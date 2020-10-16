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⚡ Сделка по покупке «Яндексом» группы «Тинькофф» не состоится

Сегодня стало известно, что «Тинькофф» объявил о прекращении переговоров с «Яндексом» о покупке.

Об этом сообщает РИА Новости.

Добавим, накануне агентство Bloomberg сообщило, что Сделка между «Яндексом» и TCS Group может сорваться.

Согласно информации издания, руководство компании «Яндекс» предложило за покупку за TCS Group, являющейся головной компанией Тинькофф банка и «Тинькофф страхования», $5,48 млрд. Эта сумма не устроила основного акционера банковской группы Олега Тинькова.

Напомним, в конце сентября стало известно, что TCS Group ведет переговоры о своей продаже Yandex N.V.

Предполагалось, что «Яндекс» может возместить до 50 % акций Тинькофф своими бумагами, а остальные 50 % будут оплачены денежными средствами.

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