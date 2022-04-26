«Тинькофф» затеял игру на выживание

Публичная история началась три недели назад — когда российский сегмент бизнеса выделили в отдельную структуру и передали местному топ-менеджменту.

Соруководители TCS Group Оливер Хьюз и Павел Фёдоров вышли из совета директоров и переехали в ОАЭ. Как оказалось позже — чтобы развивать новый финтех-проект Kinetic Finance для операций на рынках Азии.

Вскоре Олег Тиньков довольно радикально обозначил свою политическую позицию, а сам банк быстро открестился от связи с основателем. Это случилось во вторник.

Уже в пятницу «Тинькофф» объявил, что до конца года собирается провести ребрендинг и избавиться от фамилии основателя в названии.

На следующий день стало ещё интереснее: прошёл слух, что с середины марта Тиньков предлагает крупным банкам выкупить свою долю в TCS Group — это банк, виртуальный мобильный оператор, брокер, УК и страховая. Его семья владеет 35%.

Ориентировочная стоимость — $300 млн, и это очень мало. При рыночной стоимости акции TCS Group на Мосбирже 2270 рублей долю семьи Тинькова в группе можно оценить в порядка $2 млрд. Капитализация TCS — 452 млрд рублей (данные Мосбиржи).

В числе потенциальных покупателей — «Альфа-Банк», ПСБ, АФК «Система» и «Яндекс», но ни одна из этих компаний еще не прокомментировала слухи публично.

Реальным покупателем называют Андрея Мельниченко, это бывший бенефициар «Еврохим» и СУЭК, который уже попал под санкции США. Стороны якобы не могут договориться о цене: Тиньков хочет за свою долю $700 млн, а Мельниченко готов дать $500 млн.

Акции «Тинькофф» сегодня — в лидерах падения на Мосбирже: минус 10%, а с начала года минус 70%.

К идее выйти из бизнеса Тиньков вернулся спустя почти два года после первых переговоров с «Яндексом». Они, кстати, тоже взорвали интернет, но так ничем и не закончились. Официальная версия — стороны не договорились о цене. Тиньков хотел $6,2 млрд за весь банк, а «Яндекс» давал шесть.