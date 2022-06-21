Росбанк с 4 июля будет брать комиссию за обслуживание валютных счетов физлиц

При наличии у клиента нескольких счетов, процент будет рассчитываться на совокупный остаток, говорится в сообщении Росбанка.
Складывать будут остатки только на текущих счетах. Остатки валютных вкладов не будут облагать комиссией.
В Росбанке пояснили, что мера является необходимой для «эффективного управления средствами и снижения рисков в кризисных условиях».
Несмотря на недовольство ЦБ, уже семь банков ввели комиссию за обслуживание валютных счетов.
Полный список выглядит так:
- с 30 июня «Райффайзен Банк»,
- с 23 июня Тинькофф,
- с 4 июля «Росбанк».
Уже ввели комиссию за обслуживания валютных счетов «Ситибанк», «Банк Санкт-Петербург», «Уралсиб» и РНКБ.
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