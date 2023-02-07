💥Самозанятость не будет прежней. Какие важные изменения произошли в работе самозанятых в 2023 году

Результаты эксперимента с самозанятостью, завершившегося в прошлом году, превзошли все ожидания.
Уже к декабрю 2022 года количество плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) превысило6 миллионов человек. Причем эксперты считают, что их число будет только расти.
Сегодня мы подготовили для вас перечень новых законов и важных изменений, которые уже вступили в силу или заметно повлияют на жизнь самозанятых предпринимателей в этом году.
Добровольное социальное страхование
Ранее самозанятые не могли рассчитывать на пособия по временной нетрудоспособности (как и на стандартную пенсию из-за отсутствия взносов и стажа).
Теперь государство решило опробовать новый формат добровольного социального страхования, который учитывал бы интересы самозанятых.
Планируется, что уже с 1 июля 2023 года плательщики НПД смогут рассчитывать на получение больничных.
Выплаты будут зависеть от страхового стажа и периода, в котором самозанятый платил взносы.
При расчете страхового взноса будут исходить из суммы базового страхуемого дохода. В 2023 году это 32 484 руб.
Ежемесячный взнос для самозанятого составит 1 247 руб.
Самозанятость в такси без ИП
Перевозка пассажиров и грузов – одно из самых популярных направлений у плательщиков НПД.
Однако процедура входа в бизнес усложнялась необходимостью владеть лицензией (право на которую имеют только юрлица и ИП).
Новый закон, который вступил в силу 29 декабря 2022 года, позволяет самозанятым без труда оформить лицензию для работы в такси.
Важно: работать можно только заключив прямой договор с агрегатором перевозок.
Таким образом государство решило «убить двух зайцев»: дать возможность самозанятым заниматься перевозками, и расширить рынок такси, привлекая новых водителей.
Регистрация товарного знака
Закон № 193-ФЗ (от 28 июня 2022 года) разрешает самозанятым регистрировать товарные знаки.
Теперь плательщики НПД могут официально заявить о себе на рынке.
Возможность регистрации товарного знака, что не менее важно, повысит конкурентоспособность самозанятых.
Это, конечно, еще не бренд, но со временем знак с легкостью может в него превратиться. Начать регистрацию товарных знаков самозанятые смогут только с 29 июня 2023 года.
Субсидирование овощеводов на НПД
Теперь самозанятые, занимающихся выращиванием в открытом грунте овощей, картофеля и растений элитного семеноводства могут рассчитывать на субсидии.
Размер государственной помощи будет зависеть от площади посевов.
Предполагается, что, чем она больше, тем выше полученный урожай, а значит, увеличатся и затраты, которые государство поможет возместить.
Для получения субсидий самозанятый должен доказать, что ведет личное подсобное хозяйство и выращивает овощи не менее одного года, а также предоставить документы, подтверждающие его расходы.
Пользоваться новым законом можно с 1 января 2023 года.