция – это ценная бумага, которая даёт право на получение доли бизнеса компании. Если человек покупает акции компании, то он становится её совладельцем.

У владельца акций два варианта заработка:

На дивидендах (прибыль компании, которая распределяется между держателями акций).

На разнице в стоимости (купили подешевле, продали подороже или наоборот).

Пример: Федя и Миша решили открыть компанию «Успешный успех», и выпустили 1000 акций этой компании. Доли распределили следующим образом: 60% доля Феди и 40% Миши. Значит у Феди 600 акций компании, а у Миши – 400. Ребята проработали год, получили 1 000 000 рублей чистой прибыли и разделили её по долям – 600 000 ушло Феде, а 400 000 забрал Миша.

В нашем примере стоимость одной акции равняется 1000 рублей. Если кто-то еще захочет купить акции компании ребят, то он может предложить большую цену за одну акцию, допустим 1050 рублей, тогда владельцы этих акций могут получить дополнительную прибыль 50 рублей с акции.

Риски покупки акциий залючаются в том, что у компании могут возникнуть проблемы, тогда компания будет получать меньше прибыли, из-за это не будет платить дивиденды, и никто не захочет покупать акции такой компании.

Про обыкновенные и привилегированные

Исторически первыми появились обыкновенные акции, которые давали право на долю имущества компании, на дивиденды, которые не гарантированы, и право голоса на собрании акционеров.

Такие акции и сегодня преобладают большинстве фондовых рынков. Их доходность при хорошем для компании положении дел может быть существенно выше доходности облигаций, при неудачном – они могут падать в цене и принести убытки владельцам.

Со временем появился также гибридный инструмент, который отчасти сохранил черты обыкновенной акции, а отчасти приобрел некоторые свойства облигаций, – привилегированная акция. Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на собрании акционеров (за исключением нескольких вопросов), зато компания обещает им заранее известные дивидендные выплаты.

Это делает оценку стоимости таких акций более предсказуемой, а значит, их стоимость оказывается менее волатильной по сравнению со стоимостью обыкновенных акций этого же эмитента. Хотя дивиденды по привилегированным акциям также не гарантированы, но у их владельцев есть преимущество в очередности: если по ним не выплачен обещанный дивиденд, то нельзя платить дивиденды по обыкновенным акциям. Кроме того, при не выплате обещанного дивиденда держатели привилегированных акций приобретают право голоса при решении всех вопросов на общем собрании акционеров.

Как вообще появились акции?

В 1602 году голландская Ост-Индская компания выпустила первые бумажные акции. Удачный рейс кораблей Голландской Ост-Индской компании приносил большую прибыль, но по статистике домой возвращался один парусник из трех – другие не выдерживали морских бурь и пиратских захватов. Было необходимо заверить на бумаге ответственность за судно и определить, какую прибыль получит каждый, кто имел права на корабль, поэтому в 1602 году голландская Ост-Индская компания выпустила первые бумажные акции📄. Именно так она стала первой акционерной фирмой в мире.

Для чего акции нужны компаниям сегодня?

Для этого есть разные причины:

Привлечение денежных средств. Деньги, полученные от инвесторов, в компании могут потратить на любые ее нужды – покупку оборудования, сырья, производство, исследования и другое развитие бизнеса. Оценка компании. Сумма всех бумаг компаний, обращающихся на бирже – это рыночная капитализация предприятия. Если у компании есть акции это помогает определить, за сколько может быть продана доля в компании. Выход компании на глобальный рынок. Если собственники компании захотят продать часть бизнеса, не факт что найдется покупатель. Выход на биржу и публичное размещение акций (IPO) решают эти проблемы. После IPO у компании появляется огромное число потенциальных покупателей, которые могут мгновенно купить ее акции.

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