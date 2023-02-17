Общество

Более 70% путешествующих на автомобиле россиян хотели бы купить автодом, если бы его цена была доступной

Среди россиян, которые путешествуют на автомобиле, довольно высок потенциальный спрос на автодома и прицеп-дачи. Если бы их цена была доступной, то первый готовы были бы купить 77% автопутешественников, а второй 61%. Не менее высок спрос на их аренду.

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Более 70% путешествующих на автомобиле россиян хотели бы купить автодом, если бы его цена была доступной

Аналитический центр НАФИ и Общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга представляют результаты исследования о том, каким был бы спрос на автодома и прицепы-дачи, если бы их цена была доступной.

Ключевые факты исследования:

  • 77% россиян-автопутешественников были бы готовы купить автодом, если бы его цена была доступной;

  • 61% жителей России, когда-либо путешествовавших на автомобиле, готовы приобрести в собственность прицеп-дачу, если бы его цена была доступной;

  • 71% россиян, совершающих автотуры, готовы арендовать автодом при доступной стоимости аренды, желающих арендовать прицеп-дачу при соответствующих условиях меньше – 55%.

Подробную информацию вы можете найти на сайте НАФИ.

НАФИ
НАФИ

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Общество

Более 70% путешествующих на автомобиле россиян хотели бы купить автодом, если бы его цена была доступной

Среди россиян, которые путешествуют на автомобиле, довольно высок потенциальный спрос на автодома и прицеп-дачи. Если бы их цена была доступной, то первый готовы были бы купить 77% автопутешественников, а второй 61%. Не менее высок спрос на их аренду.

Более 70% путешествующих на автомобиле россиян хотели бы купить автодом, если бы его цена была доступной

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