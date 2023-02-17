Более 70% путешествующих на автомобиле россиян хотели бы купить автодом, если бы его цена была доступной

Среди россиян, которые путешествуют на автомобиле, довольно высок потенциальный спрос на автодома и прицеп-дачи. Если бы их цена была доступной, то первый готовы были бы купить 77% автопутешественников, а второй 61%. Не менее высок спрос на их аренду.