Более 70% путешествующих на автомобиле россиян хотели бы купить автодом, если бы его цена была доступной

Аналитический центр НАФИ и Общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга представляют результаты исследования о том, каким был бы спрос на автодома и прицепы-дачи, если бы их цена была доступной.
Ключевые факты исследования:
77% россиян-автопутешественников были бы готовы купить автодом, если бы его цена была доступной;
61% жителей России, когда-либо путешествовавших на автомобиле, готовы приобрести в собственность прицеп-дачу, если бы его цена была доступной;
71% россиян, совершающих автотуры, готовы арендовать автодом при доступной стоимости аренды, желающих арендовать прицеп-дачу при соответствующих условиях меньше – 55%.
Подробную информацию вы можете найти на сайте НАФИ.