За какие нарушения бухгалтеру грозит уголовная ответственность

Чтобы понять возможные уголовные риски для бухгалтера, нужно знать и понимать судебную практику обвинения и привлечения бухгалтеров к ответственности.

В этой статье мы раскроем и опишем наиболее распространённые случаи нарушений, которые могут подвести бухгалтера под уголовное дело. Причём уголовное дело может незаметно вырасти из административного дела, по которому привлекли компанию или должностное лицо.

Существующие риски для бухгалтера:

Налоговый (неуплата налогов и страховых взносов; сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов; неисполнение обязанностей налогового агента и неуплата страховых взносов);

Валютный (нарушение валютного законодательства);

Таможенный (нарушение таможенного законодательства);

Кредитный (нарушение путём представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений);

Отмывание доходов, незаконное обналичивание и легализация денежных средств.

Хищение, мошенничество;

Присвоение и растрата денежных средств;

Привлечение к субсидиарной ответственности.

Рассмотрим вышеперечисленные риски более подробно.

Налоговые нарушения (преступления)

Уклонение от уплаты налогов юридического лица (статья 199 УК)

Бухгалтера могут привлечь к уголовной ответственности если установят, (а) что бухгалтер был причастен к выявленному правонарушению, (b) действия носили умышленный характер и © способствовали совершению преступления. Умышленное нарушение норм законодательства о бухгалтерском учете, приводящее к неисполнению соответствующих норм НК, служит признаком налогового преступления

Размер ущерба определяется наличием признаков преступных действий. Так, бухгалтера могут привлечь к уголовной ответственности, если компания за три года не заплатила налоги в сумме более 15 000 000 рублей. Сумма определяется по результатам налоговой проверки, либо налоговой или бухгалтерской судебной экспертизы.

Сроки давности привлечения к уголовной ответственности за совершенное преступление различные, могут быть значительными и зависят от тяжести преступления.

Например, срок привлечения по части 2 статьи 199 (или 172) Уголовного кодекса (далее – УК) составляет 10 лет с момента совершения преступления, т.е. срок длительный и бухгалтер находится в зоне риска продолжительное время.

Уголовная ответственность предусматривает срок лишения свободы до 6 лет. В последние годы в судебной практике наметилась неутешительная тенденция: стали появляться случаи с реальными сроками лишения свободы.

Надо отметить, что данный риск можно минимизировать при эффективной юридической защите. Наша юридическая практика подтверждает, что бухгалтер в большинстве случаев может быть невиновен и не должен быть привлечён к уголовной ответственности. Для избежания рисков для бухгалтера рекомендуется относиться максимально серьёзно и разборчиво к выбору юриста (обязательное наличие опыта, стажа работы и практики по ст.199 УК).

За сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов бухгалтера могут привлечь к уголовной ответственности по статье 199.2 УК, в случае если проверяющие докажут, что бухгалтер помог компании не уплатить более 2 250 000 рублей, которые должны были пойти на погашение недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Надо отметить, что в настоящее время наблюдается тенденция к возбуждению уголовных дел по статье 199.2 УК. Налоговики, видимо, пытаются пресечь все попытки вывода имущества и денег из компаний, имеющих долги бюджету РФ. Об этом постоянно и открыто заявляет руководитель ФНС РФ Д.В.Егоров. Политика ФНС РФ вполне логична: бюджет РФ не должен страдать из-за вывода из компании-должника активов.

Вместе с тем Следственный комитет и суд должны установить и доказать, что бухгалтер не оприходовал наличную выручку в кассу организации, не вносил ее на расчетный счет, передавал на хранение третьим лицам деньги и имущество фирмы, скрывал или искажал учетные документы. Иными словами, доказать, что действия бухгалтера были умышленными, что подтверждается надлежащими доказательствами.

По статье 199.2 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Главный бухгалтер подпадает под уголовную ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента при наличии умысла (когда имелся личный корыстный интерес сэкономить средства).

В случае, когда за три года подряд бухгалтер в личных интересах помог компании скрыть более 5 000 000 рублей, которые она должна удержать у налогоплательщиков (либо работодатель платит сотрудникам «серые» зарплаты и не доплачивает НДФЛ в госбюджет, либо компания выплатила дивиденды иностранному участнику, который не имеет постоянного представительства в РФ, либо российской компанией-агентом не удержан налог на прибыль у источника дохода).

Максимальная уголовная ответственность при данном нарушении предусматривает наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Преступлением являются и страховые нарушения. Согласно статье 199.4. УК, предусмотрена уголовная ответственность за уклонение организации-страхователя от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.

Преступление может совершаться путем занижения базы для начисления страховых взносов, и (или) иного заведомо неправильного исчисления страховых взносов, и (или) непредставления расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в государственный внебюджетный фонд или других документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний является обязательным, либо путем включения в такие документы заведомо недостоверных сведений, которое может квалифицироваться, как сокрытие средств в крупном размере.

В случае, когда компания за три года подряд скрыла и не уплатила в Фонд социального страхования более 6 000 000 рублей взносов, бухгалтера могут привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты взносов на обязательное страхование от несчастных случаев. Преступлением будут считаться и ситуации, когда бухгалтер не представлял расчеты по взносам во внебюджетный фонд, занижал базу для начисления или уменьшал суммы платежей, подтверждал класс профессионального риска ниже, чем есть на самом деле.

