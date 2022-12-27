1 из 3 подростков в кризисной ситуации обращается за психологической помощью

Большинство российских подростков (89%) выражают доверие психологам и считают, что к ним нужно обращаться при наличии конфликтов в семье (64%), в сложных жизненных ситуациях, например, при разводе родителей, переезде или смерти близкого (59%), при буллинге (56%) и других критических проблемах. Более половины опрошенных (59%) за последние пару лет сталкивались с ситуациями, требующими психологической помощи. Однако опыт обращения к психологам имеет только каждый пятый (20%) – 1 из 3 подростков, имевших такую потребность. Об этом говорят результаты исследования Аналитического центра НАФИ, проведённого по заказу Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации[1].

Установки подростков в отношении психологической помощи

Российские подростки демонстрируют высокую осознанность в вопросах психологической помощи. Практически все (98%) знают о том, что входит в компетенции психологов (66% – разбираются в этом хорошо, а 32% – в общих чертах), и выражают высокую степень доверия к этим специалистам (89%).

В ТОП-5 ситуаций, в которых, по мнению подростков, может потребоваться психологическая помощь, входят:

конфликты и недопонимания в семье (64%),

сложные жизненные ситуации (развод родителей, переезд, смерть близкого человека – 59%),

конфликты со сверстниками (например, травля в классе, группе – 56%),

проблемы с самооценкой (49%).

Также девушки и юноши от 14 до 18 лет считают, что к психологу нужно обращаться при сильных переживаниях из-за экзаменов или контрольных (48%), при проблемах в личной жизни, например, из-за несчастной любви или после расставания с девушкой или парнем (43%), при неприятных эмоциональных состояниях, таких как частая агрессия, стресс или грусть (37%), а также в случае конфликта с учителями (36%).

В наименьшей степени подростки рассматривают в качестве повода для обращения к психологу сложности со своим здоровьем (14%).

Подростки готовы активно рекомендовать своим друзьям обратиться к психологу, если у тех возникнут проблемы (87%), а также выражают потенциальную готовность обращаться к психологу сами (78%). При этом личная готовность на получение психологической помощи почти в 2 раза ниже, чем общая установка на то, что в той или иной ситуации требуется помощь.

График 1. ТОП-5 ответов на вопросы о том, в каких ситуациях может

быть уместна психологическая помощь,

в % от всех опрошенных

При наличии ряда позитивных установок в отношении психологической помощи, юные россияне демонстрируют также и негативные, в том числе, основанные на стереотипах. Так, например, более половины подростков (55%) хотели бы держать в тайне факт обращения к психологу, 42% опрошенных считают, что психолог – удел слабых, а люди с сильным характером могут преодолеть свои проблемы самостоятельно и не нуждаются в помощи. Более трети подростков (38%) признаются в том, что в их жизни есть серьезные переживания, которые они не готовы обсуждать с кем-либо. Еще 8% россиян говорят, что иметь психологические проблемы стыдно.

Приемлемые форматы психологической помощи

Большинство подростков хорошо знакомы с разными способами получения психологической помощи. Наиболее приемлемыми для себя они в первую очередь называют частного психолога (61%), телефон доверия (46%), психологические центры (38%) и психолога в школе, ссузе или вузе (32%).

Что касается телефона доверия, то осведомленность о нем демонстрируют 92% опрошенных. 5% подростков когда-либо звонили на единый общероссийский телефон доверия для детей и подростков. Однако практически каждый пятый респондент, никогда не звонивший по телефону доверия, задумывался о том, чтобы это сделать. Чаще всего это респонденты с низким достатком, проживающие с отчимом или мачехой, девушки 16-18 лет, а также те, кто имел опыт обращения за психологической помощью другим способом.

В меньшей степени юные россияне называют приемлемым обращение в медицинский центр (16%), подростковый клуб (13%) или кризисный центр (5%).

Самый приемлемый формат работы с психологом в глазах подростков – это личные встречи (88%). Каждый десятый (11%) готов был бы вести коммуникацию по телефону. 9% готовы на общение в письменном виде, в чате или по электронной почте, 8% – по видеосвязи.

