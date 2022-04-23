Олег Тиньков ведет переговоры о продаже доли в группе «Тинькофф», сообщает РБК с ссылкой на собственные источники. Сделка готовится на фоне санкций Британии против бизнесмена, его высказываний против спецоперации и смены названия Тинькофф

Олегу Тинькову принадлежат 35% акций через семейный траст — он перестал быть контролирующим акционером банка в начале 2021 года. По словам одного из источников, предприниматель уже предлагал купить долю потенциальным покупателям — ещё до «военной операции».

Другой источник добавил, что основатель банка хочет «нормально жить» не в России и не зависеть от руководства страны. Кому именно может продать свою долю бизнесмен, неизвестно. РБК обратился к Олегу Тинькову и в «Тинькофф», но на момент написания заметки ответа не было.