Сроки давности привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступление (страховые нарушения) различные, зависят от тяжести преступления и могут быть значительными – до 4 лет лишения свободы.

За нарушение требований валютного законодательства предусмотрено уголовное наказание по статьям 193 УК «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ» и статье 193.1. УК"Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов«.

Бухгалтеру может грозить уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства, если в течение года на счета компании от партнеров-нерезидентов не вернулось более 9 000 000 рублей дебиторской задолженности.

Признаком преступления являются нарушение требований валютного законодательства о зачислении денежных средств и требований валютного законодательства о возврате денежных средств. Данная формулировка соответствует законодательству позитивного регулирования (ст. 19 закона «О валютном регулировании и валютном контроле»), где соответствующая обязанность определена как обязанность обеспечить:

Получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданную им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них; Возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные на территории РФ) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Преступление заключается в неисполнении обязанности, т.е. в юридическом бездействии, которому могут сопутствовать действия, направленные на непоступление средств на указанные счета. Возможно проявление нарушения в форме бездействия, указание руководителю фирмы-нерезидента зачислить средства на иной счет в целях погашения долга иностранным партнерам, выплатить зарплату своим подчиненным, работающим за границей, для внесения аванса по другой сделке и т.д.

Например, покупатель не оплатил товары по внешнеторговому контракту или поставщик не вернул аванс по договору, условия которого не были выполнены. В зависимости от фактуры уголовного дела бухгалтера могут обвинить как организатора, так и соучастника преступления, если бухгалтер знал о имеющейся задолженности и бездействовал. Если директор компании нелегально отправлял по безналичному расчёту деньги в зарубежную страну, бухгалтера могут обвинить и привлечь к ответственности за совершение валютных операций по подложным документам. Следователи должны доказать, что бухгалтер представлял в отдел валютного контроля банка фиктивные документы (контракты, товаросопроводительные документы, недостоверную информацию о платежах). Судить будут за любую сумму незаконной сделки – от ее величины зависит только размер наказания.

Примеры нарушений валютного законодательства:

выплата нерезидентам дивидендов под видом займов; фиктивные поставки товаров в РФ, под видом оплаты которых денежные средства перечисляются иностранным контрагентам, реальные поставки товаров в РФ, но по завышенным ценам.

Рекомендации бухгалтерам по предупреждению возможных рисков

Не участвуйте в сомнительных и незаконных схемах оптимизации налогов;

Не обсуждайте и не разрабатывайте схем обналичивания, уклонения от уплаты налогов;

Не отправляйте с личной почты (телефонов, мессенджеров) информацию, которая может вызвать вопросы, подозрения и обвинения в незаконности намерений и действий;

Самостоятельно не занижайте базу, с которой исчисляются взносы (и не давайте подобных поручений);

Не разрабатывайте серых схем с выплатой заработной платы;

Не проводите через свой персональный счет денежные средства, предназначенные для зарплаты сотрудников, не принимайте необоснованных премий или иных вознаграждений для исключения подозрения в корыстном интересе;

На все сомнительные поручения директора просите (требуйте) письменного распоряжения, приказа и поручения;

Если директор отказывается давать письменные распоряжения, отправьте ему докладную записку, в которой укажите все спорные моменты и потенциальные последствия;

Не оформляйте (не регистрируйте) на себя доли в компании, в которой работаете бухгалтером;

Не оформляйте (не регистрируйте) на себя ИП, которые работают с Вашей компанией;

Оформляйте и составляйте только реальную финансовую отчетность, не корректируйте документы без письменного распоряжения руководителя;

Не пишите и не отправляйте писем с предложениями совершения нарушений или обхода закона;

Не искажайте отчетность и финансовые документы, чтобы умышлено скрыть информацию о реальном имуществе и денежных средствах компании;

Не открывайте взамен заблокированных новые расчетные счета при наличии налоговой задолженности по решению налоговиков, чтобы временно получать на них оплату контрагентов;

Не заключайте и не подписывайте по доверенности с контрагентами договоры цессии или уступки права требования, чтобы обойти инкассовые поручения налоговой службы и банковскую картотеку № 2;

Не оформляйте и не визируйте своими подписями распорядительные письма дебиторам, в которых указано на погашение своей задолженности перед компанией платежами в пользу третьих лиц;

Не оформляйте и не подписывайте впоследствии трехсторонние акты зачета таких встречных требований при наличии налоговой задолженности по решению налоговиков;

Действуйте согласно должностной инструкции и не выходите за рамки своих должностных обязанностей;

Исправно выполняйте обязанности налогового агента;

Не участвуйте в фальсификации финансовой документации;

Не нарушайте валютное законодательство;

Не принимайте на себя не свойственных вашей должности обязанностей и функций (распоряжение имуществом, дача приказов, постановка задач, принятие решений о выплате премий и т.д.);

Не храните дома рабочие документы.

Не храните на рабочем месте документы, печати и банковские ключи сторонних компаний;

Не храните электронные документы на рабочем компьютере;

Не обсуждайте конфиденциальную (коммерческую) информацию по телефону;

Не выполняйте незаконных приказов руководства (фальсификация документов, отказ предоставлении документов).

Продолжение следует...

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Мы с коллегами собираем и обобщаем судебную практику незаконных уголовных дел в отношении бухгалтеров с целью дальнейшего обжалования, в том числе в Конституционный суд.

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