В ситуациях, когда подростков просят выбрать тот способ получения психологической помощи, который они бы выбрали в реальной жизни для себя, картина противоположная, и самый распространенный ответ – никуда не обратятся за помощью (30%).

Личный опыт получения психологической помощи

Более половины подростков (59%) за последние 2 года переживали ситуации, которые требовали психологической помощи.

Треть опрошенных сталкивались с такими ситуациями редко (32%), почти каждый пятый – время от времени (17%), а каждый десятый часто (10%).

Чаще всего с трудностями, требующими привлечения психолога сталкивались девушки (13% против 6% юношей) и опрошенные из семей с низким уровнем доходов (24%).

20% участников исследования заявили, что испытывают психологические проблемы сейчас. Ровно столько же – 20% – говорят, что имеют опыт обращения к психологу. Это в 3 раза меньше тех, кто переживал кризисные ситуации за последние 2 года, и обозначает, что к психологу обратился только 1 из 3 подростков, имеющих такую потребность.

Те, кто имел непосредственный опыт обращения за психологической помощью, чаще всего получали эту услугу у частного психолога (48%), психолога в школе, вузе или ссузе (39%), в психологическом (18%) или медицинском центре (11%).

Психологическую помощь по телефону доверия получали 5% опрошенных, имевших опыт работы с психологом, 3% обращались в подростковый клуб, 2% – в кризисный центр.

Самыми распространенными барьерами обращения к психологу, по мнению опрошенных, являются:

недоверие и убежденность в том, что психолог не сможет помочь (49%),

страх, неловкость, боязнь открыться незнакомому человеку (46%),

установка на то, что с проблемами нужно справляться самостоятельно (42%),

переживание за реакцию родителей или сверстников, если они узнают об обращении к психологу (34%),

сомнение в том, что разговор останется в тайне (27%),

отсутствие информации о том, куда можно обратиться со своей проблемой (27%).

Несмотря на высокую информированность подростков о работе психологов, имеет место информационный барьер: по словам 15% опрошенных, их сверстникам может не хватать информации о том, как работает психолог.

На самом последнем месте стоит барьер доступности. Каждый 10% заявил, что в его населенном пункте нет ни психологических центов, ни отдельных специалистов, к которым можно было бы обратиться с частной проблемой.

Гузелия Имаева, генеральный директор Аналитического центра НАФИ: «Исследование показало подверженность подростков стереотипам в отношении получения психологической помощи. В первую очередь, это убеждение в том, что работа с психологом должна быть покрыта тайной, во вторую – что сильный человек должен решать свои проблемы сам. Эти стереотипы нуждаются в активном развенчивании, так как именно на них зиждется большинство барьеров, останавливающих молодых россиян от выражения запроса на получение психологической помощи. Кроме того, для выстраивания эффективной информационно-просветительской и профилактической работы с подростками следует учитывать их гендерные различия и возрастные особенности. В силу возраста, подросткам свойственно завышать свою информированность о возможностях получения психологической помощи и одновременно занижать свою реальную потребность в ней. В то же время девушки более восприимчивы к информации о психологической помощи и к ним следует обращаться, апеллируя к чувствительности, эмпатии – с этими терминами они чаще всего связывают образ психолога. Информация для юношей должна подаваться с учетом их установки на самостоятельное решение проблемы – необходимо подкреплять их чувство взрослости, подчеркивать мужество в обращении к психологу и ответственность за разрешение ситуации».

[1] Исследование проводилось в декабре 2022 года посредством глубинных интервью и количественного опроса. Опрошены 1600 человек в возрасте 14-18 лет, проживающие в субъектах Российской Федерации, на территории которых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, реализуется пилотный проект по созданию Многофункциональных семейных центров (МФЦ): в Волгоградской, Иркутской, Калужской, Новгородской, Новосибирской, Орловской, Тульской и Челябинской областях. Была соблюдена разработанная для исследования структура выборочной совокупности, обеспечивающая равный объем опрошенных в каждом из пилотных регионов (по 200 респондентов), а также репрезентирующая население данных регионов в возрасте 14-18 лет по полу и возрастным группам (14-15 лет, 16-18 лет).[1] Максимальный размер статистической погрешности данных для выборки в целом составил не более ±2,45% (при доверительной вероятности 95%).