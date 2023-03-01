Где снять или купить жилую недвижимость в Анталии

Анталию выбирают для отдыха и проживания иностранцы с маленькими детьми. В некоторых школах есть классы, где дисциплины преподают на русском, плюс школьникам преподают турецкий язык. Адаптация проходит практически «среди своих». Поэтому переехать сюда жить или просто отдохнуть в отпуск предпочитают многие.

Анталия входит в первую десятку популярных в Турции курортов, описание которых не требует дополнительной презентации. Город известен чистыми пляжами, дивной природной красотой и развитой инфраструктурой. Для комфортного проживания важно определиться с подходящим районом.

Коньяалты

Численность населения в провинции Анталии Коньяалты чуть больше 189 тыс. человек. Ухоженный пляж протянулся вдоль морского побережья на 7 км. Это любимое место велосипедистов, баскетболистов, тех, кто занимается теннисом и любит кататься на скейте. Снять апартаменты в Коньяалты предпочитают поклонники активного отдыха.

Кроме этого, в провинции есть еще более 30-ти песчаных пляжей, благодаря которым регион приобрел известность во всей Турции. Муниципалитет открыл парк Beach Antalya Life, где для гостей работают кафе, рестораны и магазины.

Праздники в городе принято проводить в необычном театре, организованном прямо под открытым небом, а также в Культурном центре. Дополнительно спектакли показывают в Центре ярмарок.

Арендовать недвижимость Коньяалты Анталия станет верным решением для тех, кто хочет воочию увидеть интересные исторические памятники. Воспользовавшись услугами гида, обязательно посетите ворота Адриана и баню, сохранившуюся со времен Древнего Рима.

Провинцию нельзя назвать тихой. Ночью здесь также активно бурлит жизнь. Решив снять квартиру в Коньяалты, Вы сможете окунуться в ночную жизнь клубов, баров, ярких дискотек. Пабы и таверны с распростертыми объятиями встречают иностранцев, предлагая лучшие напитки, алкоголь и коктейли.

В связи с тем, что город небольшой, арендовать или купить квартиру в Коньяалты Анталия, в сравнении с мегаполисами Турции, стоит недорого.

Чем привлекает Алания?

Первое, что поражает в Алании — это месторасположение региона. Находится город в окружении Таврских гор и Средиземноморья.

Чтобы добраться до Алании с центральной части Анталии, придется преодолеть всего 135 км. Поэтому если Вам захочется побывать в соседнем городе, осуществить желаемое несложно. Поездка не будет утомительной и затянутой. Между курортами хорошо продумана транспортная сеть.

В Алании бешеными темпами развивается туризм. Иностранцы составляют 2/3 часть от всех проживающих 333 тыс. человек.

Долгосрочная аренда жилья и покупка апартаментов пользуются среди иностранцев большим спросом. 30% сделок купли-продажи жилья приходится на иностранных граждан.

Какие районы востребованы?

1. Тосмур и Кештель — любимые места, где виллы и квартиры «разбирают» еще на этапе строительства.

2. Недвижимость в Авсалларе стоит дешевле.

3. Приобретение квартиры в Махмутларе позволяет жить у самого моря. Виды из окон новостроек и особняков неповторимые.

4. Конаклы славится пляжем Клеопатры, где песок настолько чист, что отливает на солнце золотом. Это любимое место императрицы, омываемое чистым голубым водоемом. На пляже Клеопатры хотя бы раз побывал каждый турист, оформивший в аренду квартиру в Анталии.

Аланию называют культурным центром. Большое количество музеев позволяет туристу ближе познакомиться с историей Турции. Любите активный отдых? Тогда наслаждайтесь плаванием, нырянием с аквалангом, экскурсиями.

Семьей весело провести время можно в центре города. Здесь построены катки и парки для развлечений.

Белек

Находится рядом с Анталией, всего в 30 км. Провинция скорее напоминает поселок, где каждый знает друг друга. Неудивительно — в районе проживает до 8 тыс. человек.

