Незаконная блокировка сайта компании через суд

Начиная с 2016 года в судах начала формироваться практика рассмотрения административных исков Прокуратуры, Роспотребнадзора, Роскомнадзора, Росздравнадзор о признании информации, распространяемой посредство ИТ-сетей, в том числе сети Интернет, информацией, распространение которой в РФ запрещено

Причиной административных исков служат зачастую, надуманные основания и не соответствующие действительности данные (распространение и продажа запрещенных товаров, услуг, поддельных товаров и документов).

Подобная судебная практика формируется, зачастую, с помощью недобросовестных конкурентов, которые отправляют заявления в Прокуратуры, Роспотребнадзора, Роскомнадзора, Росздравнадзор с требованиями о признании информации на сайте в сети интернет запрещенной.

Если Ваш бизнес находится в высококонкурентной среде, то это безусловно серьёзный риск и действенное оружие против компании.

Иски подают по месту нахождения госоргана, выявившего мнимое псевдонарушение. Поэтому «прилететь» подобный иск может из любого уголка нашей необъятной Родины.

Причинами подобных исков могут быть: заявления граждан, недобросовестные действия конкурентов и иные служебные причины (отчетность, некомпетентность и пр.).

Возможно, сложность заключается в следующих причинах: незначительные сроки рассмотрения административных дел в суде, непрофессионализм участников процесса, непонимание специфики дел, рассмотрении дела в суде в другом регионе.

Часто допускаются процессуальные нарушения: не надлежащее уведомление судом администратора сайта, владельца домена и рассмотрение в отсутствие представителя.

Владелец сайта может не получить повестку о судебном заседании по различным причинам (суд отправил повестку, ошибка в адресе, не успели получить повестку на почте, болезнь, нахождение в отпуске или командировке и др.).

В результате суд выносит решение о признании информации на сайте в сети интернет запрещенной. Затем суд отправляет решение провайдеру, который обязан его незамедлительно исполнить.

И всё. Ваш сайт заблокирован!

Начинается паника, работа компании на время парализуется и останавливается. В деятельности компании происходит общий сбой, возможен психологический и экономический паралич.

Между тем, юристов, разбирающихся в такой узкой категории дел, очень мало и их сложно быстро найти. Юристу нужно уметь оперативно выработать правовую позицию, сформировать и оформить возражение (жалобу) с приложением, как часто бывает, большого количества правильно оформленных документов.

Юрист должен создать защитный файл для возможных будущих подобных неправомерных и необоснованных исков. А время – определяющий фактор, т. к. если сайт продающий, то это потеря клиентов, прибыли и репутации. Системный сбой почти всегда, приводит к подрыву доверия и уязвимости.

Другим неприятным последствием удовлетворения исков о признании информации на сайте запрещённой могут быть различные уголовные дела по множеству статьей (159,171,174.1,228,327 ...) УК.

Так как судебным решением установленные факты распространения на сайте запрещённой информации имеют преюдицию.

Согласно статье 90 УПК – преюдиция – обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки.

Например, суд установил, что на сайте продаются якобы запрещённые документы. Это может служить основанием для возбуждения уголовного дела по статьям 327 (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), 159 (мошенничество), 171 (незаконное предпринимательство).

В нашей юридической практике защиты компаний есть множество случаев, когда подобные судебные иски появлялись в различных отдаленных от города Москвы регионах, что, конечно, несколько осложняет оперативное реагирование.

Надо учитывать, что ситуация может повторяться с разной периодичностью. В нашей практике есть случаи, когда подобные иски подавались почти подряд и одновременно в разных городах РФ.

Мы уже наработали успешную судебную практику отмены незаконных решений по блокировке сайтов в разных регионах РФ компаний в области продажи БАДов, медицинских услуг и др.

Причём, независимо от региона нахождения суда мы уже имеем дорожную карту и проверенный практикой алгоритм защиты. Верные действия юриста способствуют отмене необоснованных судебных решений.

Данная категория дел имеет свою специфику сбора и закрепления доказательственной базы, что является существенным обстоятельством для положительного разрешения дела в пользу владельца сайта.

В большинстве случаев, имеется множество дефектов и недоработок, заключающих в сборе доказательств и их надлежащем документальном оформлении.

Причины могут быть банальными, например невнимательность. Проверяющий не разбирается в специфике товара, документа, услуге и деятельности компании.

Полагаю, высшим юридическим пилотажем можно назвать результат, при котором в суде происходит отказ, например, прокурора от поданного иска о признании информации на сайте запрещённой, что называется «выиграть суд без суда».

Наш кейс отказа прокурора от подобного иска:

https://mos-gorsud.ru/rs/perovskij/search?formType=shortForm&courtAlias=perovskij&uid=&instance=&processType=&letterNumber=&caseNumber=&participant=%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD

Рекомендации:

Контролируйте все почтовые уведомления по адресу администратора, владельца сайта. Установите смс уведомления на почте по всем почтовым сообщениям. Получайте почту своевременно, судебная почта хранится 3 дня. Уведомления по телефону не имеют юридической силы, т.к. невозможно установить законность действий, полномочий и личность сотрудника госорган. Письменно просите перенести (отложить) суд на несколько дней, т.к. ищите адвоката или адвоката занят. Позвоните в суд и уточните получение Вашего заявления о переносе даты судебного заседания. Попросите суд предоставить Вам возможность ознакомление с материалами дела. Активно принимайте участие во всех судебных заседаниях. Контролируйте судебный процесс. Очень внимательно отнеситесь к выбору адвоката или юриста. Обратите внимание на специализацию адвоката или юриста, учитывайте наличия опыта защиты именно по аналогичным делам. Выберите и свяжитесь с адвокатом для получения юридической помощи. Выработайте с адвокатом правовую позицию и линию защиты. В законный срок обжалуйте незаконные действия и решения суда. Не соблюдение сроков обжалования лишит Ваш этой возможности. Создайте защитный файл с помощью судебного решения по Вашему либо иному аналогичному делу.

Помните, эффективность защиты зависит от времени и вашего оперативного обращения за юридической помощью!

Наш телеграм-канал: https://t.me/Business_Legal_Defenceman

Выход есть всегда и не один!