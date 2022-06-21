Валютные операции

Росбанк с 4 июля будет брать комиссию за обслуживание валютных счетов физлиц

Росбанк начинает брать с физлиц комиссию в размере 0,5% за обслуживание счетов в евро и долларах. Комиссия вводится для сумм более 10 тыс. условных единиц.

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При наличии у клиента нескольких счетов, процент будет рассчитываться на совокупный остаток, говорится в сообщении Росбанка.

Складывать будут остатки только на текущих счетах. Остатки валютных вкладов не будут облагать комиссией.

В Росбанке пояснили, что мера является необходимой для «эффективного управления средствами и снижения рисков в кризисных условиях».

Несмотря на недовольство ЦБ, уже семь банков ввели комиссию за обслуживание валютных счетов.

Полный список выглядит так:

  • с 30 июня «Райффайзен Банк»,
  • с 23 июня Тинькофф,
  • с 4 июля «Росбанк».

Уже ввели комиссию за обслуживания валютных счетов «Ситибанк», «Банк Санкт-Петербург», «Уралсиб» и РНКБ.

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