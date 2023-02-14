Обнал - привлечение генерального директора к уголовной ответственности

Поводом для написания статьи стал кейс по защите генерального директора компании по ст.172 УК (Незаконная банковская деятельность) в г. Москве.

Сразу стоит отметить, что генеральный директор занимался законной финансово-хозяйственной деятельностью и не имел отношения к незаконному обналичиванию и обналу.

Обналом называют незаконную деятельность превращения безналичных денежных средств в наличные с помощью фиктивных и мнимых сделок, как правило с использованием фирм-однодневок. Схема обнала обычно такая: компания-клиент заключает договор (оказания услуг или поставки товара) с фирмой-однодневкой. Далее компания-клиент перечисляет сомнительной компании денежные средства, которые потом через подконтрольные ИП и физических лиц обналичиваются в банках с помощью банковских карт. В практике используются и иные способы обтачивания, например, покупки наличных на рынках и т.д.

Сейчас подобная практика незаконного привлечения к уголовной ответственности генерального директора стала новым трендом и элементом давления на бизнес.

Можно предположить, что в ближайшее время ст.172 УК станет такой резиновой, как ст.159 УК. По этой статье можно будет достаточно просто привлекать к уголовной ответственности неугодных коммерсантов (партнёров, конкурентов и др.).

Одной из возможных причин тому стало понижения уровня профессионализма, квалификации и как результат кадровый голод в правоохранительной системе (МВД, ФСБ, прокуратуре и др.).

Нельзя исключать и коррупционную составляющую. Новые сотрудники- правоохранители приходят на смену профессионалам и ветеранам, а качество расследования уголовных дел неуклонно падает. Следователей не хватает, а нагрузка на них только возрастает.

Стандартная процедура доследственной проверки: оперуполномоченные УЭБиПК г. Москве сначала продолжительное время проводили оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ), устанавливали организаторов (соучастников) «обнальной площадки». Проводилась прослушка разговоров и их запись.

В нашем случае, полицейские сразу создали группу лиц действующих по предварительному сговору из числа работников компании. Также полицейские профессионально «поработали над суммой обнала», установили «технические и подконтрольные компании» через которые обналичивали деньги. После чего на основании рапорта оперуполномоченного УЭБиПК г. Москве возбудили уголовное дело п.а,б. ч.2 ст.172 УК.

У защиты изначально были вопросы о законности возбуждения уголовного дела из-за возможного нарушения принципа подследственности (ст.151 УПК), т. к. адрес осуществления вменяемой незаконной банковской деятельности не совпадал с территорией УВД ЦАО г. Москвы. Более того, позднее в суде защитой было доказано, что адрес адрес осуществления вменяемой незаконной банковской деятельности вообще не был установлен полицией.

При этом, до возбуждения уголовного дела сотрудниками УЭБиПК не было также установлено и выявлено существенных обстоятельств и фактов вменяемого преступления:

не установили клиентов площадки, кроме одного испуганного «клиента», который дал якобы изобличающие показания.

не установили и не смогли доказать какими доказательствами подтверждается сумма незаконной банковской деятельности. Эти легендарные и загадочные 2 *(два) % от всей денежной суммы.

В действительности не было установлено многих существенных обстоятельств, имеющих значения для расследования уголовного дела.

После возбуждения уголовного дела по ст.172 УК полицейские одновременно провели обыски в офисах компании, в квартирах учредителей и генеральных директоров.

Стоит обратить особое внимание, что при этом предметов, доказательств и признаков осуществления незаконной банковской деятельности, ни в одном из мест обыска правоохранители, что неудивительно, не нашли и не обнаружили.

Причина отсутствия многочисленных атрибутов, предметов и различных доказательств «обнальной площадки» была ясна и очевидна, - подозреваемый (обвиняемый) генеральный директор компании (ООО) не занимался обналом и не причастен к незаконной банковской деятельности.

Но группу следователей данные факты не смутили и не заставили обоснованно усомниться в незаконности привлечения генерального директора в качестве обвиняемого и организатора.

В нашем случае, видимо, чтобы закрепить у подозреваемого обвинение и усилить позицию следствии у него при обыске дома с множественными и существенными процессуальными нарушениями обнаружили незарегистрированное оружие.

