Развал уголовного дела по статье 199 УК: отмена приговора, замена прокурора, отставка судьи, увольнение следователей и возврат дела прокурору

Этот кейс по налоговому преступлению, расследование по которому проводилось в окружном Следственном комитете г.Москвы (далее – СК) на основании сообщения из московской налоговой инспекции (далее ИФНС).

Итак, обо всём в хронологическом порядке:

Ошибки следователя

Уголовное дело по ст.199 УК в СК было возбужденно на основании сообщения ИФНС и решения ИФНС по выездной налоговой проверке, которую сопровождали другие юристы.

Акт и Решение ИФНС в значительной части базировалось на домыслах и предположениях, доказательственную базу, как мы считаем, составляли недостоверные сведения и недопустимые доказательства.

Общая сумма требований ИФНС с учётом пений и штрафа составила 73 миллиона рублей.

Стоит отметить, что в процессе выездной проверки была коррупционная история, не связанная с проверкой нашей компании, но которая привела к смене руководящего состава ИФНС.

И решение ИФНС по выездной налоговой проверке было уже подписано иным руководящим сотрудником ИФНС.

После, ИФНС сообщила в СК информацию о признаках, совершенного преступления по ст.199 УК, т.к. сумма неуплаты налогов составила более 45 миллионов рублей.

СК и ОЭБиПК (полиция) начали совместную доследственную проверку по результатам которой по факту было возбужденно уголовное дело по ч.2 ст.199 УК.

При возбуждении уголовного дела, следователем СК была допущена ключевая ошибка (неверно указана сумма неуплаты налогов), которая, полагаем, подтверждает незаконность вынесения постановления о возбуждении уголовного дела и квалификации действий обвиняемого.

Обвинение было предъявлено генеральному директору компании дважды (в начале и конце следствия).

Предварительное следствие длилось около года. Процесс предварительного следствия был завершён обвинительным заключением с грубыми нарушениями и ошибками.

Данные обстоятельства, не предоставили защите иного варианта, как требовать прекращения уголовного дела как необоснованно и неправомерно возбужденного.

В процессе рассмотрения дела в в суде первой инстанции было допущено множество нарушений.

Вот некоторые из нарушений:

Нарушения уведомлений о датах назначений судебных заседаний.

Необоснованный отказ суда в удовлетворении ходатайств защиты: Предварительное судебное заседание состоялось формально и суд отклонил все наши ходатайства о возврате дела прокурору согласно ст.237 УК.

Всего защитой в ходе рассмотрения дела было подано 16 ходатайств по ст.237 УПК (возвращение уголовного дела прокурору), 3 ходатайства о прекращении уголовного дела и 7 вызове ходатайств о вызове свидетелей для допроса.

Отметим, что многие ходатайства защиты остались не удовлетворёнными судом.

Защитой был проделан большой объём работы по последовательному опровержению всех пунктов обвинения, были собраны и представлены в суд доказательства невиновности генерального директора компании.

Суду были показаны все нарушения, допущенные следствием и доказано, что следствие проведено бездумно, поверхностно и формально.

Адвокат указал, что нарушены базовые принципы УПК объективного, всестороннего и полноценного исследования обстоятельств дела.

Мы последовательно доказывали суду, что уголовное дело было возбуждено незаконно и с серьёзными процессуальными нарушениями, которые невозможно уже исправить не в ходе дополнительного следствия и не в суде.

Стоит отметить, что количество свидетелей защиты допрошенных по нашим ходатайствам превысило количество свидетелей обвинения, которые не обладали информацией, относящейся к делу.

Защита подготовила и предъявила суду мотивированное письменное защитительное заключение, которое фактически полностью опровергало и нивелировало доказательства, указанные в обвинительном заключении.

В процессе рассмотрения дела судом возникали ситуации, которые приводили подсудимого в различные эмоциональные и нравственные состояния (возмущения, безысходности, отчаяния, беспомощности, непонимания и разочарования).

Несмотря на все нарушения следствия, которые мы указали, по уголовному делу был вынесен обвинительный приговор.

К этому моменту, мы уже понимали, что приговор не устоит и будет отменён в Московском городском суде.