Несмотря на это, Белек сумел получить известность во всех европейских странах. На территории построены лучшие гольф-поля, которые специалисты относят к элитной категории. По масштабам развития гольфа в этом крае, Белек опередил Испанию и Португалию.

Белек — лучшее место для фанатичных поклонников гольфа. Поэтому они без лишних сомнений выбирают приобрести роскошные апартаменты в Анталии именно в этом районе Турции.

Кроме гольф-полей, регион известен парком развлечений «Земля легенд». Здесь есть место для забав самых маленьких посетителей — горки, безопасные бассейны, оснащенные прочными стеклянными стенками.

Сиде

Курортный город, находящийся в 78 км от Анталии, в котором проживает 13 тыс. жителей. Богат своей историей. Археологические раскопки в регионе стали достоянием страны и ее культурным наследием.

Рафтинг, катание на квадроциклах и монолыжах, посещение подводного музея — любимые развлечения туристов.

Махмутлар

Активно развивающийся регион Анталии — Махмутлар. Много лет здесь продолжается строительство домов и вилл, есть уже переданные в эксплуатацию объекты. Отличная возможность снять квартиру в Анталии возле моря, тем более что в районе проживает много русскоязычных граждан.

По популярности в последние годы город оставил позади даже Аланию, Махмутлар бьет рекорды по объемам продаж и востребованности аренды жилья. Регион идеален из-за близости к морю. Пляжи живописные, а вода чистая.

Приобрести можно апартаменты по разным ценам — есть варианты поскромнее, имеются роскошные резиденции. Элитные виллы построены практически у самого моря. Купить в Турции Махмутлар квартиру реально от 45–50 тыс. евро.

Махмутлар по–русски — это провинция со спокойным, размеренным ритмом жизни. До активной застройки в этом месте была деревня. Местные жители по сей день живут неторопливо. Приезжие берут с них пример и наслаждаются жизнью, сидя в уютном кафе, наблюдая за удивительными пейзажами из окон террасы своего дома. На форуме Анталия приехать в отпуск или на ПМЖ в Махмутлар советуют семьям с детьми.

Новостями Махмутлара не станут прекрасные экологические условия. С одной стороны находятся горы, с другой провинция прилегает к морю. Воздух чистый и прозрачный. Оздоровиться на курорт приезжают люди с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Почему Анталию называют лучшим местом для жизни

Жизнь в Анталии недорогая. Сочные и свежие овощи и фрукты по умеренным ценам можно купить на местном рынке в любой сезон.

Курорт славится обустроенными пляжами, ресторанами, где готовят лучшие повара, и грамотно организованной транспортной сетью. Даже если у Вас отсутствует автомобиль, Вы не будете ощущать себя ущемленным. На автобусе из Анталии можно добраться до любого села или турецкого города.

Купить квартиру в центре Анталии выбирают те, кто любит шоппинг. Здесь представлены бутики известных брендов и до утра посетителей развлекают ночные клубы.

Турция может похвастаться уникальным климатом. Махмутлар Анталия радует 300 солнечными днями в году. Горожане обожают сухое лето и зиму, последняя больше напоминает осень.

Анталия набирает популярность среди русскоязычного населения

Причины, по которым жить и отдыхать в Анталии выбирают русскоязычные граждане.

