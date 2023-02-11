Налоговики зайдут даже в ваши соцсети, чтобы доказать налоговое нарушение

10 февраля 2023 года юрист Михаил Успенский провел онлайн-конференцию в метавселенной Spatial.io.

Основная тема встречи – письмо ФНС №СД-4-18/17916@ от 30 декабря «О направлении обзора успешных практик устранения схем уклонения от налогообложения». В нем налоговики поделились нестандартными способами доказывания экономических преступлений.

Теперь социальные сети можно использовать в качестве доказательной базы. Причем даже те, что заблокированы на территории РФ.

Например, популярный блогер решил поделиться своим заработком и опубликовал для подписчиков скрин своего счета. На основании этой информации ФНС может запустить проверку. Так, выяснилось, что блогер находится на УСН, а суммы его дохода явно превышают допустимые лимиты.

Налоговая может доказывать свои предположения, прибегая к старым и уже удаленным сайтам. Например, поискав фирму в архиве Wayback Machine.

Чтобы установить конечных бенефициаров и получателей выгоды, сотрудники налоговых органов готовы изучать иностранные СМИ, например, африканские.