Оклад в России нельзя устанавливать в размере менее МРОТа

МРОТ устанавливается одновременно на всей территории России федеральным законом, основным назначением минимального размера оплаты труда в системе действующего правового регулирования является обеспечение месячного дохода работника, отработавшего норму рабочего времени, на гарантированном законом уровне.

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 1 октября 2009 года N 1160-О-О, правовая природа минимального размера оплаты труда и его основное назначение в механизме правового регулирования трудовых отношений после принятия Федерального закона от 20 апреля 2007 года N 54-ФЗ, согласно которому из ст.129 ТК РФ было исключено понятие МРОТа, остались прежними, т.е. МРОТ (минимальная заработная плата) – это устанавливаемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда, и предусматривала, что в величину минимального размера оплаты труда не включаются компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты.

В соответствии с частями 2-4 ст.129 ТК РФ в оклад (тарифную ставку) не включаются компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты и, следовательно, размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), а также базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам работников не могут быть ниже минимального размера оплаты труда.

В постановлении №38-П от 07.12.2018 года Конституционный Суд РФ указал, что «Во исполнение требований статей 7 (часть 2) и 37 (часть 3) Конституции Российской Федерации федеральным законом устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда.

При этом, как следует из указанных положений Конституции Российской Федерации, вознаграждение за труд не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда гарантируется каждому, а следовательно, определение его величины должно основываться на характеристиках труда, свойственных любой трудовой деятельности, без учета особых условий ее осуществления.

Это согласуется с социально-экономической природой минимального размера оплаты труда, которая предполагает обеспечение нормального воспроизводства рабочей силы при выполнении простых неквалифицированных работ в нормальных условиях труда с нормальной интенсивностью и при соблюдении нормы рабочего времени».

Заработная плата за выполнении простых неквалифицированных работ в нормальных условиях труда с нормальной интенсивностью и при соблюдении нормы рабочего времени – это заработная плата рабочего 1 разряда (простые неквалифицированные работы) за выполнение нормы труда (нормальная интенсивность ) без компенсационных и стимулирующих выплат (в нормальных условиях), то есть это заработная плата рабочего 1 разряда в виде оклада, который не может быть менее МРОТа.