Красоты Средиземного моря невозможно оставить без внимания. Здесь одинаково найдут пристанище любители походов с рюкзаками, поклонники яхтенного туризма и те, кто мечтает о спокойной жизни в Европе. Арендой квартир в Анталии Коньяалты интересуются из-за богатой истории и огромного количества достопримечательностей. Турции удалось сохранить памятники времен Османской империи. Самым посещаемым местом в Анталии являются Ворота Адриана. Древние города Олимпос, Фазелис — неповторимы в своем исполнении. Приятная погода круглый год. Несмотря на жаркое лето, покупка жилья на курортах Анталии позволяет пережить зимовку, не ощущая никакого дискомфорта. Мягкая зима не требует обустройства центрального отопления. Использования электрических обогревателей вполне хватает, чтобы аренда в Анталии от собственника или застройщика не заставила Вас мерзнуть. В зимний период температура моря достигает 16 градусов. Снега, проливных дождей, как в других турецких регионах, не наблюдается. Ухоженные пляжи, береговая линия тянется на 300 км. Этот край — настоящий рай для любителей солнца и морского отдыха. Те, кто купил недвижимость в Анталии недорого у моря, рекомендуют посетить пляж Клеопатры, куда песок для царицы был завезен из самого Египта. На Патаре живут уникальные черепахи, численность которых в мире рекордно мала. Поэтому здесь они охраняются законом. Пляж Капутас идеален для того, чтобы заниматься виндсерфингом. Только Турция так дружелюбно относится к иностранцам. В Анталии для русскоязычных туристов созданы необходимые условия для быстрой и комфортной адаптации. Персонал в заведениях владеет несколькими языками, потому заказать блюдо в местном ресторане или купить сувенир на рынке не составит труда, даже для того, кто не владеет турецким языком. Занимаясь поиском квартиры в Анталии, можно быть уверенным: отношения с местным населением сложатся без проблем. В регионе процветает сельское хозяйство, а природу берегут как зеницу ока. Каждый кустарник или дерево стараются гармонично объединить с малоэтажными зданиями. Леса и рощи не вырубают, а сохраняют, высаживают и заботливо ухаживают за молодыми деревьями. В Анталии Турция производят 20% от всего объема фруктов в стране. Неспроста в городе проводят фестиваль под названием «Золотой апельсин». Представить свою продукцию в Турции стараются бренды с мировым именем. Русскоязычные иностранцы охотно тратят деньги на покупки. Шоппинг может стать одним из любимых увлечений, если Вы решите приобрести недвижимость в Анталии.

Как арендовать апартаменты на месяц недорого

Начиная с 2017 г., жилье в краткосрочную аренду в Республике разрешается сдавать в аренду только юридическим лицам. Собственники не имеют права это делать, исключение составляют случаи, когда оформлена лицензия на этот вид деятельности.

Итак, чтобы снять квартиру в Анталии на месяц подешевле, иностранцу необходимо обратиться в риэлторское агентство. Почитайте в интернете отзывы Анталии, какой компании можно доверить поиск подходящей виллы или квартиры.

В новострое Вы вряд ли найдете бюджетные апартаменты. Застройщик вложил средства в покупку участка под стройку, качественные материалы, а дизайнеры трудились над проектированием эксклюзивного интерьера.

Вторичка выглядит гораздо проще, но это реальная возможность платить за жилье минимум. Снимая жилье месяц, нужно быть готовым закрыть платеж по аренде плюс внести средства за коммунальные услуги по счетчикам. Айдат (обслуживание инфраструктуры в ЖК) остается за владельцем апартаментов. В аренду квартиры в Анталии на месяц не входят затраты по газу, они закреплены за хозяином квартиры.

В горячий сезон цены на квартиры в Анталии посуточно поднимаются в 2–3 раза. Те, кто хотят сэкономить, в этот период выбирают вторичное жилье в спальном районе, подальше от моря. Пусть Вас это не пугает, ведь к пляжам можно добраться практически из любой точки города.

Долгосрочная аренда апартаментов

Долгосрочная аренда подразумевает проживание в арендованном доме от 6 месяцев. Снять квартиру в Анталии предлагают с учетом таких правил.

Когда договор об аренде подходит к концу, если квартиросъемщик не желает выезжать, и собственник наше с ним общий язык, действие документа автоматически продлевают. Исключение составляют случаи, если в соглашении изначально были указаны другие условия. Снять апартаменты в Анталии предполагает внесение арендной платы каждый месяц в указанную дату. Можно писать расписки или составлять сеннеты на ежемесячное проживание и расчет. Сеннеты хранятся у владельца жилья. Как только он получает оплату за месяц, один сеннет возвращается квартиранту. Эта простая процедура помогает застраховать владельца недвижимости в Махмутларе от отказа оплачивать проживание иностранцем. В случае споров в суде сеннеты могут стать прямым доказательством правоты хозяина. На что обратить внимание при аренде квартиры? На какой бы срок не составлялся договор, за год арендодатель по закону не имеет право повысить оплату более чем на 20% от первоначального показателя. Желая снять дом в Анталии у моря, будьте готовы внести депозит за 1–2 месяца. Таким образом некоторые хозяева хотят защититься от порчи или кражи имущества. При выезде из апартаментов их осматривают. Если мебель и техника в порядке, депозитный взнос возвращают. Какие вопросы задавать при съеме квартиры? Бывает так, что бытовые приборы, сантехнические устройства ломаются не по вине квартиранта. Тогда он не обязан оплачивать ремонт. Этот нюанс следует обговорить при заключении договора аренды заранее.

