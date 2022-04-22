Тинькофф сменит название

«В 2022 году Тинькофф проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда. Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным», — говорится в сообщении.

Банк «уже давно перерос изначальный смысл «именного» бренда».

«Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 миллионов своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд Тинькофф для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом», — добавили в Тинькофф Банке.



По сообщению РБК.

