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Тинькофф сменит название

Тинькофф банк в 2022 году проведет ребрендинг и откажется от прежнего названия, сообщила пресс-служба банка.

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«В 2022 году Тинькофф проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда. Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным», — говорится в сообщении.

Банк «уже давно перерос изначальный смысл «именного» бренда».

«Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 миллионов своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд Тинькофф для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом», — добавили в Тинькофф Банке.

По сообщению РБК
 

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