Не всегда квартиру или дом в Анталии сдают с подключенным интернетом и стационарным телефоном. Возможно, арендатору об этом придется позаботиться уже после заселения в жилье.

Какие документы нужно подготовить

Если иностранца устроили условия предложения «сдам квартиру в Анталии на месяц или два», т.е. аренда краткосрочная, у туриста попросят только загранпаспорт. Продолжительный съем жилья требует предоставления расширенного перечня документов:

загранпаспорт;

ИНН, полученный в Турции.

Налоговый номер в Турции оформляют один раз и на всю жизнь, способов существует несколько.

Гражданин приходит в налоговую службу, взяв с собой ксерокопию и оригинал заграничного паспорта. Специалист на основании Ваших ответов на определенные вопросы заполняет анкету и присваивает ИНН. В условиях пандемии Ковид-19 специалисты все чаще рекомендуют оформлять уникальный номер онлайн, на сайте ivd.gib.gov.tr. В бланк следует вписать паспортные данные, адрес, по которому Вы проживаете в Турции, контактный телефон, ИНН. Ксерокопию паспорта добавляют в виде скана, нажав специальную кнопку. ИНН налогоплательщик получает в формате PDF. Оформление кода осуществляется бесплатно.

Арендный договор заключается между двумя участниками. Арендатор имеет право удостовериться в том, что арендодатель является собственником жилья. Какие документы проверить при аренде квартиры? Владелец должен показать ТАПУ.

После подписания соглашения его заверяет нотариус. Имея на руках договор, квартиросъемщик может быть уверенным в том, что его не попросят выехать из помещения, когда заблагорассудится собственнику. Также долгосрочная аренда квартиры в Анталии позволит ему в будущем получить ВНЖ.

На что обращать внимание при съеме квартиры

Аренда апартаментов в Анталии предполагает ответственное отношение к выбору будущего арендатора. Риэлтор может что-то упустить из виду. Но жить в доме предстоит именно Вам, поэтому не надо пускать процесс подбора дома на самотек, полагаясь на опыт и добросовестность агента.

Какие моменты важно учесть?

Где находится дом. Есть иностранцы, согласные только на аренду апартаментов у моря в Анталии. Но тогда нужно понимать, что стоимость резиденции будет в 2 раза выше. В идеале в районе должна присутствовать хорошая транспортная развязка — чтобы одинаково удобно было добраться до любого места в городе на общественном транспорте и машине. Аренда жилья в Анталии не разочарует, если рядом с домом находится парк или уютный сквер, в котором можно прогуляться или посидеть на лавочке. Уточните площадь недвижимости, планировку, есть ли балкон, какая часть лестничной площадки принадлежит владельцу. В общую квадратуру квартиры в Турции входят даже простенки, поэтому жилая площадь может оказаться меньше, чем предполагалось. Выбирая аренду квартир в Анталии у моря, стоит обратить внимание, на какую сторону выходят окна резиденции. Если в окна светит солнце, то летом в жару придется держать постоянно включенным кондиционер. А это большие расходы за электричество. В доме приветствуется грамотно продуманная система вентиляции. Аренда в Анталии жилья на первых этажах гарантирует прохладный воздух, но нужно уточнить, не сыро ли в комнатах. На нулевых этажах может быть организован отдельный вход. Тем, кто живут на высоких этажах, придется мириться с нагревом крыши. Однако ситуацию может спасти наличие технического этажа. Риэлтор рекомендуют выбирать «золотую середину» — центр многоэтажки.