В результате возникла новая более тяжелая статья УК (222), вероятно чтобы «закрепить обвинение». Надо сказать, что это распространённая история, когда во время обыска по экономическому или налоговому преступлению находят что-нибудь запрещённое (оружие, наркотики и т.д.)

При расследовании и работе адвокатов преступная группа лиц, выявленная в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК г.Москве успешно развалилась.

Следователи пытались «слепить» из работников компании организованную группу преступников, но адвокаты предприняли активные меры защиты. Поэтому группа не подтвердилась, а далее и так и не была установлена.

Следователь смело и уверенно несколько раз перепредъявлял обвинение нашему генеральному директору.

В итоге привлекли в качестве обвиняемого только одного нашего генерального директора с размытыми формулировками (с неустановленными лицами в неустановленном месте в неустановленное время).

У нас на следствие и в суде возник логический вопрос: что тогда вообще смогли установить? Ведь работало такое количество сотрудников полиции (группа следователей и оперуполномоченных) ???

Согласно выявленному тренду по ст.172 УК сейчас для возбуждения уголовного дела и привлечения генерального директора компании (ООО) по ст.172 УК вполне достаточно неких и размытых материалов ОРМ, содержащих разговоры фактически о законной финансов-хозяйственной деятельности, расчётах и оплатах, а также показаний одно из генеральных директоров контрагентов, который подтвердит факт обналичивания с помощью обвиняемого генерального директора.

При этом, из показаний свидетеля обвинения (генеральный директор-клиент который сдал обнальщика) на первый взгляд, усматривалась некая логика. Клиент дал такие показания: ему предложили помощь по обналичиванию, а наличные ему были нужны в работе. Он доверял своему коллеге генеральному директору контрагента, поэтому он решил воспользоваться этой возможностью. Самое интересное, что проценты за обнал был установлены только после возбуждения уголовного дела.

Надо учитывать, что криминальную группу могут сделать также легко и быстро из любых работников компании (водителя, бухгалтера, юриста, менеджера, системного администратора и др.) как по аналогии со ст.210 Уголовного Кодекса РФ.

Сумму обнала могут насчитать выбрав, например 2%, как в нашем случае, от всего объёма денежных средств, прошедших по банковским счетам «технических и подконтрольных компаний» через которые обналили.

В нашем деле следствие было продолжительным и интересным, с попытками незаконного ограничения в ознакомлении с материалами уголовного дела, так и во времени ознакомления.

Сначала Таганский суд незаконно ограничил нас во времени в ознакомлении с материалами уголовного дела, но постановлением Мосгорсуда это решение было отменено. Вообще защита добивалась признавать каждое нарушение незаконным, т.е. адвокаты были активны и порой даже агрессивны.

В результате дело поступило для рассмотрения в один из районных судов г. Москвы. В суде и началась настоящая работа адвокатов, мной было подано более 30 (тридцать) различных ходатайств (о прекращении уголовного дела и др.).

Защитой были выявлены новые существенные процессуальные нарушения. Каждое заседание адвокаты, помимо, обжалования действий полиции, признания доказательств недопустимыми и обвинения незаконными, объясняли и читали в суде лекции о сложностях и особенностях расследования экономических преступлений. Всё уголовное дело было досконально разобрано, разбито и фактически уничтожено.

Несмотря на слабость обвинения, прокуратура запросила 7 (семь) лет реального срока лишения свободы. Результат и приговор в конце декабря устроил всех участников процесса.

Судьи, безусловно, думают и могут сомневаться в оценке собственного итогового решения судами апелляционной и кассационной инстанции при напористой и активной защите. А порождение у судьи сомнений в устойчивости приговора – путь к компромиссу, который может выразиться в мягкости приговора.

Именно такой компромисс и был, вероятно достигнут, поэтому Новый год генеральный директор встретил дома и без дальнейшего лишения свободы.

Общий вывод, что согласно настоящей судебной практики по ст.172 УК обнальщиком может стать фактически любой генеральный директор в зависимости от возможностей и желаний заинтересованных лиц…

Выход есть всегда и не один!