Отмена приговора. Московский городской суд (апелляция)

Когда, наше дело поступило в Мосгорсуд, мы отразили все нарушения, допущенные при его рассмотрении в апелляционных жалобах.

Вероятно, поэтому в Мосгорсуде, как нам сообщили в кулуарах коллеги, наше дело уже бурно обсуждалось на предмет множества грубых процессуальных нарушений, которые могут повлечь отмену вынесенного приговора.

На первом судебном заседании присутствовал прокурор от окружной прокуратуры, который поддерживал обвинение в районном суде и возражал против отмены приговора.

Замена прокурора и согласие городского прокурора на отмену приговора

В следующем судебном заседании в Мосгорсуде произошла смена прокурора на городского, который поддержал доводы жалобы защиты (и осужденного), поэтому просил приговор отменить.

Апелляционный состав Мосгорсуда дважды откладывал судебные заседания для дополнительного изучения из-за множества выявленных процессуальных нарушений, указанных в наших апелляциях.

Заслуживает уважения позиция, Мосгорсуда и Прокуратура г.Москвы, которые проявили высокий уровень профессионализма, независимости и компетентности при рассмотрении наших апелляционных жалоб.

Логичным завершением стала отмена Мосгорсудом незаконного приговора и возврата дела на новое рассмотрения в суд первой инстанции.

Новое рассмотрение дела в суде первой инстанции

К моменту возврата нашего дела, в суд первой инстанции судья, рассматривающая наше дело, подала в отставку, а прокурора перевели в районную прокуратуру.

При новом рассмотрении дела, уровень качества правосудия был на очень высоком уровне. Судья была крайне внимательна и рассудительна по отношению ко всем нарушениям, допущенным следствием и ранее судом.

Стоит отметить, что судья проявила высокий профессионализм, компетентность и инициативность.

Стоит отметь, что качество правосудия заслуживает исключительных положительных оценок и восхищения.

Считаем, что судебный процесс был справедливым, законным и состязательным.

Судом были по-настоящему, вдумчиво, детально и досконально допрошены недопрошенные свидетели по указанным защитой грубым процессуальным нарушениям.

Как результат, дело было возращено прокурору по основаниям, предусмотренным статьей 237 УК.

Мы доказали суду, что:

1) Допущенные при формулировании обвинения нарушения уголовно-процессуального закона, исключающие возможность постановления приговора, устранить в судебном заседании невозможно – для этого согласно п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК уголовное дело подлежит возвращению прокурору.

2) В обвинении по уголовному делу нормы налогового законодательства о НДС изложены неконкретно, неопределенно и противоречиво, что не позволяет уяснить их содержание и тем самым нарушает право обвиняемого на защиту – право знать, в чем он обвиняется (п. 1 ч. 4 ст. 47 УПК).

3) Не установлен размер причиненного преступлением вреда.

Суд вынес постановление о возвращении уголовного дела прокурору.

В настоящее время дело затухло на уровне следствия. Защита делает всё возможное, чтобы уголовное дело будет прекращено. Полагаем, что имеются также законные основания для вынесения оправдательного приговора.

Апелляция прокуратуры

В дальнейшем от прокуратуры последовала апелляция, которая не была удовлетворена Мосгорсудом. Постановление суда о возвращении уголовного дела прокурору вступило в законную силу.

В процессе рассмотрения уголовного дела, по нашим жалобам, были уволены следователи, которые допускали грубые нарушения при расследовании.

Итоги и выводы

Считаем, очень важным, чтобы все участники уголовного процесса (судьи, прокуроры, адвокаты) при рассмотрении налоговых уголовных дел были компетентны и имели знания, опыт и специализацию по налоговым спорам.

В настоящее время подобная специализация, к сожалению, отсутствует.

Наши рекомендации и пожелание: обязательное введение налоговых судебных составов во всех судах общей юрисдикции по аналогии с арбитражной судебной системой, рассмотрение дел с участием налоговых прокуроров и следователей.

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P.S. Мы с коллегами собираем и обобщаем судебную практику незаконных уголовных дел по статье 199 УК с целью дальнейшего обжалования, в том числе в Конституционный суд.

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