Несмотря на недовольство ЦБ, число банков, которые взимают комиссию за обслуживание валютных счетов, растёт. С 4 июля клиенты «Росбанка» будут платить 0,5%, если сумма на счёте превышает 10 тыс. условных единиц. Если открыто несколько счетов, процент будет рассчитываться на совокупный остаток.
Можно было догадаться по риторике в недавнем интервью предправления, где большое внимание уделено проблемам банков при работе с валютой.
Огромное интервью предправления «Росбанка» Ильи Полякова «Ведомостям». Об изменениях после смены собственника и о будущем банка.
Полный список банков теперь:
«Райффайзен Банк» (с 30 июня),
«Тинькофф» (с 23 июня),
«Росбанк (с 4 июля),
«Ситибанк»,
«Банк Санкт-Петербург»,
«Уралсиб» (с 14 июня),
РНКБ.