Решив снять квартиру в Анталии Коньяалты или другой провинции региона, также проверьте, в каком году построено здание. Особенно важен этот аспект для квартир в Махмутларе вторичка.

Современные многоэтажки возводят из сейсмоустойчивых материалов, которые могут выдержать землетрясения. Не каждое старое здание способно противостоять стихии. Трагедия, случившаяся 6 февраля 2023 г. в южно-восточной части Турции, унесла жизни более 10 тыс. жителей. Поэтому для данного региона год сдачи многоэтажного дома важен как никогда.

К новым постройкам недавно начали прилагать паспорта, с помощью которых через QR–код на стене, можно понять, из чего состоит каркас здания, какие материалы использованы.

Запланировав снять апартаменты в Анталии у моря, уточните наличие круглосуточной охраны, видеонаблюдение за имуществом также не помешает. Поинтересуйтесь организацией системы пожарной безопасности.

Занимаясь поиском снять квартиру в Анталии недорого, не забывайте о самом необходимом. Канализационные стоки, водоснабжение, сантехника должны быть качественными. В противном случае вместо того чтобы спокойно жить в доме и заниматься своей жизнью, в первые же месяцы Вам придется искать сантехника и решать вопросы потеков воды, порыва труб.

Если в доме есть мебель, в хорошем состоянии электроприборы, все это фиксируется в договоре. Недочеты, ржавчина на сантехнических устройствах также описывают в контракте. Такое часто встречается при аренде квартир в Анталии от собственника. Ведь жилье на вторичном рынке не может быть как новое.

Как иностранцу прибрести жилье в Анталии

Продажа вилл, домов в Анталии востребована как никогда. Больше всего запросов «куплю квартиру в Анталии без посредников». Никто не хочет переплачивать за риэлторские услуги, хотя именно иностранцам сделки с недвижимостью лучше заключать, воспользовавшись помощью посредников.

Дело в том, что турецкое законодательство имеет свои нюансы, о которых знают только опытные юристы и агенты недвижимости, которые фигурируют на рынке жилья не первый год.

Купить недорого квартиры в Анталии реально от собственника. В новостройках апартаменты выполнены в современном дизайне, установлена сантехника, межкомнатные двери и прочная входная дверь с надежным замком. Заезжая в такое жилье, Вы точно знаете, что до Вас здесь никто не проживал. Но и заплатить придется больше.

Неважно, осуществляется продажа квартир в Алании вторичка, или в новом ЖК, документы на право собственности оформляют только в Кадастровом управлении. Никакая другая инстанция полномочий на оформление бумаг на недвижимость не имеет.

При заключении сделки купли-продажи недвижимости в Анталии на вторичном рынке важно удостовериться в том, не числится ли за резиденцией долгов, нет ли невыплаченной ипотеки. Проверить чистоту документов может риэлтор.

Основное преимущество продажи квартир в Махмутларе или другом районе Анталии через агента — специалист обеспечит безопасность сделки для клиента, будут учтены все тонкости.

Вносить всю стоимость покупаемого жилья в Анталии сразу не нужно. Сначала покупатель перечисляет на банковский счет продавца определенный процент, тем самым бронируя виллу в Анталии. Для этого предварительно открывают счет в турецком банке.

Позже вносится оставшаяся сумма, исходя из полной цены в Анталии понравившейся квартиры. Новости Анталии сегодня дают возможность сделать вывод, что после землетрясения 6 февраля 2023 г. жилые объекты здесь по-прежнему популярны. Эксперты считают: это связано с тем, что регион от стихии не пострадал.

Полноправным собственником жилья, который может распоряжаться им на свое усмотрение, иностранец становится при получении в Кадастровом управлении ТАПУ — специального документа, где вписано имя покупателя.

После этого владельцу в обязательном порядке следует получить страховку на случай землетрясения. Затем купленную недвижимость в Анталии на вторичном рынке переоформляют на другого потребителя коммунальных услуг. Кстати, в Анталии Махмутлар и другом районе ежегодно собственники жилья вносят в бюджет города налог на владение в размере 0,2%.