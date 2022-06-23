Несмотря на недовольство ЦБ, число банков, которые взимают комиссию за обслуживание валютных счетов, растёт. С 4 июля клиенты «Росбанка» будут платить 0,5%, если сумма на счёте превышает 10 тыс. условных единиц. Если открыто несколько счетов, процент будет рассчитываться на совокупный остаток.

Можно было догадаться по риторике в недавнем интервью предправления, где большое внимание уделено проблемам банков при работе с валютой.

Огромное интервью предправления «Росбанка» Ильи Полякова «Ведомостям». Об изменениях после смены собственника и о будущем банка.

Полный список банков теперь:

«Райффайзен Банк» (с 30 июня),

«Тинькофф» (с 23 июня),

«Росбанк (с 4 июля),

«Ситибанк»,

«Банк Санкт-Петербург»,

«Уралсиб» (с 14 июня),

РНКБ.