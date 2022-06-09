Тинькофф с 23 июня вводит плату за обслуживание валютных счетов

Стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у.е. в валюте счета.
В банке сообщили, что мера вызвана «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России.
Также банк с 23 июня будет открывать накопительные счета только в рублях, счета в долларах и евро закроют, а деньги переведут на обычные счета клиентов.
В ближайшее время Тинькофф планирует ввести комиссию за хранение валюты на брокерских счетах, а до 30 июня отменить комиссию за SWIFT-переводы.
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