От налогов не уклониться даже в метавселенной

10 февраля 2023 года прошел первый семинар по налогам в метавселенной Spatial.io.

В гости на Metaverse Tax Seminar пришли известные представители ведущих отраслевых медиа и СМИ:

Владимир Багаев, главный редактор первой социальной сети для юристов Zakon.ru;

Диана Вершинина, корреспондент еженедельной газеты «Учет.Налоги.Право»;

Евгения Заинчуковская, администратор телеграм-канала «Head of Tax»;

Налоговый Инспектор, администратор телеграм-канала «Налоговый инспектор».

Чтобы попасть на встречу в виртуальной вселенной, нужно создать аватар и выбрать одежду. Большинство участников подошли к этому делу достаточно креативно: надели ангельские крылья и перекрасили волосы в фантастический лавандовый цвет.

Участники Metaverse Tax Seminar.

Корреспондент «Клерка» решила особенно не выделяться и просто загрузить свое фото, на базе которого нейросеть создала трехмерную фигурку.

Вот так в метавселенной выглядит автор «Клерка» в компании таинственного сотрудника ФНС, который ведет телеграм-канал «Налоговый инспектор».

Гости телепортировались в просторный конференц-зал с большим парящим в невесомости круглым столом, зонами отдыха, винтовой лестницей и огромными панорамными окнами.

«Антураж метавселенной являлся не самоцелью, а лишь удобным способом донести информационный повод», - сообщил ведущий семинара, юрист и зампред Общественного совета столичного УФНС Михаил Успенский.

Конечно, первые несколько минут все осваивались в программе, оценивали наряды, настраивали управление. Пришлось даже задать символичный для налогового семинара вопрос – как сесть? В смысле персонажем за стол. Поскольку дальнейшая дискуссия отвечала как раз-таки на вопрос как не сесть… за уклонение.

Об этом и рассказал Михаил Успенский. Он решил вместе с участниками конференции распаковать новогодний подарок от ФНС – письмо, опубликованное 30 декабря 2022 года (№ СД-4-18/17916@). В этом тексте ценные руководства для налоговых инспекторов о том, как собирать доказательства схем уклонения от уплаты налогов. Такое тайное знание будет полезно всем предпринимателям.

Презентация. Новые способы выявления налоговых схем. Картинка создана нейросетью.

В чем же суть? Налоговая служба наращивает сотрудничество со следствием и МВД. Их цель – объединить усилия в борьбе против схем по уклонению от уплаты налогов, а также вычислить их реальных бенефициаров.

Каким образом это все доказать?

Способ №1. Налоговая рекомендует использовать социальные сети. Причем даже те, которые заблокированы на территории РФ. Например, в каком-то после популярный блогер сообщил сумму своего заработка – и это стало одним из оснований для проверки. ФНС выяснила, что размеры доходов превышают лимиты, положенные предпринимателям на УСН.

Способ №2. В поисках связей налоговая будет поднимать все возможные интернет-архивы, например, через Wayback Machine. Там найдутся те сайты и публикации, которые уже удалены.

Способ №3. Конечного бенефициара найдут даже в публикациях иностранной прессы. Причем, не обязательно европейской. Поиск идет не по объему, но по контексту.

Способ №4. Информация от Росфинмониторинга, который отслеживает денежные потоки и передает налоговикам. Даже несмотря на то, что Росфинмониторинг прямо указывает, что сведения носят справочный характер и нуждаются в проверке, это может стать одним из доказательств.

Здесь ценное пояснение дал автор телеграм-канала «Налоговый инспектор» и действующий сотрудник ФНС. Он отметил, что данные Росфинмониторинга «неинформативные и скучные, их невозможно использовать в работе».

Изображения на слайдах созданы нейросетью.

Способ №5. Прослушка. Большинство участников согласилось, что сегодня – это самый неактуальный инструмент доказывания. Сейчас все деловое общение идет или лично, или в переписках. К тому же слушать разговоры крайне сложно, если они происходят в мессенджерах с защищенным шифрованием. Так что «Контроль телефонных переговоров» почти утратил актуальность.

Способ №6. Досмотр или точнее – «осмотр». Налоговая может настолько заинтересоваться бизнесом, что решит заехать в гости. Обычно при таких визитах сотрудники впадают в ступор, их могут запугать настолько, что они даже разблокируют свой телефон. Инспекторы «осмотрят» его содержимое и сфотографируют все переписки. И это не будет считаться выемкой!

Здесь Михаил Успенский напоминает, что рабочий компьютер должен быть заблокированным, а сотрудники имеют право не вводить никакие пароли без постановления о выемке.

Главный тезис выступления – налогоплательщику точно не стоит расслабляться! А зная, какими методами может пользоваться ФНС, бизнес сможет себя защитить, при этом проявляя «должную осмотрительность».

Все это время меня не покидало ощущение нереальности происходящего. И это не потому, что все участники выглядят, как персонажи компьютерной игры. Здесь больше удивляешься, в какое интересно время мы живем, как меняется правоприменительная парадигма и как легко получить информацию о том, что должно быть деловой и личной тайной.