Строение тела бухгалтера и ладони президента

Как правило, главбухи – это руководители, пусть и в единственном числе, а что такое руководитель, это умение принимать решение и брать ответственность на себя!

А в аутсорсе где вопрос стоит о принятии решения и ответственности за эти решения, как правило, такие люди не очень любят подчинятся.

В аутсорсе двойное подчинение и руководителям фирм, которые ведешь и уставу аутсорс. И когда стоит вопрос о принятии решения и ответственности за эти решения, как правило, такие люди не очень любят подчинятся. С годами нарабатывается своя стратегия и ты не со всеми компаниями готов работать

Руководители аутсорс выступают прокладкой как фин директора, которые, не дай бог, что ответственности не несут, а ты должен умудрится так плясать, чтобы и нашим и вашим и при этом работа была! Для меня эта межличностная аттракция очень энергозатратна. Хотя в коллективе профи огромное желание работать, но лучше пусть это останется сладким желанием, чем выльется в горький опыт.

Так же строение тела человека говорит уже о его природных способностях, о его характере и эти части тела видны и они в 90% случаях не прикрыты одеждой, даже по ним уже можно ориентироваться, при этом зная психологию формировать вопросы для каждой психоличности, точнее изначально понимать для каких функций и задач мы берем человека в штат и если нам нужен этот человек, по форме частей тела определили, то и вопросы соответсвующие задавать. Так как нет плохих или хороших, есть только то, что одни с одним справляются идеально, а др с др идеально справляются, но если этих идеальных поменять местами и поставить не на свое место, то будет катастрофа. Я это поняла, когда приходишь, а там все "свои" из бухгалтеров, а ты один с улице и никого трогать нельзя, а работать надо, вот тогда включаются мозги, как из этого сделать конфетку и беседы и анализ и наблюдения и мотивация с перестановкой дают свои плоды. Вот это мне помогло уяснить, что все прекрасны, только каждому надо найти подходящее место))

Ахх, на счет того как по внешности определить. По этому принципу англичане выбирали рабов с Африки для перевоза их в Америку, понятно, что большая часть их умирала при транспортировки, но тем не менее, если сейчас посмотреть на афроамериканцев, а именно так себя называют потомственные африканцы, то у всех будет отличительная особенность, которая передается видимо по генам и это не зубы (рабов и по зубам выбирали) это руки, в частности ладони и в частности соотношение размеров пальцев рук к самой ладони и фаланг тех или иных пальцев в отношении друг друга и самой ладони. Кто нибудь обращал внимание на ладони и кисти рук самого президента, а там как раз таки показательно все.